Bitget, patrocinador principal de TOKEN2049 Singapur, impulsa la concientización sobre el futuro de Bolsa Universal

VICTORIA, Seychelles, Sept. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la mayor Bolsa Universal (UEX) del mundo, se complace en anunciar que será el patrocinador principal de Token2049 Singapur, y utilizará la conferencia Web3 más importante de Asia como plataforma de lanzamiento para su próxima etapa. El evento se celebrará en el Sands Expo & Convention Centre del 1 al 2 de octubre de 2025. Bitget llega a TOKEN2049 con una visión audaz para redefinir cómo los mercados digitales y tradicionales confluyen en una única plataforma.

Lo más destacado de la semana será el discurso inaugural de la directora ejecutiva Gracy Chen el 2 de octubre, a las 12:30 p. m., hora de Singapur, que se pronunciará en el escenario TON y llevará por título: “El futuro no está centralizado, es universal”. Gracy describirá cómo el marco UEX une la negociación centralizada y descentralizada con acciones tokenizadas, herramientas de IA y custodia híbrida, marcando la pauta del sector para la próxima década.

Además de su presencia en el escenario, Bitget dominará el Sands Expo & Convention Centre con un diseño de stand que promete ser una de las atracciones más llamativas del evento. Más que un simple escaparate, la exposición materializará la visión de Bitget en cuanto a escala y velocidad, ofreciendo a los asistentes una experiencia inmersiva sobre el futuro de la negociación.

Además de la conferencia principal, Bitget organizará dos eventos en paralelo. El 30 de septiembre, el evento mediático “Behind Closed Doors: Sips & Secrets of UEX & Wallet” (A puerta cerrada: secretos y sorpresas de la UEX y las billeteras), al que solo se puede asistir con invitación, reunirá a líderes del sector para una velada de debate abierto. Moderado por Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget, el panel contará con la participación de Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget; Jamie Elkaleh, director de Marketing de Bitget Wallet; Alice Li, socia directora de Foresight Ventures y Colin Gotra, director ejecutivo de Morph, quienes ofrecerán una visión privilegiada de cómo el modelo de Bolsa Universal está transformando los mercados de criptomonedas. La noche también incluirá una actualización de la hoja de ruta de Bitget Wallet, que marcará la próxima etapa de la adopción de Web3. Para concluir el evento TOKEN2049 por todo lo alto, el 2 de octubre, Bitget organizará “TopGear Night: Bitget cumple 7 años”, una celebración que combinará entretenimiento en vivo, comunidad mundial y estilo internacional para conmemorar siete años de crecimiento e innovación.

TOKEN2049 llega en un momento crucial para Bitget. Tras presentar el marco Bolsa Universal a principios de este mes, la plataforma ahora integra todo, desde criptomonedas y tokens de acciones a agentes de negociación con IA y liquidez entre cadenas a través de Bitget Onchain. Con más de 120 millones de usuarios a nivel mundial, Bitget está posicionando a UEX como algo más que una plataforma de negociación: es un mercado preparado para el futuro, diseñado para unir las finanzas tradicionales (TradFi) y las finanzas descentralizadas (DeFi) en un mismo espacio.

“TOKEN2049 es lo más importante de la Web3 en Asia, y este año marca un punto de inflexión para Bitget”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Nuestra visión de una Bolsa Universal es un marco para unificar mercados fragmentados y construir un ecosistema de negociación diseñado para las próximas décadas. TOKEN2049 es el escenario perfecto para compartir ese mensaje”.

Al entrar en su octavo año, Bitget manifiesta su intención no solo de participar en el crecimiento del sector, sino también de dar forma a la infraestructura sobre la que se desarrollará la próxima generación de finanzas.

