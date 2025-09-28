Bitget משחררת את הוכחת הרזרבות לספטמבר 2025, מובילה עם יחס רזרבות של 186% וחידושים באבטחת UEX

ויקטוריה, איי סיישל, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) וה- Web3הגדולה בעולם, הכריזה על שדרוג משמעותי, פרסמה את דו"ח הוכחת הרזרבות (PoR) שלה לספטמבר 2025 כחלק מההתחייבות החודשית שלה לשקיפות והגנת משתמשים. הנתונים האחרונים מראים כי Bitget ממשיכה להחזיק רזרבות הרבה מעל הסטנדרט בתעשייה, עם יחס רזרבה כולל של 186% על פני נכסים עיקריים.

נכון ל-23 בספטמבר 2025, Bitget מחזיקה 30,753.11 אסימוני Bitcoin ברזרבות לעומת 9,395.3 אסימוני Bitcoin בנכסי משתמשים, עם יחס רזרבות חזק של 327%.

עבור USDT, הבורסה מחזיקה 1,945,761,538.54 יחידות USDT בהשוואה ל-1,933,854,152.4 אסימוני USDT בנכסי משתמשים, מה שמבטיח יחס רזרבה של 101%. עתודות ה-ETH של Bitget עומדות על 308,082.22 יחידות ETH לעומת 139,140.23 אסימוני ETH באחזקות משתמשים, המייצגות יחס רזרבה חזק של 221%. בנוסף, Bitget שומרת על 143,625,499.13 אסימוני USDC ברזרבות לעומת 114,492,072.13 יחידות USDC בנכסי משתמשים, מה שמייצג יחס רזרבה מוצק של 125%. בספטמבר 2025, נכסי המשתמשים של Bitget עלו באופן חד: ה-BTC עלה ב-22% חודשי (מ-7,681 ל-9,395) וה-USDC טיפס בחודש אחד ב-33% (מ-86.0 מיליון ל-114.5 מיליון).

נתונים אלה מחזקים עוד יותר את המוניטין של Bitget כאחת מבורסות הקריפטו השקופות והמאובטחות ביותר בתעשייה. על ידי שמירה עקבית על למעלה מ-100% מהפקדות המשתמשים בכל הנכסים העיקריים, Bitget קובעת את אמת המידה לבטיחות נכסים וניהול סיכונים. הפרסום המתמשך של דוחות הוכחת עתודות (PoR) המאומתים בשיטת Merkle Tree מאפשר למשתמשים לאמת באופן עצמאי את יתרות החשבון שלהם, ולהבטיח שהכספים שלהם יישארו מגובים במלואם בכל עת.

"שקיפות והגנה על משתמשים מוטמעות עמוק בכל מה שאנחנו עושים ב-Bitget. השגת יחס רזרבה של 186% החודש מראה מחויבות לשמירה על נכסי משתמשים ובניית אמון בתוך הקהילה שלנו. בעודנו מקדמים את חזון הבורסה האוניברסלית (UEX) שלנו, אחת העדיפויות העליונות שלנו היא אספקת אבטחה משופרת. באמצעות מודל משמורת היברידית, סינון סיכונים מתקדם וקרן הגנה העולה על 700 מיליון דולר, אנו משלבים העצמת משתמשים עם אמצעי הגנה ברמה המוסדית, ומעלים את הסטנדרט עבור התעשייה כולה", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

עם עדכון ספטמבר זה, Bitget נשארת בחזית פרסום דו"חות PoR עצמאיים המגובים בעודפים, מכיוון שהיא מאיצה את הפיתוח של מודל UEX. על ידי מתן עדיפות לאמצעי האבטחה הטובים מסוגם והגנות חזקות על המשתמשים, Bitget מעצבת עתיד מסחר בטוח יותר, שקוף יותר ובסופו של דבר ממוקד משתמש.

כדי לבדוק את הוכחת הרזרבות המעודכנת, אנא בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחויב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר בעזרת כלי המסחר מבוססי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים ברשתות Bitcoin, Ethereum, Solana ו-BNB, יחד עם גישה רחבה יותר לנכסים מהעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet פועל כארנק הקריפטוגרפי המוביל ללא משמורת עם תמיכה ביותר מ-130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. הוא מציע מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 . בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet



