WeRide קיבלה היתר ניסוי לרכב אוטונומי רובוטקסי בדובאי וזכתה במקום הראשון באתגר העולמי של דובאי לתחבורה אוטונומית

WeRide (נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, השיגה מוקדם יותר החודש היתר ניסוי לרכב אוטונומי מרשות הכבישים והתחבורה של דובאי (RTA) לביצוע ניסויי רובוטקסי (Robotaxi ) בעיר.

שייח' חמדאן בן מוחמד בן ראשיד אל מכתום, יורש העצר של דובאי, סגן ראש הממשלה ושר ההגנה של איחוד האמירויות הערביות, עם ד"ר טוני האן, מייסד ומנכ"ל WeRide

החברה גם זכתה במקום הראשון באתגר העולמי של דובאי לתחבורה אוטונומית, והבטיחה כמעט מיליון דולר בכספי פרסים על היכולת הטכנולוגית המובילה שלה ותרומתה המתמשכת לאקוסיסטם של הנהיגה האוטונומית של דובאי. הפרס הוענק בקונגרס העולמי של דובאי 2025 לתחבורה אוטונומית (DWC), שם שייח' חמדאן בן מוחמד בן ראשיד אל מכתום, יורש העצר של דובאי, סגן ראש הממשלה ושר ההגנה של איחוד האמירויות הערביות, ביקר בתצוגת Robotaxi GXR של WeRide ואישר מחדש את תפקידה של החברה בעיצוב התחבורה החכמה העתידית של דובאי.

WeRide Robotaxi GXR בדובאי

שירות הניסוי הראשוני של Robotaxi GXR של WeRide יכסה אזורי ליבה כולל הרובעים המסחריים המרכזיים של ג'ומיירה וקהילות המגורים זעביל פירסט, אל מנארה, אום סוקיים ואל ספא. הפעילות העתידית תתרחב לכביש שייח' זאיד, נמל התעופה הבינלאומי של דובאי ואזורים נוספים במרכז העיר.

ההשקה תתחיל עם 50 רובוטקסי GXR בדובאי, עם תוכניות להרחיב את צי המזרח התיכון ל-1,000 כלי רכב ובסופו של דבר לפרוס עשרות אלפי רובוטקסיס עד 2030. עם אישור זה, דובאי הופכת לעיר ה-11 בעולם והשנייה באיחוד האמירויות שפורסת את WeRide Robotaxis.

מוקדם יותר השנה, WeRide השיגה את הקבוצה הראשונה של רישיונות מבחני דרכים בדובאי וכבר החלה בבדיקות באזורי הליבה של העיר. בשלב הבא, WeRide תתחיל בניסויים עם קצין בטיחות על גבי פלטפורמת Uber במהלך השנה, כאשר פעילות מסחרית ללא נהג מתוכננת לשנת 2026.

ב-DWC, חברת WeRide חתמה גם על מזכר הבנות (MoU) עם RTA, המתווה שיתוף פעולה באזור האוטונומי של דובאי. ההסכם מחזק את המחויבות של WeRide לתמוך בהפיכתה של דובאי למרכז חדשנות עולמי לטכנולוגיה אוטונומית בתחבורה נוסעים, לוגיסטיקה וניידות עירונית.

WeRide ממשיכה להיות מובילה עולמית בתחום הניידות האוטונומית, עם בדיקות או תפעול של רובוטקסי ב-11 ערים בחמש מדינות - דובאי, אבו דאבי, בייג'ינג, גואנגג'ואו, נאנג'ינג, סוג'ואו, אורדוס, ריאד, ציריך, שנגחאי וסינגפור.

מעבר לדובאי, WeRide עורכת בדיקות רובוטקסי ללא נהג באבו דאבי, ומסמנת את הניסוי הראשון והיחיד של רובוטקסי ללא נהג ופועל בקרוב מחוץ לסין וארה"ב. זהו צעד מכריע לקראת פעילות מסחרית בלתי מאוישת לחלוטין ומדגיש את ההובלה של WeRide לא רק במזרח התיכון אלא גם בזירה העולמית.

אודות WeRide

WeRide היא מובילה עולמית ומובילה ראשונה בתעשיית הנהיגה האוטונומית, כמו גם חברת רובוטקסי הציבורית הראשונה. הרכבים האוטונומיים שלנו נבדקו או הופעלו בלמעלה מ-30 ערים ב-11 מדינות. אנחנו גם חברת הטכנולוגיה הראשונה והיחידה שמוצריה קיבלו אישורי נהיגה אוטונומית בשבעה שווקים: סין, איחוד האמירויות, סינגפור, צרפת, ערב הסעודית, בלגיה וארצות הברית. מועצמת על ידי פלטפורמת WeRide One החכמה, הרב-תכליתית, החסכונית והניתנת להתאמה גבוהה, WeRide מספקת מוצרים ושירותים לנהיגה אוטונומית מ-L2 עד L4, הנותנים מענה לצרכי תחבורה בתעשיות הניידות, הלוגיסטיקה והתברואה. WeRide נבחרה ברשימת "The Future 50" של מגזין Fortune לשנת 2025.

