Cloudera 調查發現 96% 的企業已將 AI 整合至核心業務流程，標誌著 AI 已從競爭優勢轉為必備要素

聖塔克拉拉，加州, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera 作為唯一將人工智能 (AI) 引入任何數據環境的公司，今天發佈其最新全球調查報告 《AI 演進：企業 AI 與數據架構現狀剖析》(The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture) 的重要發現。 報告收集了超過 1,500 位資訊科技 (IT) 領袖的意見，探討 AI 應用的加速前行、企業數據架構的演進，以及 2025 年在安全拓展 AI 方面出現的新挑戰。 承接 Cloudera 2024 年的研究 ，該報告重點說明企業的優先事項、所面對障礙及目標在一年內的變化，清晰捕捉企業 AI 領域的急速變遷。 從報告可見，未來勢必由 AI 帶動，而 AI 的動力則源自遍佈各處的所有數據。 企業必須能夠存取任何來源、任何類型的全部數據，以確保安全監管，並從中得出強大的即時與預測洞察見解，確保萬無一失。

惹人注目的一大發現是：96% 的 IT 領袖表示，AI 已至少一定程度地整合至其核心業務流程。 相比 2024 年只有 88% 的調查受訪者表示公司已應用 AI，今年數據明顯攀升。 換言之，AI 已從試驗階段邁向核心程序與工作流程的全面整合。 成效已經顯現：70% 的受訪者稱其 AI 計劃成果斐然，只有 1% 的企業還未見成效。

為了取得成果，企業紛紛引入各種 AI 技術，包括生成式 AI (60%)、深度學習 (53%) 及預測型 AI (50%)。 拓展 AI 組合的信心亦見提升，67% 的 IT 領袖表示，相比起一年前已更充分準備好管理新形式的 AI，尤其是 AI 代理。 這份成功背後，源於企業處理數據方針的重大轉變。 混合型數據架構已成為主流，讓機構能在雲端及本地環境中以靈活的方式管理 AI。 被問及混合型架構的最大優勢時，受訪者提及安全性 (62%)、提升數據管理 (55%) 及改善數據分析能力 (54%)。

儘管有所進展，但企業明白仍有漫漫長路，需要繼續致力發掘 AI 的極限潛力及投資回報 (ROI)。 雖然宣稱自身文化已由數據高度驅動的企業從去年的 17% 升至 24%，但大部分企業認為仍需進一步努力，才能將數據優先思維融入商業實戰。 現行數據架構在支援 AI 工作負載時，最大技術上的局限包括數據整合 (37%)、儲存效能 (17%) 及運算能力 (17%)。 數據可及性亦是挑戰所在：只有 9% 的機構表示其所有數據都可用於 AI 計劃，而 38% 則指出其大部分數據均可被存取。

Cloudera 科技總監 Sergio Gago 表示：「短短一年間，AI 已從策略重點升級為迫切要務，積極重塑營運模式並顛覆競爭格局。 然而，我們的調查發現，企業在安全、合規與數據運用方面仍面對重大挑戰，不少企業更受困於概念驗證階段。 Cloudera 的使命是隨數據所在之處提供 AI 技術，無論數據位於公共雲端、私人雲端還是本地環境，都能帶來全面監管、溯源軌跡及信任基礎。 憑藉 Private AI 以及防火牆內由 GPU 加速的安全生成式 AI 等創新發展，我們讓企業得以完全掌控並充滿信心地從所有數據發掘洞察資訊，加快在這個新融合時代的應用。」

其他重要調查結果包括：

企業善於利用雲端： 關於企業數據儲存位置，63% 受訪者選擇私人雲端，52% 選擇公共雲端，42% 則指出使用數據倉庫。

關於企業數據儲存位置，63% 受訪者選擇私人雲端，52% 選擇公共雲端，42% 則指出使用數據倉庫。 AI 整合伴隨安全隱憂： 整整半數受訪者擔心訓練模型時的數據外洩，48% 憂慮未經授權而存取數據，43% 則擔心第三方 AI 工具不夠安全。

整整半數受訪者擔心訓練模型時的數據外洩，48% 憂慮未經授權而存取數據，43% 則擔心第三方 AI 工具不夠安全。 雖有隱憂，但機構仍具信心：近四分之一 (24%) 受訪者對其保護 AI 系統內數據的能力極有信心，53% 表示很有信心，19% 則略有信心。



此報告在 Cloudera 的旗艦活動系列 EVOLVE25 NYC 紐約場次發佈，此系列展現出 AI 與數據交匯下的改革創新。

下載完整調查

EVOLVE 25 活動系列及後續公告

