Cloudera Membantu Pelanggan Menjadi AI Natif melalui Pengukuhan Ekosistem AI Perusahaan

SANTA CLARA, California dan NEW YORK, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera , satu-satunya syarikat yang membawa AI kepada data di mana sahaja, hari ini mengumumkan perluasan Ekosistem AI Perusahaan mereka dengan kerjasama baharu yang dirangka khusus untuk menyediakan penyelesaian AI lengkap dan sedia untuk pengeluaran. Inisiatif ini menghimpunkan para peneraju industri untuk menawarkan rangkaian penyelesaian hujung-ke-hujung yang mampu memenuhi keperluan AI paling kritikal dalam perusahaan.

Pasaran AI terus berkembang pantas dan perusahaan kini bergerak pantas melalui tahap-tahap baharu kematangan dalam penerapan teknologi ini. Baru-baru ini, kebanyakan organisasi memberi tumpuan kepada retrieval-augmented generation (RAG), penalaan halus dan penggunaan copilot. Kini, kadar penerimaan telah meningkat ke tahap yang lebih maju: enjin ramalan untuk data berstruktur, automasi aliran kerja berasaskan AI, pemerhatian untuk kebolehpercayaan model serta kecerdasan dokumen berskala besar. Syarikat-syarikat merangkul pilihan model baharu, rangka kerja orkestrasi dan sistem berasaskan agen yang mampu melakukan penaakulan kompleks serta melaksanakan tugas berbilang langkah.

Cloudera membantu perusahaan mengharungi transformasi ini melalui lakehouse berkuasa AI miliknya: satu asas bersatu yang membawa AI kepada data di mana-mana sahaja. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat melangkaui fasa eksperimen dan mengintegrasikan AI secara langsung ke dalam operasi perniagaan, sekali gus membuka peluang penggunaan bernilai tinggi merentasi pengalaman pelanggan, pengesanan penipuan, ramalan rantaian bekalan, operasi IT, dan pematuhan — sambil mengekalkan tadbir urus, keselamatan dan fleksibiliti seni bina.

Platform hujung-ke-hujung Cloudera menyediakan data yang sedia untuk AI serta jen AI yang mampu menukar data tersebut kepada tindakan pintar. Penyelesaian ini telah membolehkan ratusan pelanggan Cloudera beralih daripada eksperimen AI kepada pengaplikasian AI yang menyeluruh dalam pasukan fungsi mereka. Matlamat utama Cloudera adalah untuk membantu pelanggannya menjadi benar-benar AI Natif dan memanfaatkan keupayaan membuat keputusan secara autonomi dengan campur tangan manusia yang minimum, disokong oleh sistem yang telus dan boleh dipercayai.

Bagi mempercepatkan visi ini, Cloudera sedang memperluas Ekosistem AI Perusahaan dengan empat kerjasama baharu:

ServiceNow: Platform AI ServiceNow merupakan peneraju industri dalam automasi aliran kerja perusahaan dan penyelesaian yang dikuasakan oleh AI. Integrasi masa hadapan akan memperkenalkan gabungan kuasa Workflow Data Fabric zero copy connector daripada ServiceNow dengan asas data Cloudera, membolehkan organisasi mengakses data perusahaan masa nyata dengan selamat tanpa penduaan merentasi IT, sumber manusia, kewangan, khidmat pelanggan, pematuhan dan lain-lain. Pelanggan boleh memanfaatkan cerapan ramalan daripada lakehouse yang dikuasakan oleh AI Cloudera untuk mengutamakan tugasan dalam aliran kerja ServiceNow — bagi mengautomasi kelulusan, menyelesaikan isu secara proaktif dan memperkemas operasi. Hasilnya ialah tahap ketangkasan perusahaan yang baharu serta keputusan yang lebih konsisten dan berskala di seluruh organisasi.

Bersama dengan lakehouse Cloudera yang berkuasa AI, Fundamental membuka potensi ramalan sepenuhnya bagi data perusahaan berstruktur. Pelanggan memperoleh akses ke masa depan dengan memanfaatkan data yang telah diurus dalam Cloudera — daripada log transaksi kewangan dan rekod penjagaan kesihatan hinggalah ke pangkalan data rantaian bekalan — tanpa perlu memindahkannya ke persekitaran pemodelan berasingan atau membina saluran tersuai. Pendekatan ini membolehkan perusahaan melaksanakan model ramalan dengan pantas dalam persekitaran Cloudera yang ditadbir secara menyeluruh, sekali gus memastikan pematuhan dan kebolehskalaan yang konsisten.

Kerjasama ini memastikan maklumat tidak berstruktur yang sebelum ini terasing dapat dibawa masuk ke dalam persekitaran yang dikawal selia sebagai data berstruktur. Ini mewujudkan aliran kerja hujung ke hujung: dokumen diambil dan diproses oleh Pulse, disusun dan disahkan dalam lakehouse Cloudera, lalu tersedia serta-merta untuk pemodelan ramalan, agen AI generatif dan automasi aliran kerja.

