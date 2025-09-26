Cloudera 调查显示：96% 的企业已将 AI 融入核心业务流程，表明 AI 已从竞争优势转变为必备实践

圣克拉拉，加利福尼亚州, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为业界唯一实现数据全域 AI 化的企业， Cloudera 今日发布其最新全球调查报告《 《AI 演进：企业 AI 与数据架构现状》(The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture) 的研究结果。 该报告对超过 1,500 名 IT 领导者进行了调研，审视了 2025 年 AI 应用的加速情况、企业数据架构的演变，以及在安全扩展 AI 规模方面出现的新挑战。 这份报告以 Cloudera 2024 年研究 为基准，重点介绍了仅一年内优先级、障碍和目标的变化，呈现出瞬息万变的企业 AI 格局。 基于此报告，显而易见的结论是：未来将由 AI 驱动，而 AI 的动力来源于所有数据，无论数据来自何处。 组织需要获取 100% 的数据，无论数据位于何处或属于何种类型，才能实现安全治理，并毫无折衷地获取强大的实时与预测性洞察。

最惊人的发现是：96% 的 IT 领导者表示 AI 至少已部分融入其核心业务流程。 这一比例较 2024 年有所上升，当时有 88% 的受访者表示其公司正在使用 AI。 这表明 AI 已从实验阶段走向核心流程和工作流的全面集成。 并且其成效显著：70% 的受访者表示其 AI 项目已取得重大成功，仅有 1% 的受访者尚未看到成果。

企业正在利用多种形式的 AI 来实现这些成果，包括生成式（60%）、深度学习（53%）和预测性（50%）。 对推动 AI 组合多样化的信心也在上升：67% 的 IT 领导者认为相比一年前，他们为管理新形式的 AI，特别是为管理 AI 代理做好了更充分的准备。 成功的背后是企业数据处理方式的重大转变。 混合数据架构方法已成常态，让组织能够灵活地跨云和本地环境管理 AI。 当被问及混合方法的最大优势时，受访者提到了安全性（62%）、数据管理能力提升（55%）和数据分析能力提升（54%）。

尽管取得了进展，但受访企业坦言，其在最大化 AI 潜力和投资回报率的道路上仍需努力。 虽然 24% 的受访者表示其企业文化现已实现高度数据驱动，高于去年的 17%；但大多数人认识到，要将数据优先思维嵌入业务实践中，仍然任重道远。 当前数据架构在支持 AI 工作负载时面临的最大技术限制包括数据集成（37%）、存储性能（17%）和计算能力（17%）。 数据可访问性是另一大障碍：仅有 9% 的组织表示其全部数据可被 AI 项目调用，而 38% 的组织表示其大部分数据可用。

Cloudera 首席技术官 Sergio Gago 表示：“仅在一年内，AI 便从战略优先事项转变为紧迫的必要任务，它正在积极重塑运营方式，并重新定义竞争规则。 但我们的调查显示，企业在安全、合规和数据利用方面依旧面临着深刻挑战，许多企业仍停留在概念验证阶段。 Cloudera 的使命是将 AI 带到数据所在的任何地方，包括公有云、私有云和本地，同时确保全面治理、溯源和信任。 通过私有 AI 和防火墙内安全、GPU 加速的生成式 AI 等创新，我们为企业提供完全的控制力和信心，旨在从其 100% 的数据中解锁洞察，并在这个新的融合时代加速应用。”

其他主要发现包括：

企业正积极利用云资源： 当被问及公司数据存储位置时，63% 的受访者选择私有云，52% 选择公有云，42% 选择数据仓库。

当被问及公司数据存储位置时，63% 的受访者选择私有云，52% 选择公有云，42% 选择数据仓库。 AI 集成并非没有安全顾虑： 50%的受访者表示模型训练期间的数据泄露是他们对 AI 安全性的主要担忧，48% 的受访者担心未经授权的数据访问，43% 的受访者担心不安全的第三方 AI 工具。

50%的受访者表示模型训练期间的数据泄露是他们对 AI 安全性的主要担忧，48% 的受访者担心未经授权的数据访问，43% 的受访者担心不安全的第三方 AI 工具。 尽管存在这些顾虑，组织仍充满信心：近四分之一（24%）的受访者表示对其组织保护 AI 系统所用数据的能力“极有信心”，53% 表示“非常有信心”，19% 表示“较有信心”。



该报告在 Cloudera 的旗舰活动系列——展示 AI 与数据交叉领域创新的 EVOLVE25 NYC 中发布。

下载完整调查报告

EVOLVE 25 系列及最新公告

关于 Cloudera

Cloudera 是唯一一家深受大型企业信赖、能够将 AI 融入其任意数据环境的数据与 AI 平台企业。 与其他供应商不同，Cloudera 依托成熟的开源技术，融合公有云、数据中心与边缘环境，打造统一的云端体验。 作为大数据领域的先驱，Cloudera 赋能企业全面掌控各类数据，运用 AI 技术，以提供统一的安全性、治理能力，以及实时的预测性见解。 全球各行各业的大型企业都依赖 Cloudera 重塑其决策方式，最终提升其盈利能力，防范威胁，挽救生命。

如需了解更多信息，请访问 Cloudera.com ，并在 LinkedIn 和 X 上关注我们。Cloudera 及相关标识为 Cloudera, Inc 的商标或注册商标。所有其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

联系方式

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com