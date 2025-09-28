Bitget תהיה נותנת החסות הראשית של כנס TOKEN2049 בסינגפור, להאצת המודעות לעתיד הבורסה האוניברסלית

ויקטוריה, איי סיישל, Sept. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) וה- Web3הגדולה בעולם, נרגשת להכריז כי תשמש כנותנת חסות ראשית בכנס Token2049 בסינגפור, והיא תשתמש בכנס ה-Web3 המוביל של אסיה כנקודת פתיחה לפרק הבא שלה. כנס TOKEN2049 יתקיים במרכז התערוכות והכנסים סאנדס בין 1 ל-2 באוקטובר 2025, ו-Bitget מגיעה אליו עם חזון נועז להגדיר מחדש כיצד שווקים דיגיטליים ומסורתיים מתכנסים תחת פלטפורמה אחת.

גולת הכותרת של השבוע תהיה הנאום המרכזי של המנכ"לית גרייסי צ'ן ב-2 באוקטובר בשעה 12:30 SGT, שיישא על במת TON, תחת הכותרת "העתיד אינו ריכוזי - הוא אוניברסלי". גרייסי תתאר כיצד מסגרת ה-UEX מגשרת בין מסחר ריכוזי ומבוזר עם מניות אסימונים, כלי בינה מלאכותית ומשמורת היברידית, ותקבע את הטון לעשור הבא של התעשייה.

מעבר לבמה, הנוכחות של Bitget תשלוט במרכז התערוכות והכנסים של Sands עם עיצוב ביתן שמבטיח להיות אחת האטרקציות הבולטות ביותר של האירוע. יותר מאשר חלון ראווה, המיצב יגלם את חזון הגודל והמהירות של Bitget, ויציע למשתתפים הצצה סוחפת לעתיד המסחר.

מעבר לכנס הראשי, Bitget תארח שני אירועים צדדיים. ב-30 בספטמבר ייערך אירוע מדיה למוזמנים בלבד, "מאחורי דלתות סגורות: לגימות וסודות של UEX ו-Wallet", יפגיש את מובילי התעשייה לערב של דיון גלוי. בפאנל, בהנחיית ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade), מנהל התפעול הראשי של Bitget, ישתתפו מנכ"לית Bitget, גרייסי צ'ן (Gracy Chen), סמנכ"ל השיווק של Bitget Wallet, ג'יימי אלקאלה (Jamie Elkaleh), שותפה מנהלת של Foresight Ventures, אליס לי (Alice Li), ומנכ"ל Morph, קולין גוטרה (Colin Gotra), והם יספקו מבט מבפנים על האופן שבו מודל ה-Universal Exchange מעצב מחדש את השווקים הקריפטוגרפיים. הערב יכלול גם עדכון מפת דרכים של Bitget Wallet, שיסמן את הפרק הבא באימוץ Web3. לנעילת TOKEN2049 בסטייל, ב-2 באוקטובר, Bitget תארח את "לילה בהילוך גבוה: Bitget חוגגת 7", חגיגה המשלבת בידור חי, קהילה גלובלית וסגנון בינלאומי לציון שבע שנים של צמיחה וחדשנות.

TOKEN2049 מגיע ברגע מכריע עבור Bitget. לאחר שהציגה את מסגרת הבורסה האוניברסלית מוקדם יותר החודש, הפלטפורמה משלבת כעת הכל, החל מאסימוני קריפטו ומניות ועד סוכני מסחר בינה מלאכותית ונזילות חוצת שרשרת באמצעות Bitget Onchain. עם למעלה מ-120 מיליון משתמשים ברחבי העולם, Bitget ממצבת את UEX כיותר מפלטפורמת מסחר, זהו שוק מוגן לעתיד שנועד לגשר על TradFi ו-DeFi תחת קורת גג אחת.

"TOKEN2049 הוא הלב הפועם של Web3 באסיה, והשנה מסמנת נקודת מפנה עבור Bitget", אמרה גרייסי צ'ן, מנכ"לית Bitget. "החזון שלנו לבורסה אוניברסלית הוא מסגרת לאיחוד שווקים מפוצלים ובניית אקוסיסטם למסחר שתוכננה לעשורים הבאים. TOKEN2049 היא הבמה המושלמת לחלוק את המסר הזה".

עם כניסתה של Bitget לשנתה השמינית, הפלטפורמה מאותתת על כוונתה לא רק להשתתף בצמיחת התעשייה אלא לעצב את התשתית שעליה יפעל הדור הבא של הפיננסים.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 . בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

