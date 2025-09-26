クラウデラ (Cloudera)、安全でガバナンスの効いた高性能データのための統合プラットフォームによりAIとアナリティクスのプロジェクトを加速

クラウデラはRESTカタログによるアイスバーグ (Iceberg) 革新をリードし、ゼロコピーのデータ共有と統合メタデータインテリジェンスを実現

クラウデラ・レイクハウス・オプティマイザー (Cloudera Lakehouse Optimizer) は、クラウデラのオープンデータレイクハウス内でアパッチ・アイスバーグ (Apache Iceberg) テーブルに対する自動最適化とテーブルメンテナンスを提供

カリフォルニア州サンタクララ発, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- あらゆる場所に存在するデータにAIを提供する唯一の企業であるクラウデラは本日、アイスバーグによって強化された最高のオープンデータレイクハウスを提供するという同社のコミットメントをさらに強化するものとして、クラウデラ・アイスバーグRESTカタログ (Cloudera Iceberg REST Catalog) およびクラウデラ・レイクハウス・オプティマイザーのプラットフォーム更新を発表した。 これらの更新により、クラウデラ・アイスバーグRESTカタログはデータをシームレスに共有するために必要なオープンな相互運用性を提供し、クラウデラ・レイクハウス・オプティマイザーは、データにアクセスする全てのエンジンに対して、データが常に最適化され、コスト効率良く利用できることを保証する役割を果たす。これらは 全てクラウデラの統合されたガバナンスとセキュリティの下で実現される。 これらの強化された機能は、クラウデラの主要なAIとデータ業界イベントであるエヴォルブ25ニューヨークシティ (EVOLVE25 NYC) で発表された。

企業がAIとアナリティクスの力を解き放つために競い合う中、複雑なデータアーキテクチャ、サイロ化されたプラットフォーム、一貫性のないガバナンスといった重大な障害に直面している。 システム間でデータを移動させて分析やAI学習に利用することは、コストの増加、セキュリティリスクの発生、インサイトの遅延を招く。 現代の組織には、データの重複やベンダーロックインを強制することなく、あらゆる場所のデータを活用してAIを展開し、マルチエンジンのアナリティクスを可能にする、オープンで安全かつ相互運用可能なデータアーキテクチャが必要である。

クラウデラ・アイスバーグRESTカタログ - より低いTCOと迅速な価値実現を提供

クラウデラは、フルライフサイクルのデータとAIプラットフォーム全体にわたりアイスバーグRESTカタログを統合した初めてかつ唯一のプロバイダーであり、安全なゼロコピーのデータ共有と、あらゆるクラウドやデータセンターにわたる統合ガバナンスを実現している。 クラウデラの新たなサービスは、アイスバーグRESTカタログを同社のプラットフォームに統合することで、これらの課題を解決するものである。 これにより、サードパーティのエンジンはクラウデラが管理するデータにコピーや移動を行うことなく直接アクセスでき、パブリッククラウド、データセンター、エッジにおいて一貫したポリシーの適用とメタデータインテリジェンスが保証される。 クラウデラは、全てのクラウドおよびデータセンターにわたり、リアルタイムの取り込みや大規模処理からAIやBIでの活用まで、データライフサイクル全体に統合されたセキュリティ、ガバナンス、相互運用性を提供できる唯一のベンダーである。 RESTベースのアクセスによってアパッチ・アイスバーグの力を拡張することで、クラウデラは企業がコントロール、可視性、コンプライアンスを維持しながらデータ戦略を将来にわたり保護できるようにしている。

