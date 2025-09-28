Bitget, 2025년 9월 준비금 증명(PoR) 발표… 186% 준비금 비율 달성 및 UEX 보안 혁신 선도

빅토리아 세이셸, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)이자 Web3 선도 기업인Bitget이 2025년 9월 준비금 증명(Proof of Reserves, PoR) 보고서를 공개하며, 매월 이어오고 있는 투명성 강화와 사용자 보호 약속을 다시 한번 입증해 보였다. 이번 보고서에 따르면 Bitget은 주요 자산 전반에서 총 186%의 준비금 비율을 기록, 업계 표준을 크게 상회하는 수준을 유지하고 있는 것으로 확인된다.

2025년 9월 23일 기준, Bitget은 사용자 보유 자산 9,395.3 BTC에 대해 30,753.11 BTC의 준비금을 보유하고 있으며, 이는 무려 327%에 달하는 탄탄한 준비금 비율을 나타낸다.

USDT의 경우, 거래소는 사용자 자산 1,933,854,152.4 USDT 대비 1,945,761,538.54 USDT를 보유하여 101%의 준비금 비율을 확보하고 있다. Bitget의 ETH 준비금은 308,082.22 ETH로, 사용자 보유량 139,140.23 ETH 대비 221%에 달하는 강력한 준비금 비율을 기록했다. 또한, USDC는 사용자 자산 114,492,072.13 USDC에 대해 143,625,499.13 USDC를 보유해 125%의 준비금 비율을 보여주고 있다. 2025년 9월에는 사용자 자산이 뚜렷하게 증가했다. BTC는 전월 대비 22% 증가(7,681 → 9,395), USDC는 전월 대비 33% 증가(8,600만 달러 → 1억 1,450만 달러)를 기록했다.

이러한 수치는 Bitget이 업계에서 가장 투명하고 안전한 암호화폐 거래소 중 하나라는 명성을 더욱 공고히 만들어 주고 있다. Bitget은 주요 자산 전반에서 사용자 예치금의 100% 이상을 지속적으로 유지함으로써 자산 안전성과 리스크 관리의 기준을 세우고 있다. 또한 머클 트리(Merkle Tree) 방식으로 검증된 준비금 증명(PoR) 보고서를 지속적으로 공개해, 사용자가 자신의 계정 잔고를 직접 검증할 수 있도록 하여 언제나 예치 자산이 완전히 뒷받침되고 있음을 보장하고 있다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “투명성과 사용자 보호는 Bitget이 하는 모든 일의 핵심에 깊이 뿌리내리고 있다. 이번 달 기록한 186%의 준비금 비율 달성은 사용자 자산을 안전하게 지키고 커뮤니티 내 신뢰를 구축하겠다는 우리의 의지를 보여주고 있다. 유니버설 익스체인지(UEX) 비전을 추진하는 과정에서 최우선 과제 중 하나는 강화된 보안을 제공하는 것 말이다. 하이브리드 커스터디 모델, 고도화된 리스크 필터링, 7억 달러를 초과하는 보호 기금을 통해, 우리는 사용자 권한 강화와 기관 수준의 보호 장치를 결합하여 업계 전반의 새로운 기준을 세우고 있다.”라고 강조했다.

이번 9월 업데이트를 통해 Bitget은 독립적으로 검증된 잉여 준비금 기반 PoR(Proof of Reserves) 보고서를 지속적으로 공개하며, UEX 모델 개발을 가속화하고 있다. Bitget은 최고 수준의 보안 조치와 강력한 사용자 보호를 우선시함으로써, 보다 안전하고 투명하며 궁극적으로 사용자 중심적인 거래 환경의 미래를 만들어가고 있다.

업데이트된 준비금 증명은 [여기에서] 확인할 수 있습니다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 확인이 가능합니다: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1fcab137-24cc-424a-9636-245a61e50f27