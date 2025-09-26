Cloudera 擴充企業 AI 生態系統功能協助客戶成為 AI 原生企業

加州聖克拉拉 及紐約, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera 作為唯一將人工智能 (AI) 引入所有數據環境的公司，宣佈擴展其企業 AI 生態系統，透過全新合作夥伴關係，致力提供一應俱全、生產就緒的 AI 解決方案。 此計劃匯集行內領導者，提供全面端到端解決方案，以應對企業最迫切的 AI 需求。

AI 市場正在快速演變，企業迅速邁向 AI 成熟度的各個新階段。 最近，大部分機構主要關注檢索增強生成 (RAG)、模型微調和協作輔助。 AI 應用如今已加速邁向更進階的領域：結構化數據的預測引擎、AI 驅動的工作流程自動化、模型可靠度的可觀察性，以及大規模文件智能。 企業紛紛選用新模型、編排框架，以及能夠執行複雜推理和多步驟任務的代理系統。

Cloudera 提供 AI 湖倉平台，協助企業引領此重大變革；有賴這個統一基礎架構，讓 AI 無處不在地融入數據。 藉此方針，機構能超越試驗階段，將 AI 直接整合至業務營運，開創客戶體驗、詐騙偵測、供應鏈預測、資訊科技 (IT) 營運及合規等高價值用例，同時兼顧管治、安全與架構彈性。

Cloudera 的端對端平台同時提供 AI 就緒數據及 AI 代理，兩者能把數據有效地轉化為智能行動。 此工具已成功推動數百個 Cloudera 客戶從 AI 試驗階段，邁向將 AI 深度整合至各大職能團隊的進程。 Cloudera 的終極目標是協助客戶成為真正的 AI 原生企業，並在值得信任的透明系統支援下運用自主決策，盡可能將人為干預減至最少。

為了加快實現願景，Cloudera 正透過四大全新合作夥伴關係擴展其企業 AI 生態系統：

ServiceNow： ServiceNow 的 AI 平台在企業工作流程自動化和 AI 解決方案方面引領業界。 未來整合將發揮 ServiceNow 的 Workflow Data Fabric 零複製連接器與 Cloudera 數據基礎的聯合優勢，使企業得以安全地存取橫跨 IT、人力資源、財務、客戶服務、合規等範疇的即時企業數據，而不必重複複製。 客戶可利用 Cloudera AI 湖倉所產生的預測洞察分析，為 ServiceNow 工作流程中的任務訂立優先次序，以自動化審批流程、主動解決問題，並簡化營運。 最終企業獲得前所未有的靈活營運能力，並為整間機構帶來更加一致、更可擴展的解決方案。

的 AI 平台在企業工作流程自動化和 AI 解決方案方面引領業界。 未來整合將發揮 ServiceNow 的 Workflow Data Fabric 零複製連接器與 Cloudera 數據基礎的聯合優勢，使企業得以安全地存取橫跨 IT、人力資源、財務、客戶服務、合規等範疇的即時企業數據，而不必重複複製。 客戶可利用 Cloudera AI 湖倉所產生的預測洞察分析，為 ServiceNow 工作流程中的任務訂立優先次序，以自動化審批流程、主動解決問題，並簡化營運。 最終企業獲得前所未有的靈活營運能力，並為整間機構帶來更加一致、更可擴展的解決方案。 Fundamental： Fundamental 為企業表格型數據提供超乎人類的預測引擎。 大部分企業挑戰如客戶流失預測、信用風險、欺詐檢測及需求預測等，都是表格式預測問題，深度學習尚未用於解決有關難題。 Fundamental 運用不需要參數調整或特徵工程的基礎模型，以彌補此缺口。 模型經過多元數據集的預訓練，能夠即時適應新數據，並運用僅僅一行程式碼即可提供極度準確的預測。



結合 Cloudera 的 AI 湖倉之下，Fundamental 徹底發揮結構化企業數據的全部預測潛能。 透過既存於 Cloudera 的數據，包括金融交易日誌、醫療護理紀錄以至供應鏈數據庫，客戶不必將數據移轉至獨立建模環境或建立自訂管道，就能開創通往未來的大門。 如此一來，企業即可在受管治的 Cloudera 環境內快速部署預測模型，既方便擴充，又確保合規。

Fundamental 為企業表格型數據提供超乎人類的預測引擎。 大部分企業挑戰如客戶流失預測、信用風險、欺詐檢測及需求預測等，都是表格式預測問題，深度學習尚未用於解決有關難題。 運用不需要參數調整或特徵工程的基礎模型，以彌補此缺口。 模型經過多元數據集的預訓練，能夠即時適應新數據，並運用僅僅一行程式碼即可提供極度準確的預測。 結合 Cloudera 的 AI 湖倉之下，Fundamental 徹底發揮結構化企業數據的全部預測潛能。 透過既存於 Cloudera 的數據，包括金融交易日誌、醫療護理紀錄以至供應鏈數據庫，客戶不必將數據移轉至獨立建模環境或建立自訂管道，就能開創通往未來的大門。 如此一來，企業即可在受管治的 Cloudera 環境內快速部署預測模型，既方便擴充，又確保合規。 Pulse： Pulse 提供行內最精準的文件處理引擎，將合約、申索、報告等非結構化內容轉化為 LLM 就緒的結構化數據。 透過將 Pulse 整合到 Cloudera 的 AI 湖倉，企業能自動化處理數據流，從文件攝取直接對接至 ERP、CRM 和合規系統。



