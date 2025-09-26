Correction : Crédit Agricole Normandie Seine : Rapport financier semestriel 06 2025

Crédit Agricole Normandie Seine : Rapport financier semestriel 2025

Le rapport financier semestriel au 30/06/2025 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce rapport comprend les éléments suivants :

  • Examen de la situation financière et résultats
  • Informations prudentielles et facteurs de risques
  • Présentation des comptes consolidés
  • Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés
  • Attestation du responsable de l'information financière

Ce document en version française est consultable sur le site Internet du Crédit Agricole Normandie Seine : rubrique "Informations réglementées" ou sur le lien suivant : https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine/particulier/informations/informations-reglementees-maj.html

