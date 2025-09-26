Un gala du siècle pour célébrer 100 ans d’espoir, de guérison et d’innovation aux Hôpitaux Shriners pour enfants Canada

MONTRÉAL, 26 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Hôpital Shriners pour enfants Canada soulignera son centenaire durant une magnifique soirée-bénéfice, placée sous le signe de la célébration, de la réflexion et de l’inspiration. Les membres des médias sont cordialement invités à se joindre à plus de 400 convives lors du Gala du siècle, qui rendra hommage à 100 ans d’espoir, de guérison et d’innovation.

Date : samedi 4 octobre 2025

Lieu : Salon Richmond, 550 Avenue Richmond, Montréal, QC. H3J 1V3

Heure : 18 h

R.S.V.P. : veuillez confirmer votre participation au plus tard le 1er octobre 2025 à moncommunications@shrinenet.org

Le Gala offrira des témoignages émouvants de patients, des prestations artistiques enlevantes, des vidéos commémoratives, un repas de fine gastronomie et des rencontres inspirantes avec des patients actuels et anciens afin de célébrer un siècle de soins et d’innovation.

Pour en savoir plus sur l’histoire de l’hôpital :

https://www.shrinerschildrens.org/en/news-and-media/news/2025/02/shriners-hospitals-for-children-canada-centennial-celebration

À propos de l’Hôpital Shriners pour enfants Canada

Fondé à Montréal en 1925, l’Hôpital Shriners pour enfants Canada est un établissement bilingue offrant des soins orthopédiques ultraspécialisés aux enfants du Canada et du monde entier. Sa mission est de prodiguer des soins aux nourrissons, enfants et jeunes adultes vivant avec des conditions orthopédiques et neuromusculaires telles que la scoliose, l’ostéogenèse imparfaite, les pieds bots, la dysplasie de la hanche, les inégalités des membres et la paralysie cérébrale. L’hôpital s’engage à l’excellence et dans l’innovation dans ses pratiques cliniques, de recherche et d’enseignement. Affilié à l’Université McGill, il offre une formation clinique aux résidents et aux professionnels de la santé dans ses installations de pointe situées sur le site Glen. Grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, l’hôpital est présent dans les communautés à travers le Canada.

Information

Timothy Fisher

Directeur du marketing et des communications

Timothy.Fisher@shrinernet.org