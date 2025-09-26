Founder Group Limited 宣布在砂拉越启动总投资为 11.6 亿林吉特 [约合 2.76 亿美元] 的里程碑式 310 MWp 太阳能+储能项目，为区域绿色数据中心提供支持

吉隆坡，马来西亚, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited (NASDAQ：FGL，简称“FGL”或“公司”) 今日宣布已与 Planet QEOS Sdn. Bhd. 签署合作意向书，双方将共同在马来西亚砂拉越开发一座开创性的大型可再生能源设施，项目估值高达 11.6 亿林吉特 [约合 2.76 亿美元]。 该项目是更广泛的峇南深科技能源计划 (Baram DeepTech Energy Programme) 的关键组成部分。

前所未有的容量与开发价值

该设施预计将成为该地区最大的清洁能源开发项目之一，包括一座 310 MWp 的地面安装太阳能光伏 (PV) 电站和一个规模达 620 MWh 的大型电池储能系统 (BESS)。 由 FGL 牵头的联盟还承诺，将在峇南 350 英亩的土地上开发一个 200 MW 的 Tier-4 级绿色数据中心园区 (SDCP)。

该项目是马来西亚首个“稳定出力”型太阳能电站，旨在提供可与传统天然气和水力发电相媲美的连续、可调度的可再生能源电力。 这项里程碑式的成果标志着马来西亚清洁能源发展目标取得了重大突破。 FGL 联盟以雄厚的技术专长保障项目财务可行，各方将共同推进监管审批、实现融资交割并签署最终协议，包括购电协议 (PPA)。

驱动经济与数字化转型

FGL 的业务活动涵盖发电以外的多个领域，这使公司成为砂拉越数字经济目标的关键推动者。 由 FGL 牵头的联盟及其数据中心合作伙伴还计划在峇南 350 英亩的土地上开发一个 200 MW 的 Tier-4 级绿色数据中心园区。

绿色数字基础设施的开发预计将吸引超过 10 亿林吉特的外国直接投资 (FDI)，旨在利用新型太阳能电力实现真正的可持续运营。 该举措旨在支持该地区数字经济的持续增长。

通过这些举措，该项目直接支持将砂拉越打造为“东盟电池”和清洁电力主要出口地的区域愿景，助力该州实现到 2030 年前发电容量达 10 GW 的宏伟目标。 峇南特别能源区 (SEZ) 旨在推动长期工业增长和农村地区发展。

管理层评论

Founder Group Limited 首席执行官李成志表示：“此次合作彰显了 FGL 对投资大型基础设施的承诺，这些设施专注于可持续回报和深远的经济影响。 通过将 310 MWp 稳定太阳能发电与 620 MWh 大型电池储能系统相结合，我们不仅能够满足清洁能源需求，还将促进价值超过 10 亿林吉特的大型绿色数据中心园区的发展，将砂拉越置于东盟绿色数字化转型的前沿。”

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是马来西亚太阳能光伏设施领域的一家纯业务、端到端的 EPCC 解决方案提供商。 公司主要专注于两大关键细分领域：大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广环保资源并实现碳中和。

有关公司的更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映了我们当前对未来事件的预期和看法。 已知和未知的风险、不确定性及其他因素，包括本公司向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分所列事项，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述所明示或暗示的内容存在重大差异。 您可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预计”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“或许”、“潜在”、“继续”或其他类似表述来识别部分前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件的预期和预测，我们认为这些事件可能会影响我们的财务状况、经营成果、业务战略和财务需求。 这些前瞻性陈述涉及各种风险和不确定性。 除法律要求外，我们无义务在陈述作出之日后，因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述，亦无义务反映未预期事件的发生。 我们通过此等警示说明对前瞻性陈述加以限定。

