Bitget 发布 2025 年 9 月储备金证明，以 186% 的储备金率和 UEX 安全创新引领行业

维多利亚，塞舌尔, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) 及 Web3 公司 Bitget 已发布其 2025 年 9 月的储备金证明 (PoR) 报告，以此践行其对月度透明度展示和用户保护的承诺。 最新数据显示，Bitget 持续保持着远高于行业标准的储备金水平，主要资产的整体储备金率为 186%。

截至 2025 年 9 月 23 日，Bitget 的比特币 (BTC) 储备量为 30,753.11 枚，用户资产规模为 9,395.3 枚，储备金率高达 327%。

就 USDT 而言，该交易平台的储备量为 1,945,761,538.54 枚，用户资产规模为 1,933,854,152.4 枚，储备金率达 101%。 Bitget 的 ETH 储备量为 308,082.22 枚，用户持有量为 139,140.23 枚，储备金率高达 221%。 此外，Bitget 的 USDC 储备量维持在 143,625,499.13 枚，用户资产规模为 114,492,072.13 枚，储备金率稳固在 125%。 2025 年 9 月，Bitget 的用户资产显著增长：BTC 数量环比增长 22%（从 7,681 枚增至 9,395 枚），USDC 数量环比增长 33%（市值从 8,600 万美元增至 1.145 亿美元）。

这些数据进一步巩固了 Bitget 作为业内透明度最高、最安全的加密货币交易所之一的声誉。 Bitget 始终对所有主要资产保持超过 100% 的用户存款储备，为资产安全和风险管理树立了标杆。 Bitget 持续发布经默克尔树 (Merkle Tree) 方法验证的储备金证明 (PoR) 报告，使用户能够独立验证自身账户余额，并确保资金在任何时候均得到充分保障。

“在 Bitget，透明度和用户保护深植于我们所做的一切工作。 本月储备金率达到 186%，体现了我们致力于保障用户资产安全、构建社区信任的决心。 在我们推进全景交易所 (UEX) 愿景的过程中，提供更高的安全性是我们的首要任务之一。 通过混合托管模型、先进的风险过滤机制以及超过 7 亿美元的保护基金，我们得以将用户赋权与机构级保障相结合，提升了整个行业的标准，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

随着 9 月份数据的更新，Bitget 在发布独立且具备盈余支持的 PoR 报告方面继续保持领先地位，同时也在加速 UEX 模式的发展。 通过优先采用一流的安全措施和强大的用户保护机制，Bitget 正在为交易塑造更安全、更透明且最终以用户为中心的未来。

如需查看最新储备金证明，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，在单一平台内为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

