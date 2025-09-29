Transaction in own shares

 OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
29 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 26 September 2025 it had purchased a total of 48,711 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased48,711--
Highest price paid (per ordinary share)557.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)550.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)553.43p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,220,488 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,220,488.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
26-09-202516:10:41GBp1,399552.00XLONxeaNiW@PpgT
26-09-202516:09:22GBp482552.00XLONxeaNiW@Pm7a
26-09-202516:09:22GBp489552.00XLONxeaNiW@Pm7c
26-09-202516:09:22GBp91552.00XLONxeaNiW@Pm7h
26-09-202516:09:22GBp490552.00XLONxeaNiW@Pm7j
26-09-202516:09:22GBp224552.00XLONxeaNiW@Pm7l
26-09-202516:09:22GBp192552.00XLONxeaNiW@Pm7n
26-09-202516:07:16GBp116551.50XLONxeaNiW@P@vW
26-09-202515:59:38GBp904550.50XLONxeaNiW@PvHu
26-09-202515:59:36GBp1,975551.00XLONxeaNiW@PvJi
26-09-202515:59:36GBp239552.00XLONxeaNiW@PvJk
26-09-202515:59:03GBp131552.00XLONxeaNiW@Pc7v
26-09-202515:59:03GBp89552.00XLONxeaNiW@Pc7x
26-09-202515:58:30GBp253552.00XLONxeaNiW@Pdch
26-09-202515:57:46GBp94552.00XLONxeaNiW@Pd2z
26-09-202515:57:46GBp96552.00XLONxeaNiW@Pd2v
26-09-202515:57:46GBp15552.00XLONxeaNiW@Pd2x
26-09-202515:57:13GBp146552.00XLONxeaNiW@PaXT
26-09-202515:57:13GBp105552.00XLONxeaNiW@PaXV
26-09-202515:56:29GBp222552.00XLONxeaNiW@PaBa
26-09-202515:49:58GBp454551.00XLONxeaNiW@Pl56
26-09-202515:47:19GBp217551.00XLONxeaNiW@Pg11
26-09-202515:47:13GBp314551.50XLONxeaNiW@Pg90
26-09-202515:34:26GBp408552.00XLONxeaNiW@PQQI
26-09-202515:29:25GBp79551.50XLONxeaNiW@P4Qz
26-09-202515:29:25GBp3,230552.00XLONxeaNiW@P4Q4
26-09-202514:36:24GBp273556.50XLONxeaNiW@QF2b
26-09-202514:36:24GBp50556.50XLONxeaNiW@QF2Z
26-09-202514:33:31GBp1,100557.00XLONxeaNiW@Q8EE
26-09-202514:33:31GBp566557.00XLONxeaNiW@Q8EG
26-09-202514:33:31GBp6557.00XLONxeaNiW@Q8EI
26-09-202514:33:31GBp78557.00XLONxeaNiW@Q8ET
26-09-202514:33:31GBp597557.00XLONxeaNiW@Q8EV
26-09-202514:33:31GBp369556.50XLONxeaNiW@Q89c
26-09-202514:33:31GBp844557.00XLONxeaNiW@Q89e
26-09-202514:19:43GBp755555.50XLONxeaNiW@Rd81
26-09-202514:19:43GBp538555.00XLONxeaNiW@Rd83
26-09-202514:19:43GBp116555.50XLONxeaNiW@Rd8U
26-09-202514:19:43GBp161555.50XLONxeaNiW@RdBW
26-09-202514:16:35GBp741555.50XLONxeaNiW@RZ5F
26-09-202514:15:10GBp38555.50XLONxeaNiW@RXZR
26-09-202514:15:10GBp117555.50XLONxeaNiW@RXZT
26-09-202514:15:09GBp364555.50XLONxeaNiW@RXjk
26-09-202514:15:06GBp392555.50XLONxeaNiW@RXkd
26-09-202514:14:01GBp19555.50XLONxeaNiW@Rkr8
26-09-202514:14:01GBp58555.50XLONxeaNiW@RkrA
26-09-202514:13:29GBp222555.50XLONxeaNiW@RkCF
26-09-202514:12:24GBp5555.50XLONxeaNiW@RlCa
26-09-202514:12:24GBp7555.50XLONxeaNiW@RlCc
26-09-202514:12:24GBp35555.50XLONxeaNiW@RlCe
26-09-202514:12:24GBp20555.50XLONxeaNiW@RlCg
26-09-202514:12:24GBp167555.50XLONxeaNiW@RlCi
26-09-202514:12:24GBp62555.50XLONxeaNiW@RlCk
26-09-202514:12:24GBp2555.50XLONxeaNiW@RlCY
26-09-202514:11:13GBp14555.50XLONxeaNiW@Rjhh
26-09-202514:11:13GBp186555.50XLONxeaNiW@Rjhj
26-09-202514:11:13GBp91556.00XLONxeaNiW@Rjhw
26-09-202514:11:13GBp219556.00XLONxeaNiW@Rjh@
26-09-202514:11:13GBp250556.00XLONxeaNiW@Rjh0
26-09-202514:11:13GBp690556.00XLONxeaNiW@RjhA
