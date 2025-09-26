BONDUELLE - Résultats annuels 2024-2025 : "Transform to win" : Le Groupe Bonduelle atteint les objectifs de la première année de son plan de transformation et amorce son rebond

BONDUELLE





Résultats annuels 2024-2025

(1er juillet 2024 - 30 juin 2025)

“Transform to win” : Le Groupe Bonduelle atteint les objectifs de la première année de son plan de transformation et amorce son rebond

Message de Xavier Unkovic - Directeur Général :

Pour cette 1ère année du plan de transformation “Transform to win”, le Groupe Bonduelle est au rendez-vous et livre ses objectifs de chiffre d’affaires et de rentabilité pour l’exercice 2024-2025, tout en poursuivant son chemin de certification B Corp™. Ces résultats sont portés par l’amélioration de la performance aux Etats-Unis, la réorganisation du portefeuille d’activités en Europe ainsi que le renforcement de l’efficacité opérationnelle.

Le groupe amorce ainsi son redressement financier, qui va se poursuivre sur l’exercice 2025-2026, grâce à la croissance de ses marques et à l’amélioration continue de l’excellence opérationnelle, dans un contexte européen chahuté par des importations de produits en provenance de Chine bénéficiant de mesures de dumping*.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat relatifs à l’activité de salade en sachet en France et en Allemagne, dont l’annonce du projet de cession a été faite le 29 août 2024 et effective depuis le 17 juillet 2025 pour les activités en France et depuis le 31 mars 2025 pour les activités en Allemagne, sont regroupés dans le compte de résultat des états financiers publiés sous la rubrique “résultat net des activités non poursuivies”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****

Le Conseil de Surveillance, réuni le 26 septembre 2025 sous la présidence de Jean-Pierre Vannier, a examiné les comptes sociaux et consolidés 2024-2025 arrêtés par la Gérance et certifiés par les Commissaires aux Comptes.

*****





Performance Financière

(en millions d’euros) 2024-2025 2023-2024

retraité IFRS 5 Variation

à taux de change et périmètre constants 2023-2024

publié Chiffre d’affaires 2 203,8 2 223,4 - 0,8 % 2 371,7 Résultat opérationnel courant 83,8 83,4 + 0,2 % 75,3 Résultat net des activités poursuivies 19,7 - 108,1 - 119,8 Résultat net - 11,5 - 119,8 - 119,8

Le chiffre d’affaires du Groupe Bonduelle pour l’exercice 2024-2025 (clos le 30 juin 2025), s’établit à 2 203,8 millions d’euros soit une variation de - 0,8 % en données comparables(1) et de - 0,9 % en données publiées par rapport à l’exercice 2023-2024.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 83,8 millions d’euros, en légère progression (+ 0,2 %) par rapport à l’exercice précédent et la marge opérationnelle courante progresse, elle aussi, à 3,8 % contre 3,7 % pour l’exercice précédent après prise en compte du retraitement IFRS 5. Le résultat opérationnel courant publié pour l’exercice 2023-2024, c'est-à-dire avant retraitement IFRS 5, s'est élevé à 75,3 millions d’euros.

Ces performances sont parfaitement en ligne avec les objectifs de la première année du plan de transformation communiqués en octobre 2024.

Données d’activité - Chiffres clés

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 2024-2025 2023-2024

retraité IFRS 5 Variation

à taux de change courants Variation

à taux de change et périmètre constants Zone Europe 1 354,5 1 409,9 - 3,9 % - 4,1 % Zone hors Europe 849,3 813,6 4,4 % 4,9 % Total 2 203,8 2 223,4 - 0,9 % - 0,8 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 2024-2025 2023-2024

retraité IFRS 5 Variation

à taux de change courants Variation

à taux de change et périmètre constants Conserve 1 070,5 1 120,1 - 4,4 % - 4,1 % Surgelé 298,2 303,0 - 1,6 % - 1,7 % Frais 835,1 800,2 4,4 % 4,3 % Total 2 203,8 2 223,4 - 0,9 % - 0,8 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 61,5 % de l'activité sur l’exercice, affiche sur cette période un repli de - 3,9 % en données publiées et - 4,1 % en données comparables(1), et de - 0,6 % sur le 4ème trimestre tant en données publiées qu’en données comparables(1).

Les activités de conserve et surgelé, bien qu’en léger repli, sont en notable redressement en fin de trimestre. Elles reflètent le retour à la normale des volumes vendus sous marques de distributeurs, ainsi que la progression soutenue de la marque Cassegrain en France.

Les activités de frais maintenues en portefeuille (salade en sachet en Italie, traiteur en France et en Italie) affichent sur l’ensemble de l’exercice des progressions tant en volumes qu’en valeur, dans l’ensemble des segments d’activité. Le 4ème trimestre se révèle particulièrement dynamique en France en traiteur grâce à la bonne tendance des innovations récemment lancées. Les conditions météorologiques favorables du printemps et du début de l’été ont contribué à soutenir la catégorie des produits traiteur frais.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, qui représente 38,5 % de l’activité sur l’exercice 2024-2025, progresse de + 4,9 % en données comparables(1) (+ 4,4 % en données publiées). Au titre du 4ème trimestre, les progressions sont de respectivement + 1,7 % en données comparables(1) et + 0,4 % en données publiées.

