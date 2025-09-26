클라우데라, 엔터프라이즈 AI 에코시스템 강화로 고객의 ‘AI 네이티브’ 전환 지원

캘리포니아주 산타클라라 & 뉴욕, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 어떤 환경의 데이터 환경에서도 AI를 구현하는 유일한 기업인 클라우데라( Cloudera )가 완전하고 즉시 적용 가능한 AI 솔루션을 제공하기 위해 새로운 파트너십을 통해 Enterprise AI Ecosystem을 확장했다고 발표했다. 이번 이니셔티브는 업계 선도 기업들을 결집시켜, 기업들이 가장 시급히 필요로 하는 AI 요구를 엔드투엔드(end-to-end)로 해결할 수 있는 종합 솔루션을 제공하고 있다.

AI 시장은 빠르게 진화하고 있으며, 기업들은 AI 성숙도의 새로운 단계로 빠르게 이동중이다. 최근까지만 해도 많은 조직들이 RAG(Retrieval-Augmented Generation), 파인튜닝(fine-tuning), 코파일럿(copilot) 중심의 활용에 집중했다. 그러나 이제는 채택이 한층 고도화되어, 구조화 데이터 예측 엔진, AI 기반 워크플로우 자동화, 모델 신뢰성 관측(observability), 대규모 문서 인텔리전스와 같은 영역으로 확장되고 있다. 또한 기업들은 새로운 모델 선택지, 오케스트레이션 프레임워크, 복잡한 추론과 다단계 작업 실행이 가능한 에이전트 기반 시스템을 적극 도입하면서, AI를 기업 핵심 운영에 본격적으로 통합하고 있다.

클라우데라는 AI 기반 레이크하우스(lakehouse)를 통해 기업들이 이 변화를 헤쳐 나가도록 지원하고 있다. 이는 어디서든 데이터를 기반으로 AI를 구현할 수 있는 통합 기반으로, 기업들이 단순한 실험 단계를 넘어 AI를 비즈니스 운영에 직접 내재화하도록 돕는 것이다. 이를 통해 고객 경험, 사기 탐지, 공급망 예측, IT 운영, 규제 준수 등 고부가가치 활용 사례를 실현하면서도 거버넌스, 보안, 아키텍처 유연성을 유지할 수 있게 되었다.

클라우데라의 엔드투엔드(end-to-end) 플랫폼은 AI 활용이 가능한 데이터(AI-ready data)와 이를 지능적 행동으로 전환하는 AI 에이전트를 함께 제공한다. 이 도구를 통해 이미 수백 개의 클라우데라 고객들이 AI 실험 단계를 넘어 각 기능별 팀에 AI를 내재화하는 데 성공했다. 클라우데라의 궁극적인 목표는 고객들이 진정한 AI 네이티브(AI Native)로 발전하도록 돕는 것이다. 이는 최소한의 인간 개입으로도 신뢰할 수 있고 투명한 시스템을 기반으로 자율적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 것을 의미한다.

이 비전을 가속화하기 위해 클라우데라는 4가지 신규 파트너십을 통해 Enterprise AI Ecosystem을 확장하고 있으며 그 내용은 다음과 같다:

ServiceNow: ServiceNow 의 AI 플랫폼은 기업 워크플로 자동화와 AI 기반 솔루션 분야에서 업계를 선도하고 있다. 향후 통합은 ServiceNow의 Workflow Data Fabric 제로 카피 커넥터와 클라우데라의 데이터 기반을 결합하여, 조직이 IT, HR, 금융, 고객 서비스, 컴플라이언스 등 전 부문에서 데이터를 중복 없이 실시간으로 안전하게 접근할 수 있도록 할 예정이다. 고객들은 클라우데라의 AI 기반 레이크하우스에서 제공하는 예측 인사이트를 활용해 ServiceNow 워크플로 내 작업의 우선순위를 정하고 승인 절차를 자동화하며, 사전적으로 문제를 해결하고 운영을 간소화할 수 있다. 그 결과, 기업 전반의 민첩성이 새로운 수준으로 향상되고 일관적이고 확장 가능한 성과가 달성된다.

