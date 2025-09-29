RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2025 :

PERFORMANCES ROBUSTES DANS UN CONTEXTE D’INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES

_____

Chiffre d’affaires en hausse de +12,3 % à 117,4 M€

Revenu net en croissance de +5,8 % à 88,3 M€

Marge d’EBITDA 1 à 12,0 % du revenu net

Résultat net part du Groupe de 3,8 M€, soit 4,3 % du revenu net

Perspectives 2025 : chiffre d’affaires > 240 M€

Leadership européen renforcé en communication et data marketing

Paris, le 29 septembre 2025 (8h00) - Le Groupe DÉKUPLE, leader de la communication et du data marketing en Europe, annonce ses résultats du premier semestre 2025.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe DÉKUPLE, déclare : « Ce premier semestre 2025 illustre, une nouvelle fois, la solidité de notre modèle diversifié et la pertinence de notre stratégie, avec une croissance de notre chiffre d’affaires de +12,3 % et de notre revenu net de +5,8 %.

La performance de nos activités de Marketing Digital, désormais au cœur de notre développement, reflète notre avance dans l’intégration de l’innovation et de l’intelligence artificielle afin d’offrir à nos clients des solutions performantes, durables et créatrices de valeur pour accompagner la transformation des marques. Elle témoigne également de la dynamique soutenue de notre internationalisation, avec 19,2 % du revenu net généré à l’international, contre 6,5 % un an plus tôt.

Dans un contexte marqué par des conditions économiques exigeantes, nous avons adapté nos organisations dans plusieurs entités du Groupe, tout en poursuivant nos investissements technologiques et marketing. Nos résultats semestriels s’inscrivent dans la continuité du second semestre 2024, avec un niveau de rentabilité solide et un EBITDA retraité de 10,6 M€, représentant 12,0 % du revenu net. Cette performance traduit à la fois les dynamiques contrastées du marketing digital, la résilience de l’Assurance et la bonne tenue de notre rentabilité en Magazines.

Forts de nos expertises, de nos investissements et de l’engagement de nos équipes, nous abordons la seconde partie de l’année avec confiance en mettant le cap sur la croissance organique en France et à l’international, tout en renforçant nos positions grâce à des acquisitions ciblées et à une meilleure synergie entre nos entités pour alléger notre base de coûts. En parallèle, nous accélérons nos efforts d’innovation, notamment par la plateformisation de nos prestations, afin de consolider notre leadership technologique.

Nous restons pleinement engagés dans nos initiatives sociétales et environnementales, en faveur de l’employabilité, de la formation, de la consommation responsable, et de la diversité, en phase avec notre identité de Groupe européen fédérant plus de 1 200 collaborateurs.

Enfin, notre plan "Horizon 2030", qui sera présenté dans le courant du quatrième trimestre, structurera notre vision à long terme et guidera la prochaine phase de notre développement, afin de renforcer notre position de leader créatif et technologique au service de la performance des marques. »

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Au premier semestre 2025, dans une conjoncture économique fortement contrainte, le Groupe DÉKUPLE enregistre une croissance robuste de +12,3 % de son chiffre d’affaires. Cette performance est portée par la dynamique du Marketing Digital, qui représente désormais 69,6 % du chiffre d’affaires consolidé (contre 63,5 % un an plus tôt) et affiche un revenu net en hausse de +5,8 %. Cette performance traduit l’intégration réussie des acquisitions réalisées au cours des 12 derniers mois, l’internationalisation croissante des offres, le déploiement de solutions technologiques et data marketing, et le leadership du Groupe en intelligence artificielle appliquée au marketing.

Les activités à portefeuille poursuivent leurs investissements commerciaux pour consolider leurs abonnements générateurs de revenus récurrents. Dans un marché de la presse en fort repli, l’activité Magazines limite sa baisse à -6,9 % en ciblant ses campagnes marketing sur les segments de clientèle les plus rentables et en développant de nouvelles offres et partenariats. L’activité Assurances affiche des ventes quasi stables grâce à des campagnes enrichies par l’IA, notamment en santé, favorisant la fidélisation du portefeuille d’assurés.

RÉSULTATS DU SEMESTRE

Le chiffre d’affaires consolidé2 s’établit à 117,4 M€, en progression de +12,3 %, tandis que le revenu net3 atteint 88,3 M€ (+5,8 %).

Dans un contexte marqué par des investissements soutenus et par des frais liés à l’adaptation organisationnelle de certaines entités du Groupe, l'EBITDA retraité s’élève à 10,6 M€. Il ressort en baisse de -14,1 % par rapport au premier semestre 2024 et de -4,8 % par rapport au second semestre 2024, pour représenter 12,0 % du revenu net semestriel. Hors ces coûts d’adaptation, l’EBITDA retraité serait quasi stable par rapport à l’année précédente (12,4 M€).

