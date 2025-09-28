Bitget publie son rapport de preuve de réserves pour septembre 2025, avec un ratio de réserves de 186 % et des innovations en matière de sécurité UEX

VICTORIA, Seychelles, 29 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde, publie l’édition de septembre 2025 de son rapport de preuve de réserves (ou PoR, de l’anglais Proof of Reserves) dans le cadre de son engagement mensuel en faveur de la transparence et de la protection des utilisateurs. Les dernières données publiées, à savoir un ratio global de réserve de 186 % sur les principaux actifs, mettent en évidence que les réserves détenues par Bitget sont bien supérieures aux normes du secteur.

Au 23 septembre 2025, Bitget détient 30 753,11 BTC en réserves, contre des actifs utilisateurs valorisés à 9 395,3 BTC, soit un ratio de réserve porté à 327 %.

Du côté de l’USDT, la plateforme renseigne 1 945 761 538,54 USDT, contre 1 933 854 152,4 USDT pour les actifs utilisateurs, portant ainsi le ratio correspondant à 101 %. Les réserves d’ETH de Bitget s’élèvent à 308 082,22 ETH face à 139 140,23 ETH détenus par les utilisateurs, représentant un ratio de 221 %. Enfin, Bitget conserve 143 625 499,13 USDC en réserves contre 114 492 072,13 USDC d’actifs utilisateurs, soit un ratio de 125 %. En septembre 2025, les actifs des utilisateurs de Bitget ont augmenté de manière décisive : le BTC a augmenté de 22 % par rapport au mois précédent (passant de 7 681 à 9 395) et l’USDC a grimpé de 33 % par rapport au mois précédent (passant de 86 millions de dollars à 114,5 millions de dollars).

Ces chiffres renforcent encore davantage la réputation de Bitget comme l’une des plateformes d’échange de cryptomonnaies les plus transparentes et sécurisées du secteur. En maintenant systématiquement plus de 100 % des dépôts utilisateurs pour tous les actifs majeurs, Bitget établit la norme en matière de sécurité des fonds et de gestion des risques. La publication ininterrompue de rapports de preuve de réserves (PoR), révisés à l’appui de la méthode dite de l’arborescence de Merkle, permet aux utilisateurs de vérifier leurs soldes de compte et de confirmer que leurs fonds sont entièrement garantis à tout moment.

« La transparence et la protection des utilisateurs sont profondément ancrées dans tout ce que nous faisons chez Bitget. Atteindre un ratio de réserves de 186 % ce mois-ci démontre notre engagement à protéger les actifs des utilisateurs et à renforcer la confiance au sein de notre communauté. Alors que nous faisons avancer notre vision d’Universal Exchange (UEX), l’une de nos priorités est d’offrir une sécurité renforcée. Grâce à un modèle de conservation hybride, un filtrage avancé des risques et un fonds de protection dépassant les 700 millions de dollars, nous combinons l’autonomisation des utilisateurs avec des garanties de niveau institutionnel, élevant ainsi le niveau de l’ensemble du secteur », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Avec cette mise à jour de septembre, Bitget reste à l’avant-garde de la publication de rapports de preuve de réserves indépendants et excédentaires, tout en accélérant le développement du modèle UEX. En mettant l’accent sur des mesures de sécurité de premier ordre et des protections solides pour les utilisateurs, Bitget façonne un avenir du trading plus sûr, plus transparent et véritablement centré sur l’utilisateur.

Pour consulter la preuve de réserves à jour de Bitget, veuillez cliquer ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, servant plus de 120 millions d’utilisateurs et donnant accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, ainsi qu’un accès élargi aux actifs réels. Du côté décentralisé, Bitget Wallet est un portefeuille crypto non-dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains, ainsi que des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements, ainsi qu’un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré dans la plateforme.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

