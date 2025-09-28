Bitget 發佈 2025 年 9 月儲備金證明，以 186% 的儲備金比率及 UEX 安全創新領先業界

維多利亞，塞舌爾, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，簡稱 UEX) 和 Web3 公司 Bitget 已發佈 2025 年 9 月儲備金證明 (PoR) 報告，作為該公司對每月透明度及用戶保障承諾的一部分。 最新數據顯示，Bitget 持有的儲備金繼續遠超行業標準，各大主要資產的總儲備金比率高達 186%。

截至 2025 年 9 月 23 日為止，Bitget 持有 30,753.11 枚 BTC 作為儲備金，而用戶資產為 9,395.3 枚 BTC，儲備金比率高達 327%。

USDT 方面，該交易所持有 1,945,761,538.54 枚 USDT，相較於用戶資產的 1,933,854,152.4 枚 USDT，確保了 101% 的儲備金比率。 Bitget 的 ETH 儲備為 308,082.22 枚 ETH，用戶則持有 139,140.23 枚 ETH，儲備金比率高達 221%。 此外，Bitget 持有 143,625,499.13 枚 USDC 作為儲備金，用戶資產則為 114,492,072.13 枚 USDC，儲備金比率穩站於 125%。 2025 年 9 月，Bitget 的用戶資產大幅增長：BTC 按月增加 22% (從 7,681 枚增至 9,395 枚)，USDC 則按月攀升 33% (從 8,600 萬美元增至 1.145 億美元)。

這些數據進一步鞏固 Bitget 作為業內其中一間最具透明度及最安全穩健加密貨幣交易所的超卓信譽。 Bitget 於所有主要資產始終維持 100% 以上的用戶存款，為資產安全及風險管理樹立了良好基準。 持續發佈透過雜湊樹 (Merkle Tree) 方式驗證的儲備金證明 (PoR) 報告，讓用戶能以獨立方式驗證其帳戶結餘，確保資金時刻獲得全額支持。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「透明度與用戶保障已深深融入 Bitget 所做的一切。 本月份達致 186% 的儲備金比率，體現出我們致力保障用戶資產，並於社群內建立信任的承諾。 在我們推動全景交易所 (UEX) 願景的同時，提高安全為公司的其中一項優先要務。 通過混合型託管模式、進階風險篩選，以及逾 7 億美元的保障基金，我們將用戶賦能與機構級別的保障互相結合，達致提升整個行業的標準。」

藉著今次 9 月份的更新，Bitget 在發佈獨立、獲盈餘支持的儲備金證明報告方面繼續一馬當先，並加快推動全景交易所模型的發展。 透過優先考慮一流的安全措施及強大的用戶保障機制，Bitget 正為交易塑造更安全更透明、最終以用戶為核心的未來。

您可瀏覽此處查看更新的儲備金證明。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化方面，Bitget Wallet 為領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，平台內置進階兌換服務及市場見解分析。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