Fundamental: Fundamental 은 기업용 테이블형(tabular) 데이터를 위한 초인적 예측 엔진을 제공한다. 고객 이탈(churn) 예측, 신용 리스크, 사기 탐지, 수요 예측 등 대부분의 기업 과제는 딥러닝의 영향을 아직 받지 못한 테이블형 예측 문제이다. Fundamental은 파라미터 튜닝이나 특징 엔지니어링이 필요 없는 기초 모델을 통해 이 격차를 해소하고 있다. 다양한 데이터셋으로 사전 학습된 이 모델은 새로운 데이터에도 즉각적으로 적응해 단 한 줄의 코드만으로 강력하고 정확한 예측을 제공하고 있다.



Fundamental과 클라우데라의 AI 기반 레이크하우스를 결합하면, 기업 데이터의 예측 잠재력을 극대화할 수 있다. 금융 거래 로그, 의료 기록, 공급망 데이터베이스 등 클라우데라가 이미 관리하는 데이터를 별도의 모델링 환경으로 옮기거나 맞춤형 파이프라인을 구축할 필요 없이 그대로 활용할 수 있다. 이를 통해 기업들은 거버넌스가 적용된 클라우데라 환경 내에서 확장성과 컴플라이언스를 보장하며 예측 모델을 빠르게 배포할 수 있다.

Pulse: Pulse 는 업계에서 가장 정확한 문서 처리 엔진을 제공하며, 계약서, 청구서, 보고서 등 비정형 콘텐츠를 구조화된 LLM 학습용 데이터로 전환한다. Pulse를 클라우데라의 AI 기반 레이크하우스에 통합하면, 기업들은 문서 수집부터 ERP, CRM, 컴플라이언스 시스템으로의 데이터 흐름을 자동화할 수 있게 된다.



이 협업을 통해 기존에 사일로에 갇혀 있던 비정형 데이터가 구조화된 데이터와 동일한 거버넌스 환경에서 관리될 수 있다. 즉, 문서는 Pulse에서 수집·처리된 뒤 클라우데라 레이크하우스 내에서 구조화 및 검증되며, 예측 모델링, 생성형 AI 에이전트, 워크플로 자동화에 즉시 활용될 수 있다.

Galileo.ai: Galileo.ai 는 AI 옵저버빌리티(observability)에 특화된 기업으로, 생산 환경에서 AI 시스템을 검증·모니터링·유지 관리할 수 있도록 지원한다. 이 플랫폼은 대규모 언어 모델(LLM)과 에이전트 기반 시스템을 위해 구축된 대시보드와 알림 기능을 통해 모델 정확도, 드리프트, 신뢰성을 실시간으로 추적한다.



클라우데라의 기능이 더해지면서 Galileo는 신뢰할 수 있는 AI 배포를 위한 폐쇄 루프(closed loop)를 제공한다. 데이터는 클라우데라 레이크하우스로 유입되고, 모델은 해당 데이터로 학습·운영되며, Galileo는 모델이 환경 변화 속에서도 정확성·공정성·신뢰성을 유지하는지 가시성을 제공한다. Fundamental의 테이블형 기초 모델이 생성한 예측이든 Pulse의 문서 파이프라인에서 추출한 인사이트든, Galileo는 클라우데라 기반의 모든 AI 워크플로가 준수성, 투명성, 고성능을 유지하도록 보장한다. 이를 통해 기업은 단순히 AI를 대규모로 배포할 수 있을 뿐 아니라, 시간이 지나도 결과에 대한 신뢰성을 갖고 운영할 수 있게 되었다.





클라우데라의 최고전략책임자(CSO) Abhas Ricky는 “엔터프라이즈 AI 에코시스템은 대기업들이 AI 도입의 복잡성을 헤쳐 나가도록 돕는 우리의 전략에서 핵심적인 초석이 되었다.”라고 밝혔다. 그는 이어 “이번에 합류한 새로운 파트너들은 고객들이 당면한 가장 큰 과제를 직접 해결하고 있다. ServiceNow와 함께 대규모 AI 및 에이전틱(agentic) 워크플로를 운영화하고, Galileo.ai와 Pulse를 통해 투명성·신뢰성·정확성을 보장하며, Fundamental과 함께 구조화 데이터에서 차세대 AI를 구현할 수 있도록 지원하고 있다.”라고 밝혔다.