これらの更新により、クラウデラのアイスバーグ利用顧客は全て、エコシステム全体にわたるシームレスなゼロコピー相互運用性の恩恵を受け、スノーフレーク (Snowflake)、データブリックス (Databricks)、AWSアテナ (AWS Athena)、AWS EMR、セールスフォース (Salesforce) といった主要なアナリティクスおよびAIエンジンへの接続を、完全なACID準拠と統合アクセスポリシーの下で実現できるようになる。 顧客はまた、エンタープライズグレードのガバナンスを獲得し、クラウデラのシェアード・データ・エクスペリエンス (Shared Data Experience)(SDX) を通じて、きめ細かなアクセス制御、リネージ、監査をサードパーティツールにまで拡張できる。これにより、安全なデータの民主化と大規模なコンプライアンスが保証される。 さらに、顧客はオープンなメタデータアクセスを利用でき、プロプライエタリなカタログに縛られることなくデータ資産を即座に発見できるようになる。これにより、真実の一貫したソースを基盤に、AI開発とビジネスインテリジェンスの加速が可能となる。 最終的に、これらの強化により総所有コストの削減と迅速な価値実現がもたらされる。顧客は事業部門全体の可視性を高めながら、データストレージコストを最大79％削減したと報告している。 例えば、ある世界的な大手衛星顧客は、AIデータパイプラインを同時に強化しながら、これらの削減効果を実現した。

クラウデラ・レイクハウス・オプティマイザー - クエリ性能の向上とストレージコストの削減

クラウデラ・レイクハウス・オプティマイザーは、クラウデラのレイクハウス内でアパッチ・アイスバーグに対して自動最適化とテーブルメンテナンスを提供する新たなインテリジェントサービスである。 同サービスは、マニフェストファイルやポジションデリートファイルの書き換えといった作業を含め、基本的なテーブルメンテナンスを超える高度でインテリジェントな最適化を独自に提供する。 テーブルをインテリジェントに最適化することで、手作業のデータ管理業務や運用コストを排除し、顧客がデータからのインサイト抽出に集中できるようにする。 これはオープンなソリューションであり、あらゆるパブリッククラウド上のアイスバーグ互換エンジンに適用可能で、きめ細かなポリシー定義や修正を可能にする独自のユーザーインターフェースを通じて、エンタープライズ対応の可観測性とコントロールを提供する。 ポリシーは特定のテーブルにもカタログ全体にも適用可能であり、このサービスは今後のリリースにおいて、オンプレミスで利用可能となる唯一の種類となる。 社内ベンチマークでは、このサービスがクエリ性能を最大13倍向上させ、ストレージコストを36％削減することが示されている。

クラウデラの最高製品責任者 (CPO) であるレオ・ブルニック (Leo Brunnick) は以下のように述べている。「クラウデラはビッグデータ業界を切り拓き、アパッチ・アイスバーグのオープンテーブルフォーマットをエンタープライズ対応にするために投資を続ける、リーディングプラットフォームプロバイダーであり続けています」。 「本日の発表により、私たちは必要とされる時と場所で柔軟性、スケーラビリティ、そして妥協のないインサイトを提供するという約束を引き続き果たしています。 そのコミットメントこそが、世界最大規模の組織が自社のデータが存在するあらゆる場所にAIを適用する際に、クラウデラを信頼している理由なのです」。

アイスバーグRESTカタログによって実現されるクラウデラ・データ・シェアリング（Cloudera Data Sharing) およびクラウデラ・レイクハウス・オプティマイザーは、現在利用可能である。 詳しくは、同社ウェブサイトを参照されたい。

クラウデラについて

クラウデラは、大規模企業が自社のデータが存在するあらゆる場所にAIを適用する際に、信頼している唯一のデータ＆AIプラットフォーム企業である。 他のプロバイダーとは異なり、クラウデラは、実績あるオープンソース基盤を活用し、パブリッククラウド、データセンター、エッジを統合する一貫したクラウド体験を提供している。 ビッグデータ分野のパイオニアとして、クラウデラは企業があらゆる形式のデータにAIを適用し、100%のデータを制御できるよう支援することで、統合されたセキュリティ、ガバナンス、リアルタイム予測インサイトを提供している。 世界中のあらゆる業界の最大手企業が、意思決定を変革して、最終的には利益の向上、脅威からの保護、さらには人命救助を実現するために、クラウデラを活用している。

詳細については、Cloudera.comにアクセスし、LinkedInおよびXでフォローされたい。Clouderaおよび関連マークは、Cloudera, Inc.の商標または登録商標である。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性がある。

