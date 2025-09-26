KORREKTION - restudbytte i forbindelse med skattepligtige fusioner af afdeling i Investeringsforeningen Stonehenge og afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest

I forlængelse af børsmeddelelse udsendt den 8. september 2025 om de skattepligtige fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen Stonehenge (ophørte afdelinger) og afdelinger i henholdsvis Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparinvest (fortsættende afdelinger), korrigeres følgende:

I børsmeddelelsen udsendt den 8. september 2025, blev restudbyttet for afdeling Globale Valueaktier KL (ISIN-kode DK0060188662) fejlagtigt oplyst som opgjort til 12,60 kr. pr. andel. Restudbyttet i afdeling Globale Valueaktier KL blev dog opgjort til 14,47 kr. pr. andel og ikke 12,60 kr. pr. andel som oplyst i børsmeddelesen udsendt den 8. september 2025.

Investorerne i afdeling Globale Valueaktier KL modtog således 14,47 kr. pr. andel den 10. september 2025 og ikke 12,60 kr. pr. andel, som oplyst i børsmeddelelsen udsendt den 8. september 2025.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør