ビットゲット (Bitget)、2025年9月の準備金証明 (Proof Of Reserve) を発表、186%の準備金比率およびUEXセキュリティの革新でリード

セーシェル共和国ビクトリア発, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (Universal Exchange: UEX) およびWeb3企業であるビットゲット は、毎月報告される透明性とユーザー保護へのコミットメントの一環として、2025年9月分の準備金証明 (PoR) レポートを発表した。最新データによると、ビットゲットは業界標準を大きく上回る準備金を保持し続けており、主要資産全体の準備金比率は186%となっている。

2025年9月23日現在、ビットゲットは9,395.3 BTCのユーザー資産に対し30,753.11 BTCの準備金を保有しており、327%の高い準備金比率となっている。

USDTについては、1,933,854,152.4 USDTのユーザー資産に対し、1,945,761,538.54 USDTを保有しており、101%の準備金比率を確保している。また、139,140.23 ETHのユーザー資産に対し、ビットゲットのETH準備金は308,082.22 ETHで、準備金比率は221%となっている。さらに、ビットゲットは、114,492,072.13 USDCのユーザー資産に対し、143,625,499.13 USDCの準備金を維持しており、125%の強固な準備金比率を保持している。ビットゲットのユーザー資産は、2025年9月に決定的に増加した。BTCは前月比22%増 (7,681から9,395に増加) となり、USDCは前月比33%増 (8,600万ドル (約127億円) から1億1,450万ドル (約169億円) に増加) となった。

これらの数値は、業界で最も透明性が高く安全な暗号通貨取引所の 1つとしてのビットゲットの評判をさらに強化するものである。ビットゲットは、全主要資産でユーザー預託金の100%超を一貫して維持することで、資産の安全性とリスク管理のベンチマークを打ち立てている。マークルツリー法で検証された準備金証明 (PoR) レポートの継続的な公表により、ユーザーは自分の口座残高を独自に検証し、資金が完全に裏打ちされていることを確認できる。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「透明性およびユーザー保護は、ビットゲットの全ての活動に深く組み込まれています。今月、186%の準備金比率を達成したことは、ユーザー資産を保護し、コミュニティ内で信頼を構築することへのコミットメントを示しています。当社がユニバーサル取引所 (UEX) のビジョンを推進する中で、最優先事項の1つはセキュリティの強化です。当社ではハイブリッドカストディモデルや高度なリスクフィルタリング、7億ドル (約1,047億円) を超える保護基金を通じて、 ユーザーのエンパワーメントと機関レベルの安全対策を組み合わせ、業界全体の基準を高めています。」

9月のアップデートで、ビットゲットはUEXモデルの開発を加速させながら、余剰金に裏打ちされた独立型PoRレポート発行の最前線に立ち続ける。ビットゲットは、業種最高のセキュリティ対策と強固なユーザー保護を優先することで、より安全で透明性が高く、究極的にはユーザー中心の取引の未来を形成している。

更新された準備金証明を確認するには、こちらにアクセスされたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、単一のプラットフォーム内で数百万の暗号トークン、トークン化された株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供している。同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーによるスマートな取引の支援に尽力している。分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) を、130以上のブロックチェーンと数百万のトークンをサポートする主要な非管理型暗号通貨ウォレットとして運営している。マルチチェーン取引、ステーキング、決済機能を提供し、20,000以上のDAppに直接アクセス可能であり、高度なスワップ機能と市場分析ツールがプラットフォームに組み込まれている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグ ラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットはユニセフ と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトをご参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。過去の実績は将来の成果を保証するものではない。