Dengan keupayaan tambahan daripada Cloudera, Galileo menyediakan perusahaan dengan kitaran tertutup untuk pelaksanaan AI yang boleh dipercayai. Data mengalir masuk ke dalam lakehouse Cloudera, model dilatih dan dijalankan menggunakan data tersebut, manakala Galileo menyediakan keterlihatan untuk memastikan model kekal tepat, adil dan boleh dipercayai walaupun keadaan berubah. Sama ada memantau ramalan yang dijana oleh model asas tabular Fundamental atau cerapan yang diekstrak daripada saluran dokumen Pulse, Galileo memastikan setiap aliran kerja berasaskan AI yang dibina di atas Cloudera kekal patuh, telus dan berprestasi tinggi. Gabungan ini membolehkan perusahaan bukan sahaja melaksanakan AI pada skala besar, tetapi melakukannya dengan keyakinan bahawa hasilnya tetap boleh dipercayai dari masa ke semasa.

“Ekosistem AI Perusahaan telah menjadi teras strategi kami dalam membantu perusahaan besar mengharungi kerumitan penerapan AI,” kata Abhas Ricky, Ketua Pegawai Strategi di Cloudera. Rakan kongsi terbaharu kami membawa keupayaan khusus yang secara langsung menangani cabaran terbesar pelanggan kami hari ini: mengoperasikan AI dan aliran kerja berasaskan ejen pada skala besar dengan ServiceNow, memastikan ketelusan, kebolehpercayaan dan ketepatan melalui Galileo.ai dan Pulse, serta membuka jalan kepada generasi seterusnya AI pada data berstruktur dengan Fundamental.”

“Fundamental menjadikan AI ramalan untuk data tabular lebih mudah dan berkuasa,” kata Jeremy Fraenkel, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Fundamental. “Berbeza dengan model asas yang dilatih menggunakan teks atau imej, model kami dibina khusus untuk data berstruktur yang menjadi nadi setiap perusahaan — daripada transaksi sehingga ke rekod pelanggan. Dengan kerjasama bersama Cloudera, perusahaan kini boleh menggunakan model asas ramalan ini ke atas set data paling kritikal mereka tanpa kerumitan saluran tersuai atau penalaan.”

“Kepercayaan dan ketelusan adalah elemen penting bagi AI dalam pengeluaran,” kata Vikram Chatterji, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Bersama Galileo.ai. “Bersama Cloudera, kami memperkasakan perusahaan dengan alat yang mereka perlukan untuk menguji, menilai, memantau, melindungi dan menyelenggara aplikasi AI mereka pada skala besar, sekali gus memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan walaupun data, model dan keadaan terus berubah.”

“Menukar maklumat tidak berstruktur kepada cerapan berstruktur merupakan antara cabaran terbesar dalam AI perusahaan,” kata Sid Manchkanti, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Bersama Pulse. “Dengan menggabungkan keupayaan pemprosesan dokumen Pulse ke dalam platform Cloudera, pelanggan dapat memanfaatkan sepenuhnya nilai dokumen mereka dan menyalurkan data yang telah disusun untuk LLM secara lancar ke dalam aliran kerja AI yang canggih.”

Ahli sedia ada Ekosistem AI Cloudera termasuk NVIDIA, Amazon Web Services (AWS), Pinecone, Google Cloud, Anthropic, Snowflake dan CrewAI. Komitmen Cloudera untuk membina ekosistem rakan kongsi yang kukuh berpaksikan kepercayaan asas bahawa tiada satu vendor pun mampu memenuhi semua keperluan kompleks pelaksanaan AI berskala besar. Dengan memupuk ekosistem terbuka, Cloudera memberi kuasa kepada perusahaan untuk memilih alat dan model yang paling sesuai dengan kes penggunaan mereka sambil mengekalkan kawalan ke atas data dan infrastruktur mereka.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Cloudera dan ekosistem rakan kongsi mereka memudahkan, menjimatkan kos serta memperkukuh keselamatan bagi perusahaan dalam memaksimumkan nilai daripada AI, layari Cloudera.com.

Perihal Cloudera

Cloudera merupakan satu-satunya syarikat platform data dan AI yang dipercayai oleh organisasi besar untuk membawa AI terus ke lokasi data mereka. Tidak seperti penyedia lain, Cloudera menawarkan pengalaman awan yang konsisten dengan penyatuan awan awam, pusat data di premis dan edge — semuanya berlandaskan asas sumber terbuka yang telah terbukti. Sebagai perintis dalam bidang big data, Cloudera memperkasakan perniagaan untuk menerapkan AI dan menegaskan kawalan ke atas 100% data mereka dalam semua bentuk, sekali gus memperkukuh keselamatan, tadbir urus serta menyampaikan cerapan ramalan masa nyata. Organisasi terbesar di dunia merentasi pelbagai industri bergantung kepada Cloudera untuk mentransformasi proses pembuatan keputusan, meningkatkan keuntungan, melindungi daripada ancaman dan menyelamatkan nyawa.

Untuk mengetahui lebih lanjut, layari Cloudera.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X . Cloudera dan tanda berkaitan merupakan tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cloudera, Inc. Semua syarikat dan nama produk lain mungkin merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing.

