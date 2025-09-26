Fitch relève la note d’Intesa Sanpaolo de deux crans à A- avec perspective stable

MILAN, 26 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fitch a relevé la note de crédit d’Intesa Sanpaolo de deux crans, la faisant passer à A-.

Pour la première fois, l’agence Fitch a attribué au Groupe une note supérieure à celle de la dette souveraine italienne.

Fitch a ainsi relevé la note de défaut de l’émetteur à long terme (de BBB à A-) ainsi que la note de viabilité (de bbb à a-).





Pourquoi est-ce important ? En règle générale, la note souveraine d’un État constitue un plafond pour les entreprises opérant dans ce pays. Pour la première fois, Fitch attribue à Intesa Sanpaolo une note supérieure à celle de la souveraineté italienne. Cette amélioration reflète la reconnaissance d’Intesa Sanpaolo comme un acteur d’exception, se démarquant à la fois dans le secteur bancaire italien et européen.



Selon les termes de Fitch, l’agence souligne la « solidité exceptionnelle d’Intesa Sanpaolo par rapport à ses homologues nationaux », qu’elle attribue à un modèle économique diversifié, une rentabilité robuste et une flexibilité en matière de capital.

« Nous nous attendons également à ce qu’IntesaSP maintienne une rentabilité supérieure à la moyenne des grandes banques européennes », écrit Fitch.





Luca Bocca, Directeur financier d’Intesa Sanpaolo, a commenté : « Cette revalorisation dépasse le cadre purement technique. Il est très gratifiant de voir Fitch reconnaître la qualité et la résilience de notre modèle économique diversifié, qui reste concentré dans la meilleure partie du territoire italien. »



Préparée à toute éventualité, Intesa Sanpaolo est perçue comme une valeur refuge, y compris dans un contexte de pression souveraine. Fitch anticipe « une résilience sur l’ensemble du cycle », même en cas de baisse des taux d’intérêt, ajoutant : « Nous prévoyons que la rentabilité restera solide au cours des deux prochaines années. » Fitch décrit également le Groupe comme une institution de type « flight to quality » en période de volatilité.

« La solidité exceptionnelle d’IntesaSP par rapport à ses concurrents nationaux repose sur la force de son réseau national, la diversification de ses produits et sources de revenus, ainsi que sur son statut de valeur refuge. Nous pensons que ces éléments permettraient d’atténuer les pressions exercées sur la banque en cas de fortes tensions sur la dette souveraine italienne », écrit Fitch.





En résumé, cette revalorisation constitue une validation claire de la stratégie d’Intesa Sanpaolo : elle témoigne que la résilience, la rentabilité et la diversification placent la banque parmi les leaders européens tout en maintenant une rémunération élevée des actionnaires. Cela reflète également la solidité de l’exécution managériale et le dialogue constructif entretenu avec Fitch tout au long de l’année écoulée.