Fundamental의 CEO이자 창업자인 Jeremy Fraenkel은 “Fundamental은 테이블형 데이터에 대한 예측 AI를 단순하고 강력하게 만들고 있다.”라고 선언했다. 그는 이어 “텍스트나 이미지에 학습된 기초 모델과 달리, 우리의 모델은 거래에서 고객 기록에 이르기까지 모든 기업을 운영하는 구조화 데이터에 특화되어 설계되었다. 클라우데라와의 협력을 통해 기업들은 맞춤형 파이프라인이나 파라미터 튜닝의 복잡성 없이도 이 예측 기초 모델을 가장 중요한 데이터셋 전반에 적용할 수 있게 되었다.”라고 설명했다.

Galileo.ai의 CEO 겸 공동 창업자인 Vikram Chatterji는 “생산 환경에서 AI의 신뢰와 투명성은 필수적이다.”라고 밝히며 “클라우데라와 함께 우리는 기업들에게 대규모로 AI 애플리케이션을 테스트·평가·모니터링·가드레일 설정·유지 관리할 수 있는 도구를 제공하고 있다. 이를 통해 데이터, 모델, 환경이 변화하더라도 정확성과 신뢰성이 보장된다.”라고 강조했다.

Pulse의 CEO 겸 공동 창업자인 Sid Manchkanti는 “비정형 정보를 구조화된 인사이트로 전환하는 것은 엔터프라이즈 AI에서 가장 큰 과제 중 하나이다.”라고 말했다. 그는 또 “Pulse의 문서 처리 기능을 클라우데라 플랫폼에 통합함으로써, 고객들은 문서의 가치를 최대한 발휘하고 LLM(대규모 언어 모델) 활용이 가능한 데이터를 고급 AI 워크플로우에 원활하게 연결할 수 있다.”라고 강조했다.

클라우데라의 AI 에코시스템 기존 파트너에는 NVIDIA, 아마존 웹 서비스(AWS), 파인콘(Pinecone), 구글 클라우드, 앤트로픽(Anthropic), 스노우플레이크(Snowflake), 크루AI(CrewAI)가 포함되어 있다. 클라우데라가 견고한 파트너 네트워크를 구축하는 데 전념하는 이유는, 단일 벤더가 대규모 AI 배포의 복잡한 요구사항을 모두 해결할 수 없다는 근본적인 믿음에 있다. 오픈 에코시스템을 육성함으로써, 클라우데라는 기업들이 데이터와 인프라에 대한 통제권을 유지하면서도 특정 사용 사례에 맞는 올바른 도구와 모델을 선택할 수 있도록 지원하고 있다.

클라우데라와 그 파트너 에코시스템이 기업들이 AI에서 얻는 가치를 더 쉽고, 경제적이며, 안전하게 극대화할 수 있도록 어떻게 지원하는지 더 알아보려면 Cloudera.com을 방문해 알아보세요.

Cloudera 소개

클라우데라 (Cloudera)는 어디에 존재하든 데이터를 기반으로 AI를 적용할 수 있도록 지원하는 유일한 데이터·AI 플랫폼 기업으로, 글로벌 대규모 조직들이 가장 신뢰하는 파트너다. 다른 업체들과 달리 클라우데라는 공용 클라우드, 데이터센터, 엣지 환경을 아우르는 일관된 클라우드 경험을 제공하며, 검증된 오픈소스 기반을 활용한다. 빅데이터 분야의 선구자로서 클라우데라는 기업들이 100%의 모든 형태의 데이터를 통합적으로 관리하고 AI를 적용할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 보안·거버넌스 강화, 실시간 예측 분석을 가능케 하며, 기업 의사결정을 혁신하고 수익성을 높이며, 위협으로부터 보호하고, 나아가 생명을 구하는 데 기여하고 있다.전 세계 주요 산업의 선도 기업들이 클라우데라를 신뢰하며, 데이터와 AI를 통한 의사결정 혁신과 비즈니스 변화를 이끌고 있다.

더 자세한 정보는 Cloudera.com 및 클라우데라의 LinkedIn 과 X 계정을 통해 확인할 수 있다. Cloudera 및 관련 표장은 Cloudera, Inc.의 상표 또는 등록상표이며, 그 외 회사명 및 제품명은 각 소유자의 상표일 수 있습니다.

연락처 정보

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com