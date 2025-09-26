Cloudera 调查显示：96% 的企业已将 AI 融入核心业务流程，表明 AI 已从竞争优势转变为必备实践

圣克拉拉，加利福尼亚州, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为业界唯一实现数据全域 AI 化的企业，Cloudera 今日发布其最新全球调查报告《《AI 演进：企业 AI 与数据架构现状》(The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture) 的研究结果。 该报告对超过 1,500 名 IT 领导者进行了调研，审视了 2025 年 AI 应用的加速情况、企业数据架构的演变，以及在安全扩展 AI 规模方面出现的新挑战。 这份报告以 Cloudera 2024 年研究为基准，重点介绍了仅一年内优先级、障碍和目标的变化，呈现出瞬息万变的企业 AI 格局。 基于此报告，显而易见的结论是：未来将由 AI 驱动，而 AI 的动力来源于所有数据，无论数据来自何处。 组织需要获取 100% 的数据，无论数据位于何处或属于何种类型，才能实现安全治理，并毫无折衷地获取强大的实时与预测性洞察。
最惊人的发现是：96% 的 IT 领导者表示 AI 至少已部分融入其核心业务流程。 这一比例较 2024 年有所上升，当时有 88% 的受访者表示其公司正在使用 AI。 这表明 AI 已从实验阶段走向核心流程和工作流的全面集成。 并且其成效显著：70% 的受访者表示其 AI 项目已取得重大成功，仅有 1% 的受访者尚未看到成果。
企业正在利用多种形式的 AI 来实现这些成果，包括生成式（60%）、深度学习（53%）和预测性（50%）。 对推动 AI 组合多样化的信心也在上升：67% 的 IT 领导者认为相比一年前，他们为管理新形式的 AI，特别是为管理 AI 代理做好了更充分的准备。 成功的背后是企业数据处理方式的重大转变。 混合数据架构方法已成常态，让组织能够灵活地跨云和本地环境管理 AI。 当被问及混合方法的最大优势时，受访者提到了安全性（62%）、数据管理能力提升（55%）和数据分析能力提升（54%）。
尽管取得了进展，但受访企业坦言，其在最大化 AI 潜力和投资回报率的道路上仍需努力。 虽然 24% 的受访者表示其企业文化现已实现高度数据驱动，高于去年的 17%；但大多数人认识到，要将数据优先思维嵌入业务实践中，仍然任重道远。 当前数据架构在支持 AI 工作负载时面临的最大技术限制包括数据集成（37%）、存储性能（17%）和计算能力（17%）。 数据可访问性是另一大障碍：仅有 9% 的组织表示其全部数据可被 AI 项目调用，而 38% 的组织表示其大部分数据可用。
Cloudera 首席技术官 Sergio Gago 表示：“仅在一年内，AI 便从战略优先事项转变为紧迫的必要任务，它正在积极重塑运营方式，并重新定义竞争规则。 但我们的调查显示，企业在安全、合规和数据利用方面依旧面临着深刻挑战，许多企业仍停留在概念验证阶段。 Cloudera 的使命是将 AI 带到数据所在的任何地方，包括公有云、私有云和本地，同时确保全面治理、溯源和信任。 通过私有 AI 和防火墙内安全、GPU 加速的生成式 AI 等创新，我们为企业提供完全的控制力和信心，旨在从其 100% 的数据中解锁洞察，并在这个新的融合时代加速应用。”
其他主要发现包括：
- 企业正积极利用云资源：当被问及公司数据存储位置时，63% 的受访者选择私有云，52% 选择公有云，42% 选择数据仓库。
- AI 集成并非没有安全顾虑：50%的受访者表示模型训练期间的数据泄露是他们对 AI 安全性的主要担忧，48% 的受访者担心未经授权的数据访问，43% 的受访者担心不安全的第三方 AI 工具。
- 尽管存在这些顾虑，组织仍充满信心：近四分之一（24%）的受访者表示对其组织保护 AI 系统所用数据的能力“极有信心”，53% 表示“非常有信心”，19% 表示“较有信心”。
该报告在 Cloudera 的旗舰活动系列——展示 AI 与数据交叉领域创新的 EVOLVE25 NYC 中发布。
关于 Cloudera
Cloudera 是唯一一家深受大型企业信赖、能够将 AI 融入其任意数据环境的数据与 AI 平台企业。 与其他供应商不同，Cloudera 依托成熟的开源技术，融合公有云、数据中心与边缘环境，打造统一的云端体验。 作为大数据领域的先驱，Cloudera 赋能企业全面掌控各类数据，运用 AI 技术，以提供统一的安全性、治理能力，以及实时的预测性见解。 全球各行各业的大型企业都依赖 Cloudera 重塑其决策方式，最终提升其盈利能力，防范威胁，挽救生命。
如需了解更多信息，请访问 Cloudera.com，并在 LinkedIn 和 X 上关注我们。Cloudera 及相关标识为 Cloudera, Inc 的商标或注册商标。所有其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。
联系方式
Jess Hohn-Cabana
cloudera@v2comms.com