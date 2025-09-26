Thérapeutique Knight inc. se hisse au 384e rang des sociétés canadiennes à forte croissance dans le septième classement du Globe and Mail

MONTRÉAL, 26 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), est heureuse d’annoncer son classement à la 384e place des entreprises à la plus rapide croissance au Canada publié pour 2025 par le magazine Report on Business.

Le classement des entreprises à forte croissance au Canada classe les entreprises canadiennes selon la croissance de leurs revenus sur une période de trois ans. Knight a mérité sa place avec une croissance sur trois ans de 53 %.

« Nous sommes honorés de figurer en nomination parmi les entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide selon le Report on Business pour la cinquième année consécutive », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. « Cette reconnaissance reflète l'engagement indéfectible, l'esprit d'innovation et le travail assidu de notre équipe. Elle témoigne de la force de notre vision stratégique et de notre volonté d'offrir des traitements efficaces aux patients dans tout le Canada et en Amérique latine. Pour l'avenir, nous poursuivons nos efforts axés sur la croissance de nos activités. À ce jour, nous avons ajouté plusieurs produits en cours de développement ainsi que des produits déjà commercialisés par l'acquisition d'actifs de Paladin Pharma et Sumitomo Canada, et par le renforcement de nos partenariats avec Helsinn et Incyte. De plus, nous prévoyons le lancement de plusieurs produits au cours des prochaines années, consolidant ainsi notre engagement à étendre l'accès à des traitements novateurs. »

Lancé en 2019, le classement éditorial des entreprises à forte croissance du Canada a pour objectif de saluer les réalisations entrepreneuriales canadiennes en répertoriant et en élargissant le succès des entreprises indépendantes axées sur la croissance au Canada. Afin de se qualifier pour ce programme volontaire, les entreprises doivent se soumettre à un processus de candidature approfondi et répondre aux exigences. Au total, 400 entreprises ont mérité une place dans le classement de cette année.

La liste intégrale des lauréats 2025, ainsi que la couverture éditoriale connexe, sont publiées dans le numéro d’octobre du magazine Report on Business, imprimé et en ligne sur ce lien.

« Notre classement annuel des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide reflète l'ingéniosité sectorielle des entrepreneurs et des chefs d'entreprise de ce pays », a déclaré Dawn Calleja, rédactrice en chef du magazine Report on Business. « Et nous croyons qu'il importe de relater leurs histoires afin d'inspirer la prochaine génération de jeunes talents partout au pays. »

À propos du Globe and Mail

The Globe and Mail est le plus important média d'information au Canada. Depuis 1844, il anime le débat national et suscite des changements politiques par son journalisme courageux et indépendant. Grâce à sa couverture primée de l'actualité économique, politique et nationale, le journal The Globe and Mail est consulté chaque semaine par 6,1 millions de lecteurs dans ses versions imprimée et numérique, et le magazine Report on Business rejoint 2,7 millions de lecteurs dans ses versions imprimée et numérique à chaque parution. Grâce à nos investissements dans la science des données innovante, The Globe évolue au rythme des changements mondiaux. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la filiale d'investissement de la famille Thomson.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposée sur www.sedarplus.ca . Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.