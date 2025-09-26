La CAJO poursuit sa lutte contre les machines à sous illégales : plus de 50 appareils retirés au terme d’une opération provinciale

TORONTO, 26 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission de l’alcool et des jeux de l’Ontario (CAJO) prend des mesures fermes pour protéger le public contre les machines à sous non réglementées, annonçant des résultats importants en matière d’application de la loi au terme d’une opération provinciale menée dans les bars, restaurants et détaillants de loterie cet été.

En juillet et août, les inspecteurs de la CAJO ont effectué plus de 200 inspections dans des établissements de vente au détail titulaires de permis de boissons alcoolisées et de loterie. Ces actions ciblées ont permis de retirer rapidement plus de 50 machines « Prime Slots », qui fonctionnaient illégalement et sans surveillance réglementaire dans les restaurants, dépanneurs et autres endroits accessibles aux mineurs et autres groupes vulnérables.

Les machines à sous « Prime Slots » ont été commercialisées comme des jeux requérant exclusivement de l’habileté, mais les tests de la CAJO ont déterminé qu’il s’agissait plutôt de hasard. Pour cette raison, elles ne sont pas permises par la loi canadienne à moins qu’elles ne proviennent d’un fournisseur autorisé, qu’elles soient approuvées et qu’elles soient utilisées dans un espace réglementé comme un casino ou un centre de jeux de bienfaisance.

Les mesures d’application de la CAJO interviennent à un moment où la croissance des machines à sous non réglementées s’est intensifiée à travers l’Amérique du Nord. Selon l’American Gaming Association, il y a maintenant environ 625 000 machines à sous non réglementées aux États-Unis, générant 30 milliards de dollars américains (41,3 milliards de dollars canadiens) de revenus annuels.

« Au contraire d’autres territoires qui luttent contre l’enracinement de ces machines de jeu illégales, la CAJO a adopté une position proactive pour s’assurer qu’elles ne s’implantent pas ici en Ontario. Nos récentes actions réglementaires démontrent clairement notre approche globale et notre engagement à long terme. »

– Dre Karin Schnarr, registrateure et PDG, CAJO

