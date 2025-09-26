Communication du groupe Casino

Paris, le 26 septembre 2025

Le 24 septembre 2025 Sendas Distribuidora S.A. (« Assaí ») a indiqué par voie de communiqué avoir déposé une demande de mesures conservatoires requérant, notamment, l’indisponibilité des actions de Companhia Brasileira de Distribuição – GPA (« GPA ») détenues par le groupe Casino. Cette demande aurait été faite préalablement au lancement d’une procédure d'arbitrage à l'encontre de Casino Guichard Perrachon S.A. et Segisor (collectivement, « Casino ») et GPA.

À ce jour, Casino n'a pas été notifié de la procédure en question et ne dispose donc d'aucune information concernant les mesures conservatoires qui auraient été demandées par Assaí.

En tout état de cause, Casino précise qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts.

