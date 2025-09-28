Bitget Umumkan Bukti Rizab September 2025: Mendahului dengan Nisbah 186% dan Inovasi Keselamatan UEX

VICTORIA, Seychelles, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, syarikat Universal Exchange (UEX) dan Web3 terbesar di dunia, telah menerbitkan laporan Bukti Rizab (PoR) bagi September 2025 sebagai sebahagian daripada komitmen bulanannya terhadap ketelusan dan perlindungan pengguna. Data terkini menunjukkan bahawa Bitget terus mengekalkan rizab yang jauh melebihi piawaian industri, dengan nisbah rizab keseluruhan sebanyak 186% bagi aset-aset utama.

Setakat 23 September 2025, Bitget memegang sebanyak 30,753.11 BTC dalam rizab berbanding 9,395.3 BTC dalam aset pengguna, dengan nisbah rizab kukuh pada 327%.

Bagi USDT, bursa tersebut memegang sebanyak 1,945,761,538.54 USDT berbanding 1,933,854,152.4 USDT dalam aset pengguna, sekali gus memastikan nisbah rizab 101%. Rizab ETH Bitget kini berjumlah 308,082.22 ETH, berbanding 139,140.23 ETH dalam pegangan pengguna, mencerminkan nisbah rizab yang mantap sebanyak 221%. Selain itu, Bitget mengekalkan sebanyak 143,625,499.13 USDC dalam rizab berbanding 114,492,072.13 USDC dalam aset pengguna, menunjukkan nisbah rizab yang kukuh pada kadar 125%. Pada September 2025, aset pengguna Bitget meningkat dengan ketara: BTC naik sebanyak 22% berbanding bulan sebelumnya (daripada 7,681 kepada 9,395) dan USDC melonjak 33% bulan ke bulan (daripada $86.0 juta kepada $114.5 juta).

Angka-angka ini terus mengukuhkan reputasi Bitget sebagai salah satu bursa mata wang kripto yang paling telus dan selamat dalam industri. Dengan mengekalkan lebih 100% daripada deposit pengguna bagi semua aset utama secara konsisten, Bitget menetapkan penanda aras bagi keselamatan aset dan pengurusan risiko. Penerbitan berterusan laporan Bukti Rizab (PoR) oleh Bitget, yang disahkan melalui kaedah Merkle Tree, memberi kuasa kepada pengguna mengesahkan baki akaun mereka secara bebas. Langkah ini memastikan dana mereka sentiasa disokong sepenuhnya dan dilindungi pada setiap masa.

"Ketelusan dan perlindungan pengguna merupakan teras utama dalam setiap tindakan kami di Bitget. Mencapai nisbah rizab sebanyak 186% pada bulan ini menunjukkan komitmen Bitget dalam melindungi aset pengguna dan membina kepercayaan dalam komuniti kami. Ketika kami terus memacu visi Universal Exchange (UEX), salah satu keutamaan utama kami ialah menyediakan tahap keselamatan yang dipertingkatkan. Melalui model jagaan hibrid, penapisan risiko lanjutan dan dana perlindungan melebihi $700 juta, kami menggabungkan pemerkasaan pengguna dengan perlindungan bertaraf institusi, sekali gus menaikkan standard industri secara keseluruhan," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget.

Dengan kemas kini September ini, Bitget kekal di barisan hadapan dalam menerbitkan laporan PoR bebas yang disokong lebihan rizab, sambil mempercepatkan pembangunan model UEX. Dengan mengutamakan langkah keselamatan bertaraf tinggi dan perlindungan pengguna yang kukuh, Bitget sedang membentuk masa depan perdagangan yang lebih selamat, telus dan berpusatkan pengguna.

Untuk menyemak Bukti Rizab yang telah dikemas kini, sila layari di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia yang menyediakan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF, dan pelbagai aset dunia sebenar dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Di bahagian terdesentralisasi, Bitget Wallet berfungsi sebagai dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rangkaian blockchain dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses terus kepada lebih 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan sukan paling mendebarkan di dunia.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

