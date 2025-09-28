ビットゲット (Bitget)、トークン2049シンガポール (TOKEN2049 Singapore) のタイトルスポンサーに就任、ユニバーサル取引所の未来への認知度向上を加速

セイシェル共和国ヴィクトリア発, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、次なる章の出発点としてアジアを代表するWeb3カンファレンス「トークン2049シンガポール」のタイトルスポンサーとなることを発表する。 2025年10月1日から2日の日程でサンズ・エキスポ＆コンベンションセンター (Sands Expo & Convention Centre) にて開催されるトークン2049に、ビットゲットはデジタル市場と伝統的市場が単一プラットフォーム上で融合する新たな形を再定義するという大胆なビジョンを掲げて参加する。

注目は、CEOグレイシー・チェン (Gracy Chen) による基調講演だ。10月2日 (土) シンガポール時間午後12時30分にTONステージで行われ、テーマは「未来は集中化ではなく、普遍化へ (The Future is Not Centralized - It's Universal) 」である。 グレイシーは、UEXフレームワークがトークン化された株式、AIツール、ハイブリッドカストディを通じて、集中型取引と分散型取引をどう橋渡しするかを説明し、業界の次の10年の流れを描く。

ビットゲットの存在感はステージ以外にも、サンズ・エキスポ＆コンベンションセンター全体に及ぶ。そのブースデザインは、イベントで最も目を引く見どころの一つとなるだろう。 このインスタレーションは単なる展示物ではなく、ビットゲットの規模とスピードというビジョンを体現するとともに、来場者に取引の未来を没入感を持って垣間見せるものだ。

メインカンファレンスに併せて、ビットゲットは2つのサイドイベントを開催する。 9月30日、招待制のメディア交流会「ビハインドB・クローズドドアーズ：シップス & シークレット・オブ・UEX & ウォレット (Behind Closed Doors: Sips & Secrets of UEX & Wallet)」が開催され、業界のリーダーたちが率直な議論を交わす夜となる。 モデレーターはビットゲット最高執行責任者 (COO) ヴガー・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade) が務め、パネリストにはビットゲットCEO グレイシー・チェン、ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) 最高マーケティング責任者 (CMO) ジェイミー・エルカレ (Jamie Elkaleh)、フォーサイト・ベンチャーズ (Foresight Ventures) マネージングパートナーのアリス・リー (Alice Li)、モーフ (Morph) CEOコリン・ゴトラ (Colin Gotra) が登壇し、ユニバーサル取引所モデルが暗号資産市場をどう再構築しているかについて内情を語る。 夜にはビットゲット・ウォレットのロードマップ最新情報も発表される予定で、Web3導入における次なる章を示唆するものだ。 トークン2049を華やかに締めくくるべく、10月2日にビットゲットは「トップギアナイト：ビットゲット7周年 (TopGear Night: Bitget Turns 7)」を開催し、ライブエンターテインメントとグローバルコミュニティ、国際的な趣を融合させた祝賀イベントで、7年間の成長と革新を祝う。

トークン2049はビットゲットにとって重要な時期に開催される。 今月初めにユニバーサル取引所フレームワークを導入したことで、このプラットフォームは現在、暗号資産や株式トークンからAI取引エージェント、そしてビットゲット オンチェーンを通じたクロスチェーン流動性まで、あらゆるものを統合している。 世界中で1億2,000万人以上のユーザーを抱えるビットゲットは、UEXを単なる取引プラットフォーム以上の存在として位置付けており、伝統的金融 (TradFi) と分散型金融 (DeFi) を一つの屋根の下で結びつける、将来を見据えたマーケットプレイスとして設計されている。

ビットゲットCEOのグレイシー・チェンは次のように述べている。「トークン2049はアジアにおけるWeb3の中心的存在であり、今年はビットゲットにとって転換点となる年です。」 「ユニバーサル取引所という私たちのビジョンは、分断された市場を統合し、今後数十年にわたって設計された取引エコシステムを構築するための枠組みです。 トークン2049は、そのメッセージを共有するのにふさわしい舞台です。」

ビットゲットは創業8年目を迎えるにあたり、業界の成長に参加するだけでなく、次世代金融を支える基盤そのものを形作る姿勢を示している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット・ウォレット(Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道関係者向けの問い合わせ先：media@bitget.com

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

この発表に付随する写真はこちらから閲覧可能：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ebc39a4-d490-4d87-97bb-1a4fab951dd5