Correction : Crédit Agricole Normandie Seine : Rapport financier semestriel 06 2025

Crédit Agricole Normandie Seine : Rapport financier semestriel 2025

Le rapport financier semestriel au 30/06/2025 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce rapport comprend les éléments suivants :

Examen de la situation financière et résultats

Informations prudentielles et facteurs de risques

Présentation des comptes consolidés

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés

Attestation du responsable de l'information financière

Ce document en version française est consultable sur le site Internet du Crédit Agricole Normandie Seine : rubrique "Informations réglementées" ou sur le lien suivant : https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine/particulier/informations/informations-reglementees-maj.html