L’activité en Amérique du Nord affiche sur l’ensemble de l’exercice 2024-2025, un retour à la croissance avec + 4,8 % en données comparables(1) (+ 4,9 % en données publiées). Celle-ci est soutenue par la progression continue des solutions de repas complets (bowls) qui affichent une croissance supérieure à + 10 % en volumes comme en valeur sur l’ensemble de l’exercice. La zone Eurasie et les marchés émergents confirment leur rôle de moteur de croissance sur l’exercice à + 5,5 % en données comparables(1) (+ 3,8 % en données publiées), soutenu notamment par l’excellente tenue des activités dans la zone Eurasie.

Résultat opérationnel

(en millions d’euros) 2024-2025 2023-2024

retraité IFRS 5 Variation

à taux de change courants Variation

à taux de change et périmètre constants Chiffre d’affaires 2 203,8 2 223,4 - 0,9 % - 0,8 % Résultat opérationnel courant 83,8 83,4 + 0,5 % + 0,2 % Taux de marge opérationnelle courante 3,8 % 3,7 % + 5 bps

Au titre de l’exercice 2024-2025, le Groupe Bonduelle affiche un résultat opérationnel courant de 83,8 millions d’euros à taux de change courants et 83,5 millions d’euros à taux de change constants contre 83,4 millions d’euros l’exercice précédent après retraitement des activités cédées ou destinées à être cédées. Ce résultat est conforme à l’objectif de stabilité communiqué en début d’exercice. En incluant les activités cédées ou destinées à être cédées, la rentabilité opérationnelle courante publiée de l’exercice 2023-2024 s’est élevée à 75,3 millions d’euros. La marge opérationnelle courante s’établit à 3,8 % tant en données comparables(1) qu’en données publiées, elle aussi stable à données comparables et en progression de 60 points de base comparée aux données publiées l’exercice précédent.

Cette stabilité de la rentabilité opérationnelle courante reflète les évolutions et contributions suivantes :

En zone Europe, on note un recul de la rentabilité imputable à des baisses de prix ainsi que des volumes en retrait en marques de distributeurs, du fait d’une situation de stock élevé sur le marché et d’importations d’origine chinoise. Dans le même temps, les activités de traiteur en France et en Italie, comme les activités à marques Bonduelle et Cassegrain démontrent une belle dynamique,

En zone hors Europe, l’amélioration de la rentabilité opérationnelle courante (+ 10,9 millions d’euros en données comparables (1) ) reflète principalement la poursuite du redressement de la rentabilité de Bonduelle Americas, alimentée par ses performances opérationnelles et le développement des activités à marques, et la progression de la rentabilité en zone Eurasie,

) reflète principalement la poursuite du redressement de la rentabilité de Bonduelle Americas, alimentée par ses performances opérationnelles et le développement des activités à marques, et la progression de la rentabilité en zone Eurasie, Sur l’ensemble du groupe, les programmes d’efficience opérationnelle et la gestion rigoureuse des coûts de structure sont des contributeurs importants,

Les investissements marketing sur l’exercice progressent de 8 %, en ligne avec l’objectif de développement prioritaire des ventes à marques.

La performance de l’exercice 2024-2025 est ainsi conforme à l’objectif qui avait été communiqué en octobre 2024 à l’occasion de la présentation du plan “Transform to win”.

Après prise en compte des éléments non récurrents de - 10,8 millions d’euros sur la période, constitué principalement d’optimisations logistiques à retour rapide aux Etats-Unis d’une part, et de frais de restructuration et réorganisations d’autre part, le résultat opérationnel du Groupe Bonduelle s’établit à 73 millions d’euros en données publiées contre - 56,4 millions d’euros pour l’exercice précédent. Le résultat opérationnel de l’exercice précédent avait enregistré des dépréciations d’actifs incorporels aux Etats-Unis.

Résultat net des activités poursuivies

Le résultat financier s’établit à - 35,1 millions d’euros, contre - 34 millions d’euros à la clôture de l’exercice précédent. La charge d’intérêt enregistrée sur l’exercice est quasi stable à - 32,3 millions d’euros, un encours moyen de dette supérieur à l’exercice précédent étant compensé par une amélioration du coût de financement du groupe (3,81 % contre 4,39 %), le résultat de change s’inscrivant à - 2 millions d’euros contre + 0,3 million d’euros l’exercice précédent.

La charge d’impôt s’établit à - 20,1 millions d’euros, contre - 21,3 millions d’euros l’exercice précédent, le taux d’impôt effectif (53,1 %) reste toujours déformé par la non-activation des pertes des activités en Amérique du Nord.

