Nextensa verkoopt een retail site in Ingeldorf aan de Luxemburgse Staat









Luxemburg, 29 september 2025 – Nextensa kondigt de verkoop aan van een vastgoedactief gelegen in Ingeldorf aan de Staat van het Groothertogdom Luxemburg.

De transactie, die werd uitgevoerd in de vorm van een asset deal, vertegenwoordigt een netto bedrag van 19,6 miljoen euro voor de verkoper. Het retailvastgoed, sinds 2008 deel uitmakend van de portefeuille van Nextensa, omvat een Batiself-gebouw evenals een aparte uitbreiding waarin Siemes Schuhcenter gevestigd is.

Deze operatie past binnen de strategie van Nextensa om haar vastgoedportefeuille te optimaliseren en tegelijkertijd haar duurzaamheidsdoelstellingen na te streven.









Over Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (32%), België (41%) en Oostenrijk (17%); diens totale waarde bedroeg per 30/06/2025 ca € 1,1 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 426 M (waarde 30/06/2025).









