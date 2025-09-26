Cloudera 通过扩展企业 AI 生态系统助力客户成为 AI 原生企业

圣克拉拉，加利福尼亚州 以及纽约, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为业界唯一实现数据全域 AI 化的企业， Cloudera 宣布将通过建立新的合作伙伴关系扩展其企业 AI 生态系统，旨在提供完整且可立即投产的 AI 解决方案。 公司将通过此项计划，汇聚行业领导者，提供一套完整的解决方案，全方位满足企业最迫切的 AI 需求。

AI 市场正在快速发展，各企业也正在迅速跨越 AI 技术成熟度的新阶段。 直到最近，大多数企业的关注点仍集中在检索增强生成 (RAG)、模型微调和智能助手上。 如今，AI 的应用已加速进入先进领域：面向结构化数据的预测引擎、AI 驱动的工作流自动化、保障模型可靠性的可观测性以及大规模文档智能处理。 各企业正在积极采用全新的模型选择、编排框架，以及具备复杂推理与多步骤任务执行能力的智能体系统。

Cloudera 正利用其 AI 驱动的湖仓帮助企业应对这场变革：这个统一的基础架构能够实现数据全域 AI 化。 通过这种方法，企业能够跳出实验阶段，将 AI 直接嵌入业务流程中，从而在客户体验、欺诈检测、供应链预测、IT 运营和合规等领域解锁高价值用例，同时保持治理、安全性和架构灵活性。

Cloudera 的端到端平台不仅提供 AI 就绪数据，也配备将这些数据转化为智能行动 AI 智能体。 作为工具，该平台已助力数百家 Cloudera 客户从 AI 实验转向将 AI 嵌入其各职能团队中。 Cloudera 的最终目标是帮助客户成为真正的 AI 原生企业，且在可信、透明系统的支持下，利用自主决策机制实现运营，最大限度减少人工干预。

为加速这一愿景，Cloudera 正通过建立四项新的合作伙伴关系扩展其企业 AI 生态系统：

ServiceNow： ServiceNow 的 AI 平台是企业工作流自动化和 AI 驱动解决方案领域的行业领导者。 未来集成将把 ServiceNow 的 Workflow Data Fabric 零拷贝连接器与 Cloudera 数据基础架构的强大功能融为一体，使企业能够安全地实时访问企业数据，而无需在 IT、人力资源、财务、客户服务、合规等部门之间进行数据复制。 客户可利用 Cloudera AI 驱动型湖仓生成的预测性洞察，对 ServiceNow 工作流中的任务进行优先级排序，从而实现审批自动化、主动解决问题并优化运营流程。 这将为企业带来前所未有的敏捷性，并在整个组织内实现更加一致、可扩展的成果。

与 Cloudera 的 AI 驱动型湖仓相结合，Fundamental 可充分释放企业结构化数据的预测潜力。 客户无需将数据迁移至独立建模环境或构建定制管道，即可通过已存储在 Cloudera 中的财务交易记录、医疗健康档案、供应链数据库等数据直接获取未来洞察。 企业由此能在受 Cloudera 治理的环境内快速部署预测模型，同时确保扩展性与合规性。

此项合作确保了过去孤立存放的非结构化信息能够和结构化数据一样纳入同一个受治理的环境。 由此形成端到端的工作流：文档由 Pulse 摄取和处理，在 Cloudera 湖仓内进行结构化与验证，随后立即可用于预测建模、生成式 AI 智能体和工作流自动化。

借助 Cloudera 的新增功能，Galileo 为企业提供了可信 AI 部署的闭环方案。 数据流入 Cloudera 湖仓，模型基于该数据进行训练和运行，而 Galileo 则提供可见性保障，确保这些模型在环境变化时始终保持准确、公平和可靠。 无论是监控 Fundamental 表格基础模型生成的预测结果，还是追踪 Pulse 文档管道提取的洞察，Galileo 都能确保每个基于 Cloudera 构建的 AI 驱动工作流持续符合合规要求、保持透明且高性能运行。 这种组合使企业不仅能大规模部署 AI，更能确保其输出结果长期可信。

“企业 AI 生态系统已成为我们帮助大型企业应对 AI 应用复杂性的战略基石，”Cloudera 首席战略官 Abhas Ricky 表示， “我们新加入的合作伙伴为我们带来了专业能力，可直接应对客户当前面临的最大挑战：借助 ServiceNow 实现 AI 和智能体工作流的大规模运营，利用 Galileo.ai 和 Pulse 确保透明度、可靠性与准确性，并通过 Fundamental 解锁新一代的结构化数据 AI 应用。”

“Fundamental 让表格数据的预测性 AI 变得简单而强大，”Fundamental 首席执行官兼创始人 Jeremy Fraenkel 表示， “与基于文本或图像训练的基础模型不同，我们的模型专为运行每家企业的结构化数据而构建，从交易记录到客户档案皆可覆盖。 通过与 Cloudera 合作，企业现在可以将这个预测基础模型应用于最关键的数据集，而无需面对定制管道或参数调优的复杂性。”

“信任和透明度对于生产环境中的 AI 至关重要，”Galileo.ai 首席执行官兼联合创始人 Vikram Chatterji 强调， “我们正依托 Cloudera，为企业提供大规模测试、评估、监控、防护和维护其 AI 应用所需的工具——即使数据、模型和环境不断变化，也能确保准确性和可靠性。”

“将非结构化信息转化为结构化洞察是企业 AI 面临的最大挑战之一，”Pulse 首席执行官兼联合创始人 Sid Manchkanti 指出， “通过将 Pulse 的文档处理能力集成到 Cloudera 平台，客户可以充分挖掘其文档价值，并将大语言模型就绪的数据无缝接入高级 AI 工作流。”

Cloudera AI 生态系统的 现有成员 包括 NVIDIA、Amazon Web Services (AWS)、Pinecone、Google Cloud、Anthropic、Snowflake 和 CrewAI。 Cloudera 致力于构建强大的合作伙伴网络，其根本理念在于：没有任何单一供应商能够解决大规模 AI 部署的所有复杂需求。 通过培育开放的生态系统，Cloudera 使企业能够根据具体用例选择合适工具和模型，同时保持对数据和基础设施的控制。

如需了解有关 Cloudera 及其合作伙伴生态系统如何帮助企业更轻松、更经济、更安全地最大化 AI 价值的更多信息，请访问 Cloudera.com。

