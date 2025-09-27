Der 4. Beidou-Gipfel wird eröffnet: Neue Anwendungen und neue Geschäftsmodelle erweisen sich als herausragend

ZHUZHOU, China, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. September wurden bei der Eröffnung des 4. Internationalen Gipfels zur großflächigen Anwendung von Beidou (im Folgenden als „Beidou-Gipfel” bezeichnet) in der Stadt Zhuzhou in der Provinz Hunan verschiedene neue, beeindruckende Beidou-Anwendungen und Geschäftsmodelle vorgestellt. Es zeigte sich, dass Beidou nicht nur „vom Himmel an die Seite der Menschen“ gelangt ist, sondern auch „von der Anwendung zur Industrie“ und seine Expansion „von China in die Welt“ beschleunigt. Auf diesem Gipfel wurden zwei große Ausstellungsbereiche eingerichtet, nämlich „Indoor + Outdoor“, und mehr als 1.000 Anwendungsdemonstrationsszenarien präsentiert. 33 neue Produkte, Technologien und Anwendungen im Zusammenhang mit Beidou wurden erstmals vor Ort vorgestellt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Das auf dem Beidou-Gipfel veröffentlichte „Blaue Buch zur Entwicklung der Beidou-Industrie (2025)“ (im Folgenden als „Blaues Buch“ bezeichnet) zeigt, dass Beidou nun eine vollständige Industriekette aufgebaut hat, die den oberen, mittleren und unteren Bereich abdeckt. Im Jahr 2024 erreichte der Gesamtproduktionswert der chinesischen Beidou-Industrie 575,8 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 7,39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Laut dem „Blauen Buch“ werden die Beidou-Dienste bis 2025 mehr als 200 Länder und Regionen weltweit abdecken, Produkte und Dienstleistungen für mehr als 140 Länder und Regionen bereitstellen, und die globale Abdeckungsrate von Beidou-fähigen Mobilfunkgeräten wird 50 % überschreiten. Auch bei der Angleichung an internationale Standards wurden Fortschritte erzielt, und Beidou wurde in die Standardsysteme von elf internationalen Organisationen aufgenommen, darunter die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation und die Internationale Seeschifffahrts-Organisation.

Die 22 wichtigsten unterzeichneten Projekte dieses Gipfels umfassen eine Reihe internationaler Projekte, was darauf hindeutet, dass die großflächige Anwendung von Beidou beschleunigt wird, um geografische Beschränkungen zu überwinden und von einer „tiefgreifenden nationalen Durchdringung” zu einer „globalen Wertsteigerung” überzugehen. Auf diesem Gipfeltreffen wurden außerdem 21 Investitionsförderungsprojekte in zwei Kategorien vorgestellt: Luft- und Raumfahrt sowie Wirtschaft in niedrigen Höhenlagen, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 31,98 Milliarden Yuan.

Die bei diesem Gipfel unterzeichneten Projekte umfassen eine Vielzahl von Einrichtungen, darunter internationale Organisationen, lokale Behörden, Industrieverbände und führende Unternehmen. Unter diesen machen internationale Projekte und Projekte aus anderen Provinzen insgesamt 61,9 % aus. Branchenexperten wiesen darauf hin, dass diese Projekte nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und Forschungseinrichtungen vertiefen, sondern auch den Aufstieg der Beidou-Technologie von einer „chinesischen Lösung“ zu einer „globalen Lösung“ widerspiegeln.

Quelle: Organisationskomitee des 4. Internationalen Gipfeltreffens zur großflächigen Anwendung von Beidou