Le résultat des mises en équivalence affiche un produit de 2 millions d’euros correspondant à la quote-part de résultat de la détention des activités de Nortera Foods mise en équivalence.

Après prise en compte du résultat financier, de la charge d’impôts et du résultat des mises en équivalence, le résultat net des activités poursuivies du Groupe Bonduelle au titre de l’exercice 2024-2025 s’établit à 19,7 millions d’euros, contre - 108,1 millions d’euros l’exercice précédent, soit 0,9 % du chiffre d’affaires.

Résultat net consolidé

En conformité avec la norme IFRS 5, la contribution des activités de salades en France et en Allemagne cédées ou destinées à être cédées est regroupée sur la ligne « Résultat net des activités non poursuivies ». Ainsi, au titre de l’exercice, les éléments enregistrés dans cette rubrique représentent un montant de - 31,2 millions d’euros. Ils incluent le résultat opérationnel courant des activités concernées sur la période, les éléments non récurrents relatifs à la fermeture du site industriel de Saint-Mihiel, le plan de départ volontaire du siège de Genas, le résultat de cession de l’activité allemande et des honoraires liés à la cession de ces activités.

Après prise en compte du résultat net des activités non poursuivies, le résultat net de l’ensemble consolidé du Groupe Bonduelle au titre de l’exercice 2024-2025 s’établit à - 11,5 millions d’euros, contre - 119,8 millions d’euros l’exercice précédent.

Situation financière

30 juin 2023

publié 30 juin 2024

publié 30 juin 2025

publié Dette nette (en millions d’euros) 436,1 561,9 571,2 Gearing(2) 0,56 0,88 0,94 Levier d’endettement(3) 2,94 3,57 3,38

La dette nette après prise en compte de la norme IFRS 5 s’établit à 571,2 millions d’euros (contre 561,9 millions d’euros lors de l’exercice précédent) et le ratio de levier(3) s’établit à 3,38 contre 3,57 pour l’exercice précédent.

Faits marquants de l’exercice

Cession de l'activité salade en sachet en France et en Allemagne

Dans le cadre de son plan de transformation “Transform to win”, le Groupe Bonduelle a procédé à la cession effective, au 31 mars 2025, de son activité de salade en sachet en Allemagne à l’entreprise Taylor Farm. Cette activité, structurellement déficitaire et représentant un chiffre d’affaires annuel d’environ 60 millions d’euros, est enregistrée en activités non poursuivies dans les comptes consolidés clos au 30 juin 2025, conformément aux règles comptables IFRS.

Par ailleurs, le 17 juillet 2025, le groupe a finalisé la cession de son activité de salade en sachet en France au Groupe LSDH, après plusieurs années de dégradation des résultats de ce segment. Cette opération, dont le chiffre d'affaires représente 78,8 millions d'euros, sera reflétée dans les comptes de l’exercice 2025-2026.

Ces deux cessions permettent au Groupe Bonduelle de concentrer ses ressources sur le développement de ses activités à plus forte valeur ajoutée, notamment le marché du traiteur frais en Europe, tout en maintenant la présence de la marque Bonduelle sur le segment salade en sachet grâce à des accords de licence conclus avec les acquéreurs.

Assemblée Générale du 4 décembre 2025 - Dividende

Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale du 4 décembre 2025 le versement d’un dividende de 0,25 euro par action.

Perspectives

Le groupe entame en 2025-2026 la deuxième année de son plan de transformation initié en 2023-2024 capitalisant ainsi sur le socle d’initiatives mises en œuvre l’année passée.

Dans un contexte où la consommation restera vraisemblablement sous pression, le groupe confirme pour 2025-2026 son objectif de rebond de la rentabilité opérationnelle courante à 90 millions d’euros en données comparables(1). Cet objectif sera soutenu par une croissance de l’activité à marques, une amélioration de la performance agro-industrielle, et par la maîtrise de ses frais de structure tout en poursuivant ses programmes ambitieux à impact positif.





* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501723

(1)données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

(2) dette financière nette / capitaux propres

(3) dette financière nette / EBITDA récurrent

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

A propos du Groupe Bonduelle

Le Groupe Bonduelle, c'est avant tout une histoire de famille du nord de la France qui dure depuis 7 générations. Présents dans près de 100 pays, nous sommes fiers de nos marques iconiques : Bonduelle, Cassegrain et Globus. Nous collaborons avec plus de 2 000 agriculteurs passionnés pour vous offrir des légumes et légumes secs récoltés à leur meilleur stade de saveur et de nutrition.

Parce que nous croyons que chaque repas est une opportunité de faire la différence, nous sommes engagés pour inspirer la transition vers une alimentation plus végétale, pour le bien-être de tous et la préservation de la planète. Déjà certifié B Corp à 80 %, notre objectif est d'atteindre une certification complète du Groupe Bonduelle, affirmant ainsi notre engagement pour un modèle plus durable et responsable. Au titre de l’exercice 2024-2025, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.