Le résultat opérationnel courant s’établit à 6,5 M€, soit 7,4 % du revenu net semestriel, contre 10,1 % au premier semestre 2024. Cette évolution reflète :

Le maintien du taux de rentabilité de l’activité Magazines, mais avec une contribution moindre liée à la baisse des ventes,

Un tassement de la rentabilité en Conseil, pénalisée par le ralentissement conjoncturel, les frais de structuration et les investissements à l’international,

Une progression solide des résultats en Agences & Solutions, portée par le développement des offres technologiques, qui ont permis d’amortir les effets d’une conjoncture adverse.





Le résultat opérationnel s’élève à 6,4 M€, en retrait de -15,4 % par rapport au premier semestre 2024 et de -0,4 % par rapport au second semestre 2024. Il intègre une charge non courante de -0,1 M€ liée à une dépréciation partielle du goodwill de la filiale ADLP Assurances (contre -0,8 M€ au premier semestre 2024 pour dépréciation partielle du goodwill de l’ancienne filiale Groupe Grand Mercredi).

Après une charge d’impôts de - 2,8 M€, le résultat net consolidé s’établit à 3,7 M€, représentant une marge nette de 4,2 % du revenu net (contre 6,5 % au premier semestre 2024).

Après déduction de la part des minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 3,8 M€, contre 5,5 M€ au premier semestre 2024.

(En M€) 1er Semestre 2025 1er Semestre 2024 Variation Chiffre d'affaires 117,4 104,6 +12,3% Revenu net 88,3 83,5 +5,8% EBITDA Retraité 10,6 12,4 -14,1% En % Revenu net 12,0% 14,8% -280 pb Résultat Opérationnel Courant 6,5 8,4 -22,4% En % Revenu net 7,4% 10,1% -270 pb Résultat Opérationnel 6,4 7,6 -15,4% En % Revenu net 7,3% 9,1% -184 pb Charges / Produits financiers nets (0,0) 0,4 Charge d’impôt (2,8) (2,6) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 Résultat net consolidé 3,7 5,4 -32,1% En % Revenu net 4,2% 6,5% -233 pb Résultat net part du Groupe 3,8 5,5 -31,0% En % Revenu net 4,3% 6,6% -231 pb

SITUATION FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2025

Les capitaux propres du Groupe au 30 juin 2025 s’élèvent à 57,5 M€, en progression de +2,7 M€ par rapport au 31 décembre 2024 (54,8 M€), reflétant principalement le résultat du semestre (+3,7 M€), la distribution du dividende ordinaire versé en juin dernier (-3,0 M€), les impacts des actions détenues en propre et des attributions gratuites d’actions (-2,6 M€) et la variation du goodwill (+4,7 M€).

La trésorerie du Groupe atteint 45,8 M€, contre 58,0 M€ au 31 décembre 2024 et 58,9 M€ au 30 juin 2024. La dette financière s'élève à 53,6 M€, en légère baisse par rapport à fin 2024 (55,0 M€), incluant des engagements de rachat de participations minoritaires (35,3 M€), ainsi que 18,3 M€ d’emprunts bancaires contractés en 2022 à des taux avantageux pour soutenir le développement du Groupe.

La trésorerie nette des dettes financières4 ressort ainsi à (7,8) M€, contre 3,0 M€ fin 2024 et 15,1 M€ au 30 juin 2024, reflétant le rythme d’investissements soutenus au cours des 12 derniers mois.

PERSPECTIVES

Dans un environnement économique incertain, DÉKUPLE aborde la suite de l’exercice avec confiance, fort d’une stratégie de croissance rentable et sélective. Le Groupe poursuit ses investissements dans ses activités récurrentes (Magazines, Assurances), accélère son développement dans le Marketing Digital grâce à l’innovation et à des acquisitions ciblées en France comme à l’international, et déploie les synergies issues des différentes sociétés récemment intégrées. Pour l’exercice 2025, DÉKUPLE anticipe un chiffre d’affaires supérieur à 240 M€ et une performance opérationnelle résiliente hors coûts d’adaptation. Parallèlement, le Groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe en cohérence avec son ambition de leadership européen en communication et data marketing.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les comptes sociaux et consolidés du premier semestre 2025 ont été arrêtés le 26 septembre 2025 par le conseil d’administration. Les comptes ont fait l’objet de l’examen limité habituel des commissaires aux comptes pour les comptes semestriels. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : https://www.dekuple.com/investisseurs/actualites-documents-presentations/

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025, le 1er décembre 2025, avant bourse.





À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 750 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 218 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 200 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

www.dekuple.com

Contacts



DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com



ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe - tel : +33 1 53 67 36 36 - dekuple@actus.fr

1 L’EBITDA (résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements, impôts et taxes) est retraité de l’impact IFRS2 des attributions d’actions gratuites et de l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers.

2 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

3 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, le revenu net (anciennement marge brute) représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Il est égal au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

4 Position de trésorerie au bilan nette de toutes dettes financières.

Pièce jointe