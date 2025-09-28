Bitget, sponsor principal de TOKEN2049 Singapour, accélère la sensibilisation à l’avenir de la bourse universelle

VICTORIA, Seychelles, 28 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la première Bourse Universelle (UEX) au monde, est fière d’annoncer son rôle de sponsor principal lors de TOKEN2049 Singapour, utilisant la conférence Web3 de référence en Asie comme tremplin pour son nouveau chapitre. L’événement se tiendra au Sands Expo & Convention Centre les 1ᵉʳ et 2 octobre 2025. Bitget y présentera sa vision audacieuse visant à redéfinir la convergence entre les marchés numériques et traditionnels au sein d’une seule et même plateforme.

Le temps fort de la semaine sera le discours d’ouverture de la PDG, Gracy Chen, le 2 octobre à 12 h 30 (heure de Singapour), sur la scène TON, intitulé : « The Future is Not Centralized - It’s Universal » (« L’avenir n’est pas centralisé — il est universel »). Gracy expliquera comment le cadre UEX relie le trading centralisé et décentralisé grâce aux actions tokenisées, aux outils d’IA et à une conservation hybride, définissant ainsi la trajectoire du secteur pour la prochaine décennie.

Au-delà de la scène, Bitget dominera le Sands Expo & Convention Centre avec un stand dont la conception promet d’être l’une des attractions les plus marquantes de l’événement. Plus qu’une vitrine, cette installation incarnera la vision de Bitget en matière d’échelle et de rapidité, offrant aux visiteurs une immersion dans l’avenir du trading.

En complément de la conférence principale, Bitget organisera deux événements parallèles. Le 30 septembre, le cocktail médiatique sur invitation « Behind Closed Doors: Sips & Secrets of UEX & Wallet » réunira les leaders du secteur pour une soirée de discussions. Animé par Vugar Usi Zade, directeur général de Bitget, le panel réunira Gracy Chen, PDG de Bitget, Jamie Elkaleh, directeur marketing de Bitget Wallet, Alice Li, associée directrice de Foresight Ventures, et Colin Gotra, PDG de Morph, qui offriront un aperçu de la manière dont le modèle Bourse Universelle est en train de remodeler les marchés des cryptomonnaies. La soirée comprendra également une mise à jour de la feuille de route de Bitget Wallet, marquant une nouvelle étape dans l’adoption du Web3. Enfin, le 2 octobre, Bitget conclura TOKEN2049 en beauté avec « TopGear Night: Bitget Turns 7 », une célébration mêlant spectacle, communauté mondiale et ambiance internationale pour fêter ses sept ans de croissance et d’innovation.

L’événement TOKEN2049 intervient à un moment charnière pour Bitget. Ayant lancé son cadre Bourse Universelle plus tôt ce mois-ci, la plateforme intègre désormais les cryptomonnaies, les actions tokenisées, les agents de trading alimentés par l’IA et la liquidité inter-chaînes grâce à Bitget Onchain. Avec plus de 120 millions d’utilisateurs à travers le monde, Bitget positionne l’UEX comme bien plus qu’une plateforme de trading : un marché conçu pour durer, reliant TradFi et DeFi sous un même toit.

« TOKEN2049 est le cœur battant du Web3 en Asie, et cette année marque un tournant pour Bitget », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Notre vision de l’Bourse Universelle est un cadre destiné à unifier des marchés fragmentés et à bâtir un écosystème de trading pensé pour les décennies à venir. TOKEN2049 est la scène idéale pour partager ce message. »

Alors que Bitget entame sa huitième année, la plateforme affirme son ambition non seulement de participer à la croissance du secteur, mais aussi d’en façonner les infrastructures sur lesquelles reposera la prochaine génération de la finance.

Établie en 2018, Bitget est la première Bourse Universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais également des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré au sein d’une seule et même plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