是次合作確保過往孤島化的非結構化資訊，得以與結構化數據共同存於同一受管治的環境。 這創建出端對端工作流程：文件由 Pulse 攝取和處理，在 Cloudera 湖倉內進行結構化與驗證，接著立即用於預測建模、生成式 AI 代理及工作流程自動化。

提供行內最精準的文件處理引擎，將合約、申索、報告等非結構化內容轉化為 LLM 就緒的結構化數據。 透過將 Pulse 整合到 Cloudera 的 AI 湖倉，企業能自動化處理數據流，從文件攝取直接對接至 ERP、CRM 和合規系統。 是次合作確保過往孤島化的非結構化資訊，得以與結構化數據共同存於同一受管治的環境。 這創建出端對端工作流程：文件由 Pulse 攝取和處理，在 Cloudera 湖倉內進行結構化與驗證，接著立即用於預測建模、生成式 AI 代理及工作流程自動化。 Galileo.ai： Galileo.ai 專注於 AI 可觀察性，協助企業驗證、監察和維護其生產環境上的 AI 系統。 當中的平台即時追蹤模型準確度、漂移和可靠性，並提供專為大型語言模型和代理型系統而設的控制面板和警報功能。



結合 Cloudera 的附加功能之下，Galileo 為企業提供用於可靠 AI 部署的閉環解決方案。 數據流入 Cloudera 湖倉，模型在數據基礎上訓練和運行，Galileo 則提供可視性，確保模型在環境變動下仍保持準確無比、公平可靠。 不論是監察 Fundamental 表格基礎模型的預測結果，抑或 Pulse 文件管道所得出的洞察分析，Galileo 都能確保每個基於 Cloudera 建構的 AI 工作流程符合規範、透明高效。 結合各種強大功能之下，企業不僅能大規模部署 AI，更可自信地確保其輸出的內容持續可靠。

Cloudera 策略總監 Abhas Ricky 表示：「企業 AI 生態系統已成為本公司的策略基石，旨在協助大型企業應對 AI 採用方面的複雜難題。 最新的合作夥伴發揮專業能力，直接解決客戶目前面臨的最大挑戰：透過與 ServiceNow 合作大規模運作 AI 和代理工作流程，利用 Galileo.ai 和 Pulse 確保公開透明、準確可靠，並透過 Fundamental 發揮結構化數據的新世代 AI 潛力。」

Fundamental 行政總裁兼創辦人 Jeremy Fraenkel 說道：「有了 Fundamental，表格型數據的 AI 預測功能既簡單又強大。 有別於基於文字或圖像訓練的基礎模型，本公司的模型專為運行每間企業從交易以至客戶紀錄的結構化數據而建立。 藉著與 Cloudera 合作，企業現可將此預測基礎模型應用於最關鍵的數據集，而不必應付自訂管道或模型調整的複雜挑戰。」

Galileo.ai 行政總裁兼聯合創辦人 Vikram Chatterji 指出：「生產環境中的 AI 必須值得信任，且公開透明。 透過與 Cloudera 合作，我們為企業提供所需的工具，使其得以大規模測試、評估、監控、防禦和維護 AI 應用，確保即使數據、模型和環境不斷演變仍能保持準確可靠。」

Pulse 行政總裁兼聯合創辦人 Sid Manchkanti 說道：「把非結構化資訊轉換為結構化洞察分析，是企業 AI 方面的一大挑戰。 透過將 Pulse 的文件處理能力整合至 Cloudera 的平台，客戶就能充分發揮其文件的全部價值，無縫地將 LLM 就緒的數據輸入進階 AI 工作流程。」

Cloudera AI 生態系統的 現有成員 包括 NVIDIA、Amazon Web Services (AWS)、Pinecone、Google Cloud、Anthropic、Snowflake 及 CrewAI。 Cloudera 對建立強大合作夥伴網絡的承諾，源於一個基本信念：沒有任何單一供應商能夠滿足大規模 AI 部署的一切複雜要求。 透過推動開放生態系統，Cloudera 讓企業能夠依其特定用例選擇適合的工具及模型，同時保留對數據及基礎架構的控制權。

如欲深入了解 Cloudera 及其合作夥伴生態系統如何協助企業更輕鬆、更實惠、更安全地極致提升 AI 價值，請瀏覽 Cloudera.com。

關於 Cloudera

Cloudera 是大型企業唯一信賴的數據與 AI 平台公司，能於數據所在的任何地方引入 AI 技術。 有別於其他供應商，Cloudera 運用經驗證的開源基礎，提供融合公共雲端、數據中心與邊緣的統一雲端體驗。 作為大數據先驅，Cloudera 讓企業得以應用 AI 並全面掌握各類數據，以提高統一安全防護、管治能力及即時預測洞察分析。 全球各行各業的頂尖機構均依賴 Cloudera 轉型決策流程，最終提升盈利、抵禦威脅和拯救生命。

欲了解更多資料，請瀏覽 Cloudera.com ，並於 LinkedIn 和 X 關注我們。Cloudera 及相關商標均為 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能為各自擁有者的商標。

聯絡人：

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com