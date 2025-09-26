Cloudera 以統一平台提供受管治且高效能的安全數據，加快推動 AI 及分析項目

Cloudera 以 REST Catalog 主導 Iceberg 創新，實現零複製數據共享及統一元數據智能

Cloudera Lakehouse Optimizer 為 Cloudera 開放式數據湖倉內的 Apache Iceberg 資料表，提供自動優化及資料表維護。

聖塔克拉拉，加州, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera 作為唯一將人工智能 (AI) 引入任何數據環境的公司，今天宣佈平台更新，重點推出 Cloudera Iceberg REST Catalog 和 Cloudera Lakehouse Optimizer，這兩項更新均彰顯 Cloudera 致力建構由 Iceberg 驅動的最佳開放式數據湖倉。 透過這些更新，Iceberg REST Catalog 實現無縫數據共享所需的開放互通性，而 Lakehouse Optimizer 則有助確保所有存取數據的引擎都能始終獲得優化且具成本效益的數據，所有運作皆在 Cloudera 的統一管治與安全防護下進行。 這些升級功能已在 Cloudera 頂級 AI 與數據產業盛會 EVOLVE25 NYC 紐約場次上揭曉。

隨著企業競相發掘 AI 與分析的潛力，均遇到了重大障礙：數據架構複雜、平台各成孤島，以及管治標準不一。 跨系統移動數據以進行分析或 AI 訓練，會增加成本、引發安全風險，並拖慢洞察分析。 現代機構需要開放安全、互聯互通的數據架構，能夠支援無處不在的 AI 與多引擎分析，使數據隨處可用，而不必強制進行數據複製或受制於供應商鎖定。

Cloudera Iceberg REST Catalog – 加速實現價值，減低總持有成本 (TCO)

Cloudera 是首間也是唯一將 Iceberg REST Catalog 整合到全生命周期數據與 AI 平台的供應商，橫跨任何雲端或數據中心實現安全穩妥的零複製數據共享及統一管治。 Cloudera 的嶄新解決方案將 Iceberg REST Catalog 整合到其平台中，有效克服這些挑戰。 如此一來，第三方引擎可直接讀取 Cloudera 所管理的數據而無須複製或搬移，並在公共雲端、數據中心及邊緣端保障貫徹一致的政策實施及元數據智能。 Cloudera 是唯一橫跨所有雲端及數據中心的供應商，可在即時擷取、大規模處理以至 AI 與 BI 應用的整個數據生命周期實現統一的安全性、管治及互通能力。 透過基於 REST 的存取方式拓展 Apache Iceberg 的能力，Cloudera 讓企業得以建構能夠適應未來需求的數據策略，同時維持控制權、可視度及合規性。

繼此等更新後，所有採用 Iceberg 的 Cloudera 客戶現在都可享受跨生態系統的零複製無縫互通能力，能夠連接至領先的分析與 AI 引擎，例如 Snowflake、Databricks、AWS Athena、AWS EMR 和 Salesforce，並具備完整的 ACID 規範及統一存取政策。 客戶亦將得到企業級管治能力，透過 Cloudera 的共享數據體驗 (Shared Data Experience，簡稱 SDX），把細緻存取控制、數據譜系和審計延伸至第三方工具，確保大規模實現安全的數據民主化及合規性。 不僅如此，客戶還可享有開放式元數據存取權，即時探索數據資產，避免受限於專有目錄，從而憑藉單一事實來源加速 AI 開發及商業智能。 最後，這些升級功能可減少總持有成本並加快實現價值：客戶回報數據儲存成本最高減省 79%，同時提升跨業務線的能見度。 例如，一間全球主要的衛星客戶能夠節省這些成本，同時強化其 AI 數據管道。

Cloudera Lakehouse Optimizer - 提升查詢效能，減少儲存成本

Cloudera Lakehouse Optimizer 是嶄新的智能服務，將為 Cloudera 湖倉內的 Apache Iceberg 提供自動優化及資料表維護。 當中的獨特之處，在於提供先進的智能優化功能，不僅是維護基本資料表，更包括改寫資訊清單及位置刪除檔案等任務。 透過智能方式優化資料表，這免除了手動數據管理任務及營運成本，讓客戶得以專注從數據中獲得洞察分析。 此乃開放式解決方案，適用於任何公共雲端上一切與 Iceberg 兼容的引擎，並透過獨特的用戶界面提供企業級可觀察性及控制能力，允許細緻地確立和修改政策。 政策可套用於特定資料表或整個目錄，且該服務在即將發佈的未來版本中，將是同類產品中唯一可作本地部署的解決方案。 根據內部基準測試，此服務可將查詢性能提升高達 13 倍，並將儲存成本削減 36%。

Cloudera 產品總監 Leo Brunnick 說道：「Cloudera 為大數據產業的先驅，並且一直是具有領導地位的平台供應商，持續投資以確保 Apache Iceberg 開放資料表格式能夠符合企業要求。 透過今天的消息發佈，我們持續堅守承諾：在您最需要之時，於所需地點提供靈活調整、方便擴展且精準無比的洞察分析。 正是這份承諾，讓世界各地的大型機構信賴 Cloudera，於數據所在的任何地方引入 AI 技術。」

由 Iceberg REST Catalog 驅動的 Cloudera Data Sharing，以及 Cloudera Lakehouse Optimizer，現已正式推出。 如需了解更多資訊，請瀏覽我們的網站。

關於 Cloudera

Cloudera 是大型企業唯一信賴的數據與 AI 平台公司，能於數據所在的任何地方引入 AI 技術。 有別於其他供應商，Cloudera 運用經驗證的開源基礎，提供融合公共雲端、數據中心與邊緣的統一雲端體驗。 作為大數據先驅，Cloudera 讓企業得以應用 AI 並全面掌握各類數據，以提高統一安全防護、管治能力及即時預測洞察分析。 全球各行各業的頂尖機構均依賴 Cloudera 轉型決策流程，最終提升盈利、抵禦威脅和拯救生命。

如欲了解更多資料，請瀏覽 Cloudera.com，並於 LinkedIn 和 X 關注我們。Cloudera 及相關商標均為 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能為各自擁有者的商標。

