Bitget Menjadi Penaja Utama TOKEN2049 Singapura, Mempercepat Kesedaran Mengenai Masa Depan Universal Exchange

VICTORIA, Seychelles, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, dengan bangganya mengumumkan penajaan utama bagi TOKEN2049 Singapura. Sebagai persidangan Web3 terkemuka di Asia, acara ini menjadi landasan strategik bagi Bitget untuk melancarkan bab seterusnya dalam evolusi platformnya. Diadakan di Sands Expo & Convention Centre dari 1 hingga 2 Oktober 2025, TOKEN2049 menyaksikan penyertaan Bitget dengan visi berani untuk mentakrif semula cara pasaran digital dan tradisional digabungkan di bawah satu platform tunggal.

Kemuncak minggu ini ialah ucaptama oleh CEO, Gracy Chen pada 2 Oktober jam 12:30 tengah hari (SGT), yang akan disampaikan di Pentas TON dengan tajuk “Masa Depan Bukan Terpusat – Ia Bersifat Universal.” Gracy akan menghuraikan cara rangka kerja UEX menghubungkan perdagangan terpusat dan terdesentralisasi melalui saham ditokenkan, alat berkuasa AI, dan model jagaan hibrid, sekali gus menetapkan hala tuju industri untuk dekad yang akan datang.

Di luar pentas utama, kehadiran Bitget bakal mendominasi Sands Expo & Convention Centre dengan reka bentuk reruai yang dijangka menjadi antara tarikan paling menonjol sepanjang acara tersebut. Lebih daripada sekadar pameran, reka bentuk ruang ini akan mencerminkan visi Bitget terhadap skala dan kepantasan, sambil memberikan para hadirin pengalaman imersif yang menawarkan gambaran awal tentang masa depan perdagangan.

Sebagai pelengkap kepada persidangan utama, Bitget akan menganjurkan dua acara sampingan. Pada 30 September, Bitget akan menganjurkan acara media eksklusif “Behind Closed Doors: Sips & Secrets of UEX & Wallet,” yang menghimpunkan pemimpin industri untuk perbincangan terus terang. Diselaraskan oleh COO Bitget, Vugar Usi Zade, panel ini menampilkan CEO Bitget Gracy Chen, CMO Bitget Wallet Jamie Elkaleh, Rakan Pengurusan Foresight Ventures Alice Li, dan CEO Morph Colin Gotra, yang akan membincangkan bagaimana model Universal Exchange mengubah pasaran kripto. Malam itu turut menampilkan kemas kini pelan hala tuju Bitget Wallet, menandakan bab seterusnya dalam penerimaan Web3. Untuk menutup TOKEN2049 dengan penuh gaya, Bitget akan menganjurkan “TopGear Night: Bitget Turns 7” pada 2 Oktober — sebuah sambutan bertaraf antarabangsa yang menggabungkan persembahan langsung dan komuniti global untuk meraikan tujuh tahun pertumbuhan dan inovasi Bitget.

TOKEN2049 tiba pada detik yang penting bagi Bitget. Selepas memperkenalkan rangka kerja Universal Exchange awal bulan ini, platform kini menggabungkan segala-galanya daripada kripto dan token saham kepada ejen dagangan AI serta kecairan lintas rantaian melalui Bitget Onchain. Dengan lebih daripada 120 juta pengguna di seluruh dunia, Bitget memperkenalkan UEX bukan sekadar sebagai platform dagangan, tetapi sebagai pasaran masa depan yang berdaya tahan untuk menyatukan TradFi dan DeFi di bawah satu bumbung.

“TOKEN2049 ialah nadi Web3 di Asia dan tahun ini menandakan titik perubahan bagi Bitget,” kata Gracy Chen, CEO Bitget. “Visi kami bagi Universal Exchange adalah suatu rangka kerja yang menyatukan pasaran berpecah-belah dan membina ekosistem dagangan yang direka agar kekal relevan untuk beberapa dekad akan datang. TOKEN2049 ialah pentas yang sempurna untuk menyampaikan mesej itu.”

Sambil melangkah ke tahun kelapan, Bitget menegaskan komitmennya bukan sekadar menyertai pertumbuhan industri, tetapi membentuk infrastruktur yang bakal menjadi asas kewangan generasi akan datang.

