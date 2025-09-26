WENDEL: Interim dividend for 2025 - Schedule

As announced in a press release on July 30, 2025, Wendel will pay an interim dividend of €1.50 per share for the 2025 financial year. The payment schedule is as follows:

ex-dividend date: November 18, 2025

record date : November 19, 2025

payment date: November 20, 2025





The balance of the dividend for fiscal year 2025 will be submitted for approval at the next Shareholders’ Meeting, to be held on May 21, 2026.

Agenda

Jeudi 23 octobre 2025

Activité du T3 2025 – Publication de l’ANR au 30 septembre 2025 (après bourse)

Vendredi 12 décembre 2025

Investor Day 2025

Mercredi 25 février 2026

Résultats annuels 2025 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2025, et comptes annuels consolidés (après bourse)

Mercredi 22 avril 2026

Chiffre d’affaires T1 2026 – Publication de l’ANR au 31 mars 2026 (après bourse)

Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale

Mercredi 29 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Publication de l’ANR au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012



