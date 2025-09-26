Participatiemeldingen van Morgan Stanley

In overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007) heeft Morgan Stanley onlangs de volgende transparantiekennisgevingen naar Solvay gestuurd om aan te geven dat ze de drempel van 3% heeft overschreden. 

Hier is een samenvatting van de bewegingen:

Datum van drempeloverschrijding Stemrechten na de transactie Aan stemrechten gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactie Totaal
18 september 2025 0,00% 3,13% 3,13%
22 september 2025 0,00% - -

De laatste kennisgeving, gedateerd 26 september 2025, bevat de volgende informatie:

  • Reden voor de kennisgeving: 
    • Verwerving of overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten 
  • Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon 
  • Datum waarop de drempel werd overschreden: 22 september 2025
  • Overschreden drempel van directe stemrechten: 3% naar beneden
  • Noemer: 105 876 416 
  • Kennisgevingsplichtige personen: Morgan Stanley c/o The Corporation Trust Company (DE), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA

De kennisgevingen en de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waardoor het bedrijf feitelijk wordt aangehouden, zijn beschikbaar in de Investor Relations-rubriek op de website van Solvay.

Over Solvay 

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van circa 9 000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Met een nettowinst van €4,7 miljard in 2024 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin.

This press release is also available in English.
Ce communiqué de presse est également disponible en français.

