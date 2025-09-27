Ouverture du 4e Sommet sur le Beidou : de nouvelles applications et de nouveaux formats commerciaux brillent de mille feux

ZHUZHOU, Chine, 27 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 24 septembre, lors de l’ouverture du 4e Sommet international sur l’application à grande échelle du Beidou (ci-après dénommé « Sommet sur le Beidou »), qui s’est tenu à Zhuzhou, dans la province du Hunan, de nombreux applications et formats commerciaux du système Beidou ont été présentés avec brio. Les participants ont constaté que le Beidou n’est pas seulement passé « du ciel à la population » mais aussi « de l’application à l’industrie » et accélère son expansion « de la Chine vers le reste du monde ». Deux grands espaces d’exposition, « indoor + outdoor » (intérieur et extérieur), ont été mis en place lors du sommet, qui a présenté plus de 1 000 démonstrations d’applications et 33 nouveaux produits, technologies et applications Beidou en avant-première.

Le « Blue Book on the Development of the Beidou Industry (2025) » (Livre bleu sur le développement de l’industrie Beidou (2025)), publié lors du sommet, montre que le Beidou a désormais bâti une chaîne industrielle complète couvrant les segments amont, moyen et aval. En 2024, la valeur de production totale de l’industrie chinoise Beidou a atteint 575,8 milliards de yuans, soit une croissance de 7,39 % par rapport à l’année précédente.

Selon le « Blue Book », d’ici 2025, les services Beidou couvriront plus de 200 pays et régions à travers le monde, fourniront des produits et services à plus de 140 pays et régions, et le taux de couverture mondiale des terminaux mobiles compatibles avec le système Beidou dépassera 50 %. Des progrès ont également été réalisés en matière d’alignement sur les normes internationales, et le Beidou a été intégré aux systèmes normatifs de 11 organisations internationales, dont l’Organisation de l’aviation civile internationale et l’Organisation maritime internationale.

Les 22 projets majeurs conclus lors de ce sommet incluent plusieurs projets internationaux, témoignant de l’accélération de l’application à grande échelle du système Beidou, qui transcende les barrières géographiques et passe d’une « pénétration nationale approfondie » à une « expansion de valeur mondiale ». Ce sommet a également dévoilé 21 projets de promotion d’investissements, répartis en deux catégories : l’aérospatial et l’économie de basse altitude, pour un investissement total de 31,98 milliards de yuans.

Les entités participant à ces projets sont diverses et incluent des organisations internationales, des collectivités locales chinoises, des associations industrielles et des entreprises de premier plan. Parmi elles, la totalité des projets internationaux et des projets d’autres provinces représente 61,9 %. Les acteurs du secteur ont souligné que ces projets renforcent la coopération entre l’industrie, les universités et les instituts de recherche, mais reflètent également la transition de la technologie Beidou d’une « solution chinoise » à un « partage mondial ».

