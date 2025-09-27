Plus qu’un an ! Les préparatifs de la 48e Compétition WorldSkills battent leur plein

SHANGHAI, 27 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 22 septembre, Shanghai a donné le coup d’envoi du compte à rebours d’un an avant la 48e Compétition WorldSkills, qui se tiendra à Shanghai, en Chine, du 22 au 27 septembre 2026. Cette grande cérémonie a marqué le début du « sprint final » vers la plus grande compétition mondiale des métiers destinée aux jeunes talents les plus brillants.

Pour avancer dans les préparatifs de cette 48e édition, le Conseil d’État chinois a mis en place un groupe directeur et un comité d’organisation. À Shanghai, le Bureau exécutif de WorldSkills Shanghai 2026 a été créé pour superviser la mise en œuvre de tâches spécifiques. Actuellement, tous les travaux d’organisation de la compétition se déroulent de manière méthodique et à plein régime.

L’édition à venir, qui se tiendra à Shanghai, proposera 64 épreuves métiers, dont 57 catégories traditionnelles issues de six grands secteurs professionnels. Afin de s’adapter à l’évolution des nouvelles industries et compétences, des catégories inédites telles que la technologie des véhicules ferroviaires et les technologies de sécurité intelligente feront leur apparition, ce qui pourrait faire de cette compétition la plus importante à ce jour en termes de diversité des épreuves. Les packs de participation des membres de WorldSkills Shanghai 2026 ont été finalisés et seront dévoilés lors de l’assemblée générale de WorldSkills, qui se tiendra en Croatie le 13 octobre. Les inscriptions en ligne débuteront le 13 novembre.

Le recrutement des bénévoles de la 48e Compétition WorldSkills a officiellement commencé. Les bénévoles de WorldSkills interviendront dans des lieux stratégiques, comme les aéroports, les gares de trains à grande vitesse, les sites de compétition et les hôtels. Ils seront chargés de la sécurité de l’événement, de l’accueil des invités étrangers et du soutien logistique tout au long de la compétition.

Les campagnes promotionnelles de la Compétition WorldSkills prennent de l’ampleur. Le 15 juillet, le WorldSkills Shanghai 2026 Executive Bureau (Bureau exécutif de WorldSkills Shanghai 2026) a annoncé la nomination de l’acteur chinois Xiao Zhan comme ambassadeur de l’événement. Les hashtags associés ont largement contribué à informer le public de cet événement : ils ont généré plus de 500 millions de vues, ce qui en fait la plus grande campagne promotionnelle de l’histoire de WorldSkills. En juin, le drapeau de WorldSkills a accompagné le sous-marin chinois Jiaolong lors d’une mission en haute mer, symbolisant les possibilités infinies d’exploration des compétences. La vidéo promotionnelle de WorldSkills Shanghai 2026, intitulée « Skill Venture » (L’aventure des compétences), a été lancée. À travers le regard de jeunes, elle présente des rencontres avec divers savoir-faire et en révèle tout le charme.

Grâce à son statut de première compétition mondiale des métiers, WorldSkills Shanghai 2026 a attiré de nombreux sponsors. Le programme de sponsoring a été lancé. Quatre sponsors stratégiques nationaux, à savoir Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of Communications, SAIC Motor et BOSS Zhipin, ont dévoilé leur plan de soutien à l’événement, insufflant ainsi une dynamique solide à cette célébration mondiale des métiers.

Afin de promouvoir davantage l’esprit de l’artisanat au sein de la société et créer une atmosphère valorisant les compétences, le WorldSkills Shanghai 2026 Executive Bureau (Bureau exécutif des WorldSkills Shanghai 2026) a nommé dix talents chinois hautement qualifiés, dont Zhuang Qiufeng, Ke Shuichang et Xie Huixuan, comme Ambassadeurs de rêve, et leur a remis leur lettre de nomination. Selon le Bureau exécutif, ces ambassadeurs seront des modèles de compétences et incarneront le principe « Master Skills Change Your Future » (Maîtriser les compétences, changer votre avenir) lors des principaux événements promotionnels de WorldSkills Shanghai 2026.

Dans un an, de jeunes talents hautement qualifiés du monde entier se réuniront à Shanghai pour ce prestigieux concours international, où la compétition stimule l’innovation et la collaboration ouvre de nouveaux chapitres dans le monde des compétences.

Source : WorldSkills Shanghai 2026 Executive Bureau