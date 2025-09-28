Bitget 成为 TOKEN2049 Singapore 冠名赞助商，加速提升对全景交易所未来的认知

维多利亚，塞舌尔, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 欣然宣布成为 Token2049 Singapore 的冠名赞助商，并将以这场亚洲旗舰级 Web3 大会为起点，开启品牌新篇章。 本次大会将于 2025 年 10 月 1 日至 2 日在新加坡金沙会展中心举行，届时 Bitget 将展示其宏大愿景，以期重新定义数字与传统市场在单一平台上的融合方式。

此活动周的重头戏，将是首席执行官 Gracy Chen 的主旨演讲。她将于新加坡时间 10 月 2 日下午 12:30 在 TON 舞台上发表题为 “The Future is Not Centralized - It's Universal”（未来非中心化，而是普适化）的演说。 Gracy 将概述 UEX 框架如何通过代币化股票、AI 工具和混合托管方案，打通中心化与去中心化交易，为行业未来十年的发展定下基调。

除了主舞台的演讲，Bitget 也将在金沙会展中心大放异彩。其精心设计的展位，势必会成为活动中最吸睛的亮点之一。 整个展位不仅是一个展示平台，其陈设更将生动诠释 Bitget 对规模和效率的追求，为与会者提供一种沉浸式体验，一窥未来交易的面貌。

在主会议之外，Bitget 还将举办两场周边活动。 首先是 9 月 30 日仅限受邀者参加的媒体交流酒会。此项活动主题为“Behind Closed Doors: Sips & Secrets of UEX & Wallet” (闭门夜话：与 UEX 和 Bitget Wallet 酌酒论道)，届时将汇聚一众行业领袖，共度一个畅所欲言的夜晚。 该座谈会将由 Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 主持，嘉宾包括 Bitget 首席执行官 Gracy Chen、Bitget Wallet 首席营销官 Jamie Elkaleh、Foresight Ventures 管理合伙人 Alice Li 以及 Morph 首席执行官 Colin Gotra，旨在深入探讨全景交易所模型如何重塑加密市场。 当晚，Bitget Wallet 还将公布其路线图更新，预示其在 Web3 应用领域的下一发展阶段。 为给 TOKEN2049 画上圆满句号，Bitget 将于 10 月 2 日举办“TopGear Night: Bitget Turns 7” (TopGear 之夜：Bitget 七周年庆典) 主题活动，融合现场娱乐、全球社区互动和国际元素，庆祝公司七年来的成长与创新。

对 Bitget 而言，TOKEN2049 的举办恰逢其发展的关键时刻。 本月早些时候，Bitget 刚刚推出了全景交易所框架。现在，Bitget 平台已通过 Bitget Onchain 整合了从加密货币、股票代币到 AI 交易代理和跨链流动性的所有功能。 凭借全球超 1.2 亿的用户基础，Bitget 正将 UEX 定位为一个面向未来的市场，而不仅是一个交易平台，从而将传统金融与去中心化金融衔接起来。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“TOKEN2049 是亚洲 Web3 领域的核心盛会，而今年对 Bitget 来说则是一个转折点。 我们对全景交易所的愿景，是将其构建为能够统一碎片化市场并为未来数十年打造交易生态的框架。 TOKEN2049 正是分享这一愿景的完美舞台。”

随着 Bitget 步入第八个年头，该平台已表明其志向不仅是参与行业增长，更要塑造下一代金融赖以运行的基础设施。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ebc39a4-d490-4d87-97bb-1a4fab951dd5