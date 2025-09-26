Cloudera Mempercepat Projek AI dan Analitik dengan Platform Bersepadu untuk Data yang Selamat, Terkawal dan Berprestasi Tinggi

Cloudera menerajui inovasi Iceberg dengan REST Catalog, membolehkan perkongsian data tanpa salinan dan kecerdasan metadata yang bersepadu

Cloudera Lakehouse Optimizer menyediakan pengoptimuman automatik dan penyelenggaraan jadual untuk jadual Apache Iceberg dalam lakehouse data terbuka Cloudera

SANTA CLARA, California, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera, satu-satunya syarikat yang membawa AI ke data di mana sahaja, hari ini mengumumkan kemas kini kepada platformnya, khususnya Cloudera Iceberg REST Catalog dan Cloudera Lakehouse Optimizer, kedua-duanya memperkukuh komitmen syarikat untuk menyediakan lakehouse data terbuka terbaik yang dikuasakan oleh Iceberg. Dengan kemas kini ini, Iceberg REST Catalog menawarkan kesalingoperasian terbuka yang diperlukan untuk perkongsian data tanpa halangan, manakala Lakehouse Optimizer membantu memastikan data sentiasa dioptimumkan dan kos penggunaan sentiasa terkawal untuk semua enjin yang mengakses data tersebut, semuanya di bawah tadbir urus dan keselamatan bersepadu Cloudera. Keupayaan yang dipertingkatkan ini telah diperkenalkan di EVOLVE25 NYC — acara utama Cloudera dalam industri AI dan data.

Ketika perusahaan berlumba untuk membuka potensi AI dan analitik, mereka berdepan halangan besar: seni bina data yang kompleks, platform yang terasing serta tadbir urus yang tidak konsisten. Pemindahan data antara sistem untuk analisis atau latihan AI meningkatkan kos, menimbulkan risiko keselamatan dan melambatkan penjanaan cerapan. Organisasi moden memerlukan seni bina data yang terbuka, selamat dan saling beroperasi yang menyokong akses data dari mana-mana untuk penggunaan AI secara menyeluruh, serta analitik berbilang enjin tanpa perlu menggandakan data atau terikat kepada vendor tertentu.

Cloudera Iceberg REST Catalog – Menyampaikan Kos Pemilikan Lebih Rendah dengan Masa ke Nilai yang Lebih Pantas

Cloudera ialah penyedia pertama dan satu-satunya yang mengintegrasikan Iceberg REST Catalog merentasi platform kitaran hayat penuh untuk data dan AI yang bersepadu, membolehkan perkongsian data tanpa salinan yang selamat serta tadbir urus bersatu di mana-mana awan atau pusat data. Penawaran baharu Cloudera menangani cabaran ini dengan mengintegrasikan Iceberg REST Catalog ke dalam platformnya. Langkah ini membolehkan enjin pihak ketiga mengakses data yang diuruskan oleh Cloudera secara langsung—tanpa perlu menyalin atau memindahkannya—sambil memastikan penguatkuasaan dasar yang konsisten dan kecerdasan metadata di awan awam, pusat data dan edge. Cloudera merupakan satu-satunya vendor yang mampu menyampaikan keselamatan, tadbir urus dan kesalingoperasian bersepadu merentasi keseluruhan kitaran hayat data—daripada pengambilan masa nyata dan pemprosesan berskala besar sehingga penggunaan AI dan BI. Dengan memperluas keupayaan Apache Iceberg melalui akses berasaskan REST, Cloudera membolehkan perusahaan merangka strategi data yang tahan lama untuk masa depan sambil mengekalkan kawalan, keterlihatan dan pematuhan.

Susulan kemas kini ini, semua pelanggan Cloudera yang menggunakan Iceberg kini akan menikmati kesalingoperasian tanpa salinan yang lancar merentasi keseluruhan ekosistem, membolehkan sambungan kepada enjin analitik dan AI terkemuka seperti Snowflake, Databricks, AWS Athena, AWS EMR dan Salesforce—dengan pematuhan penuh ACID serta dasar akses bersatu. Mereka juga akan memperoleh tadbir urus bertaraf perusahaan, dengan perluasan kawalan akses terperinci, jejak data, dan pengauditan kepada alat pihak ketiga melalui Cloudera’s Shared Data Experience (SDX), yang memastikan pendemokrasian data secara selamat dan pematuhan berskala besar. Selain itu, pelanggan akan mempunyai akses metadata terbuka, membolehkan penemuan aset data secara serta-merta tanpa terikat kepada katalog proprietari, sekali gus mempercepatkan pembangunan AI dan kecerdasan perniagaan dengan sumber kebenaran yang konsisten. Akhir sekali, penambahbaikan ini menawarkan kos pemilikan keseluruhan yang lebih rendah dan masa untuk memperoleh nilai yang lebih pantas: pelanggan melaporkan pengurangan sehingga 79% dalam kos penyimpanan data sambil meningkatkan keterlihatan merentasi pelbagai unit perniagaan. Sebagai contoh, seorang pelanggan satelit global utama telah mencapai penjimatan ini sambil memperkukuh saluran data AI mereka pada masa yang sama.

Cloudera Lakehouse Optimizer - Meningkatkan Prestasi Pertanyaan dan Mengurangkan Kos Penyimpanan

Cloudera Lakehouse Optimizer merupakan perkhidmatan pintar baharu yang menyediakan pengoptimuman automatik dan penyelenggaraan jadual untuk Apache Iceberg dalam lakehouse Cloudera. Ia secara unik menawarkan pengoptimuman lanjutan yang pintar, melebihi penyelenggaraan jadual asas, termasuk tugas seperti penulisan semula fail manifest dan position delete. Pengoptimuman jadual secara pintar ini menghapuskan keperluan untuk pengurusan data manual dan kos operasi, sekali gus membolehkan pelanggan menumpukan perhatian sepenuhnya kepada memperoleh cerapan bermakna daripada data mereka. Penyelesaian terbuka ini serasi dengan mana-mana enjin yang menyokong Iceberg di awan awam dan menawarkan keupayaan pemerhatian serta kawalan bertaraf perusahaan melalui antara muka pengguna yang unik—membolehkan definisi dan pengubahsuaian dasar secara terperinci. Dasar boleh diterapkan pada jadual tertentu atau keseluruhan katalog dan perkhidmatan ini akan menjadi penyelesaian pertama seumpamanya yang boleh dilaksanakan di lokasi pelanggan dalam keluaran akan datang. Penanda aras dalaman menunjukkan bahawa perkhidmatan ini meningkatkan prestasi pertanyaan sehingga 13 kali ganda dan mengurangkan kos penyimpanan sebanyak 36%.

“Cloudera telah menerajui industri Big Data dan kekal sebagai penyedia platform terkemuka yang terus melabur dalam usaha menjadikan format jadual terbuka Apache Iceberg bersedia untuk perusahaan,” kata Leo Brunnick, Ketua Pegawai Produk, Cloudera. “Dengan pengumuman hari ini, kami terus menunaikan janji untuk menyediakan fleksibiliti, kebolehskalaan dan cerapan yang tepat tanpa kompromi—di saat dan tempat yang paling kritikal untuk anda. Komitmen inilah yang menjadi sebab organisasi terbesar di dunia bergantung kepada Cloudera untuk membawa AI kepada data mereka—tanpa mengira lokasi data tersebut.”

Kedua-dua Cloudera Data Sharing yang dikuasakan oleh Iceberg REST Catalog dan Cloudera Lakehouse Optimizer kini tersedia. Untuk mengetahui lebih lanjut, layari laman web kami.

