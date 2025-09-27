Inauguración de la IV Cumbre BeiDou: nuevas aplicaciones y nuevos modelos de negocio que despiertan gran interés

ZHUZHOU, China, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 24 de septiembre, en la inauguración de la IV Cumbre Internacional sobre la Aplicación a gran escala de BeiDou (en adelante, la «Cumbre BeiDou») en la ciudad de Zhuzhou, provincia de Hunan, se presentaron diversas aplicaciones y nuevos modelos de negocio del sistema BeiDou que causaron gran expectación. Los asistentes han sido testigos de que BeiDou no solo ha pasado «del cielo a las personas», sino también «de aplicación a industria», y de que está intensificando su expansión «de China al mundo». En esta cumbre se habilitaron dos grandes áreas de exposición denominadas «interior + exterior» y se desplegaron más de 1000 escenarios para la demostración de las aplicaciones; además, se presentaron por primera vez 33 nuevos productos, tecnologías y aplicaciones relacionados con el sistema BeiDou.

En el «Libro azul sobre el desarrollo de la industria BeiDou (2025)» (en adelante, el «Libro azul»), publicado con motivo de esta cumbre, se muestra cómo BeiDou ha construido una cadena industrial integral que abarca los segmentos superior, medio e inferior. En 2024, la producción total de la industria BeiDou china alcanzó los 575 800 millones de yuanes, lo que supone un incremento interanual del 7,39 %.

Según el «Libro Azul», en 2025, los servicios de BeiDou habrán llegado a más de 200 países y regiones de todo el mundo, ofreciendo productos y servicios a más de 140 países y regiones, y el índice de cobertura global de dispositivos móviles compatibles con BeiDou habrá superado el 50 %. Asimismo, BeiDou ha logrado avanzar en cuanto al cumplimiento de la normativa internacional y ha sido incorporado a los sistemas estándar de once organizaciones internacionales, entre ellas la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional.

Los 22 principales proyectos suscritos en esta cumbre incluyen varios proyectos internacionales, lo que indica que la aplicación a gran escala de BeiDou avanza rápidamente para sortear las restricciones territoriales y pasar de una «intensa penetración doméstica» a una «expansión internacional que genere valor». Por otra parte, en la cumbre también se dieron a conocer 21 proyectos destinados a promover la inversión, divididos en dos categorías: la industria aeroespacial y la economía de baja altitud, con una inversión total de 31 980 millones de yuanes.

Las entidades que han firmado proyectos en esta cumbre son muy diversas y abarcan organizaciones internacionales, gobiernos locales y regionales, asociaciones industriales y empresas de primera línea. Del total, el 61,9 % corresponde a proyectos internacionales y proyectos de otras provincias. Fuentes conocedoras del sector señalaron que estos proyectos no solo refuerzan la colaboración entre la industria, las universidades y los centros de investigación, sino que también reflejan el gran salto de la tecnología BeiDou, que ha pasado de ser una «solución china» a convertirse en un «recurso compartido a nivel mundial».

Fuente: Comité Organizador de la IV Cumbre Internacional sobre la Aplicación a Gran Escala de BeiDou