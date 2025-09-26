Cloudera 通过统一平台加速 AI 与分析项目进程，实现安全、可控且高效的数据管理

Cloudera 以 REST Catalog 引领 Iceberg 创新，实现零拷贝数据共享与统一元数据智能

Cloudera Lakehouse Optimizer 为 Cloudera 开放数据湖仓内的 Apache Iceberg 列表提供自动化优化与列表维护功能

圣克拉拉，加州, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为唯一一家将 AI 应用于任意数据环境的企业，Cloudera 今日宣布对其平台进行更新，重点升级 Cloudera Iceberg REST Catalog 与 Cloudera Lakehouse Optimizer 两项功能，进一步强化了公司致力于提供基于 Iceberg 技术的最佳开放式数据湖仓的承诺。 通过这些更新，Iceberg REST Catalog 提供了实现无缝数据共享所需的开放互操作性，而 Lakehouse Optimizer 将确保所有访问数据的引擎始终获得具成本效益的最优化数据，所有这些都在 Cloudera 的统一治理和安全框架下实现。 这些增强功能已在 Cloudera 顶级 AI 与数据数据行业盛会 EVOLVE25 NYC 上盛大揭幕。

随着企业竞相释放 AI 与分析技术的潜力，它们面临着重大障碍：复杂的数据架构、孤岛式平台以及参差不齐的治理机制。 在系统间传输数据用于分析或 AI 训练，会导致成本增加、引发安全风险并延迟洞察获取。 现代组织需要开放、安全且可互操作的数据架构，从而为无处不在的 AI 随时随地提供数据支持与多引擎分析，同时避免数据冗余或陷入供应商锁定的局面。

Cloudera Iceberg REST Catalog - 降低总拥有成本 (TCO)，加速价值实现

Cloudera 是首个也是唯一一家在全生命周期数据与 AI 平台中集成 Iceberg REST Catalog 的供应商，可在任何云环境或数据中心实现安全、零拷贝的数据共享与统一治理。 Cloudera 的新服务通过将 Iceberg REST Catalog 整合至其平台，有效解决了这些挑战。 这使得第三方引擎在无需复制或移动数据的前提下，能够直接访问 Cloudera 管理的数据，并确保在公有云、数据中心和边缘环境中实现一致的策略执行与元数据智能。 Cloudera 是唯一能在所有云环境和数据中心中，为整个数据生命周期提供统一安全、治理和互操作性的供应商——从实时采集、大规模处理到 AI 和商业智能应用。 通过基于 REST 访问扩展 Apache Iceberg 的功能，Cloudera 助力企业制定面向未来的数据战略，同时保持控制力、可视性和合规性。

在此次更新后，所有使用 Iceberg 的 Cloudera 客户将受益于生态系统内无缝的零拷贝互操作性，可连接 Snowflake、Databricks、AWS Athena、AWS EMR 和Salesforce 等领先分析与 AI 引擎——同时完全实现 ACID（原子性、一致性、隔离性和持久性）合规与统一访问策略。 客户还将获得企业级治理能力，通过 Cloudera 共享数据体验 (SDX) 将精细化访问控制、数据血统追溯和审计功能扩展至第三方工具，确保大规模数据民主化与合规性。 此外，开放元数据访问机制可即时发现数据资产，摆脱专有目录的束缚，依托统一可信数据源加速 AI 开发与商业智能进程。 最后，这些增强功能可降低总体拥有成本并加速价值实现：客户反馈数据存储成本最高可削减79%，同时提升跨业务线的可视性。 例如某全球卫星巨头客户在强化 AI 数据管道的同时，实现了上述成本节约。

Cloudera Lakehouse Optimizer - 提升查询性能，降低存储成本

Cloudera Lakehouse Optimizer 是一款全新智能服务，可在 Cloudera 湖仓内为 Apache Iceberg 打造自动化优化与列表维护功能。 该服务在基础列表维护之外，还独具特色地提供的高级智能优化功能，包括重写清单文件和位置删除文件等任务。 通过智能优化数据表结构，该服务消除了对手动数据管理任务及运营成本的需要，使客户能够专注于从数据中获取洞察。 这一开放式解决方案适用于任何公共云上的 Iceberg 兼容引擎，通过独特的用户界面提供企业级可观测性和控制能力，支持精细化策略定义与修改。 策略可应用于特定表单或整个目录，该服务即将发布未来版本，将成为唯一可本地部署的同类解决方案。 内部基准测试表明，该服务可将查询性能提升高达 13 倍，并降低 36% 的存储成本。

Cloudera 首席产品官 Leo Brunnick 表示：“Cloudera 是大数据行业的先锋，作为平台提供商始终保持领先，其持续的投入使 Apache Iceberg 开放列表格式具备企业级应用能力。 通过今日发布的消息，我们持续兑现承诺：在您最需要的时间地点，为您提供灵活、可扩展且不打折扣的见解。 正是这份承诺，让全球顶尖企业信赖 Cloudera，为任意数据环境赋能 AI。”

由 Iceberg REST Catalog 驱动的 Cloudera Data Sharing 与 Cloudera Lakehouse Optimizer 现已全面上线。 如需了解更多信息，请访问我们的网站。

