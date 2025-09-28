Bitget publica la prueba de reservas de septiembre de 2025, que lidera con un índice de reserva del 186 % e innovaciones en seguridad UEX

VICTORIA, Seychelles, Sept. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa de Bolsa Universal (UEX) y Web3 más grande del mundo, publicó su informe de Prueba de Reservas (PoR) correspondiente a septiembre de 2025 como parte de su compromiso mensual con la transparencia y la protección de los usuarios. Los datos más recientes muestran que Bitget mantiene unas reservas muy por encima del estándar del sector, con un índice de reserva total del 186 % en los principales activos.

Al 23 de septiembre de 2025, Bitget cuenta con 30,753.11 BTC en reservas, frente a los 9,395.3 BTC en activos de los usuarios, lo que representa un sólido índice de reserva del 327 %.

En cuanto al USDT, la bolsa cuenta con 1,945,761,538.54 USDT, frente a los 1,933,854,152.4 USDT en activos de los usuarios, lo que garantiza un índice de reserva del 101 %. Las reservas de ETH de Bitget ascienden a 308,082.22 ETH, frente a los 139,140.23 ETH en poder de los usuarios, lo que representa un sólido índice de reserva del 221 %. Además, Bitget mantiene 143,625,499.13 USDC en reservas, frente a los 114,492,072.13 USDC en activos de los usuarios, lo que representa un sólido índice de reserva del 125 %. En septiembre de 2025, los activos de los usuarios de Bitget aumentaron de forma considerable: el BTC subió un 22 % intermensual (de 7,681 a 9,395) y el USDC subió un 33 % intermensual (de $86.0 millones a $114.5 millones).

Estas cifras refuerzan aún más la reputación de Bitget como una de las plataformas de bolsa de criptomonedas más transparentes y seguras del sector. Al mantener constantemente más del 100 % de los depósitos de los usuarios en todos los activos principales, Bitget establece el punto de referencia en materia de seguridad de los activos y gestión de riesgos. La publicación continua de informes de Prueba de Reservas (PoR) verificados mediante el método del Árbol de Merkle permite a los usuarios validar de forma independiente los saldos de sus cuentas, lo que garantiza que sus fondos estén totalmente respaldados en todo momento.

"La transparencia y la protección del usuario están profundamente arraigadas en todo lo que hacemos en Bitget. Lograr un índice de reserva del 186 % este mes demuestra nuestro compromiso con la protección de los activos de los usuarios y con el refuerzo de la confianza dentro de nuestra comunidad. A medida que avanzamos en nuestra visión de Bolsa Universal (UEX), una de nuestras principales prioridades es ofrecer una mayor seguridad. Mediante un modelo híbrido de custodia, un filtrado avanzado de riesgos y un fondo de protección que supera los $700 millones, combinamos el empoderamiento de los usuarios con garantías de nivel institucional, lo que eleva el estándar de todo el sector", afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

Con esta actualización de septiembre, Bitget se mantiene a la vanguardia en la publicación de informes de PoR independientes y respaldados por reservas adicionales, al tiempo que acelera el desarrollo del modelo UEX. Al dar prioridad a las mejores medidas de seguridad y a una sólida protección de los usuarios, Bitget está construyendo un futuro más seguro, transparente y, en última instancia, centrado en el usuario para el comercio.

Para consultar la prueba de reservas actualizada, visite aquí.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la mayor Bolsa Universal (UEX) del mundo, con más de 120 millones de usuarios y acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, ETF y otros activos del mundo real en una única plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de trading basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En el ámbito descentralizado, Bitget Wallet es la principal billetera de criptomonedas sin custodia, compatible con más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multichain, staking, pagos y acceso directo a más de 20,000 DApps, con swaps avanzados e información de mercado integrados en la plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo del automovilismo, Bitget es el socio exclusivo de bolsa de criptomonedas de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido.