26-09-202513:57:02GBp14556.00XLONxeaNiW@RSiu
26-09-202513:57:02GBp14556.00XLONxeaNiW@RSiw
26-09-202513:41:21GBp70556.50XLONxeaNiW@RFFn
26-09-202513:41:21GBp278556.50XLONxeaNiW@RFFp
26-09-202513:41:17GBp24556.50XLONxeaNiW@RF8o
26-09-202513:41:17GBp81556.50XLONxeaNiW@RF89
26-09-202513:41:17GBp176556.50XLONxeaNiW@RF8B
26-09-202513:41:17GBp326556.50XLONxeaNiW@RF8D
26-09-202513:41:17GBp295556.50XLONxeaNiW@RF8V
26-09-202513:33:51GBp300555.50XLONxeaNiW@KsPH
26-09-202513:33:51GBp184555.50XLONxeaNiW@KsPJ
26-09-202513:32:07GBp21555.50XLONxeaNiW@KqsK
26-09-202513:32:07GBp20555.50XLONxeaNiW@KqsM
26-09-202513:32:07GBp63555.50XLONxeaNiW@KqsO
26-09-202513:26:14GBp14555.00XLONxeaNiW@K@bO
26-09-202513:26:14GBp287555.00XLONxeaNiW@K@bQ
26-09-202513:24:00GBp63555.00XLONxeaNiW@K$Pn
26-09-202513:24:00GBp155555.00XLONxeaNiW@K$P9
26-09-202513:24:00GBp369555.00XLONxeaNiW@K$PB
26-09-202513:16:55GBp14555.50XLONxeaNiW@KvgK
26-09-202513:16:55GBp419555.50XLONxeaNiW@KvgM
26-09-202513:16:55GBp338555.50XLONxeaNiW@Kvrd
26-09-202513:16:55GBp2555.50XLONxeaNiW@Kvrg
26-09-202513:16:55GBp367555.50XLONxeaNiW@Kvrn
26-09-202513:16:55GBp26555.50XLONxeaNiW@Kvrp
26-09-202512:40:06GBp45554.00XLONxeaNiW@KQ9I
26-09-202512:39:46GBp17554.00XLONxeaNiW@KRaa
26-09-202512:39:46GBp52554.00XLONxeaNiW@KRac
26-09-202512:38:56GBp14554.00XLONxeaNiW@KR0V
26-09-202512:38:44GBp154554.50XLONxeaNiW@KREB
26-09-202512:38:44GBp328554.50XLONxeaNiW@KR9$
26-09-202512:38:44GBp161554.50XLONxeaNiW@KR9z
26-09-202512:31:58GBp286555.00XLONxeaNiW@K48M
26-09-202512:20:03GBp449554.00XLONxeaNiW@KDQR
26-09-202512:20:03GBp22554.00XLONxeaNiW@KDQT
26-09-202512:20:03GBp14554.00XLONxeaNiW@KDQV
26-09-202512:04:57GBp13553.00XLONxeaNiW@LmRF
26-09-202512:02:16GBp352553.00XLONxeaNiW@L$v@
26-09-202511:57:00GBp358552.50XLONxeaNiW@LxON
26-09-202511:54:03GBp205552.50XLONxeaNiW@LckN
26-09-202511:54:03GBp4552.50XLONxeaNiW@LckP
26-09-202511:51:06GBp191552.50XLONxeaNiW@LbX5
26-09-202511:51:06GBp107552.50XLONxeaNiW@LbX7
26-09-202511:48:09GBp193552.50XLONxeaNiW@LZ1R
26-09-202511:48:09GBp19552.50XLONxeaNiW@LZ1T
26-09-202511:48:09GBp10552.50XLONxeaNiW@LZ1V
26-09-202511:45:12GBp242552.50XLONxeaNiW@LXID
26-09-202511:45:12GBp16552.50XLONxeaNiW@LXIJ
26-09-202511:42:15GBp221552.50XLONxeaNiW@LiXz
26-09-202511:39:18GBp217552.50XLONxeaNiW@LhoU
26-09-202511:36:21GBp230552.50XLONxeaNiW@Lf13
26-09-202511:21:23GBp353552.50XLONxeaNiW@LSEb
26-09-202511:21:23GBp2552.50XLONxeaNiW@LSEd
26-09-202511:21:02GBp108552.50XLONxeaNiW@LSRu
26-09-202511:21:02GBp720552.50XLONxeaNiW@LSRw
26-09-202511:11:11GBp721552.50XLONxeaNiW@L7OI
26-09-202511:09:28GBp562553.00XLONxeaNiW@L5rM
26-09-202511:09:26GBp52553.00XLONxeaNiW@L5ti
26-09-202511:09:26GBp30553.00XLONxeaNiW@L5tk
26-09-202511:09:26GBp90553.00XLONxeaNiW@L5tm
26-09-202511:09:26GBp63553.00XLONxeaNiW@L5to
26-09-202511:09:25GBp237553.00XLONxeaNiW@L5tu
26-09-202511:09:25GBp485552.50XLONxeaNiW@L5t$
26-09-202511:09:20GBp485553.00XLONxeaNiW@L5pL
26-09-202510:45:13GBp188552.50XLONxeaNiW@Mm5F
26-09-202510:45:13GBp90552.50XLONxeaNiW@Mm5H
26-09-202510:45:13GBp15552.50XLONxeaNiW@Mm5J
26-09-202510:43:13GBp60552.50XLONxeaNiW@M@$i
26-09-202510:43:13GBp190552.50XLONxeaNiW@M@$k
26-09-202510:43:13GBp52552.50XLONxeaNiW@M@$m
26-09-202510:37:21GBp346552.50XLONxeaNiW@MxSe
26-09-202510:36:17GBp485552.50XLONxeaNiW@Mu6K
26-09-202510:27:21GBp262553.00XLONxeaNiW@MWab
26-09-202510:27:21GBp77553.00XLONxeaNiW@MWaf
26-09-202510:27:21GBp201553.00XLONxeaNiW@MWaZ
26-09-202510:27:21GBp2,163553.00XLONxeaNiW@MWbV
26-09-202510:27:21GBp485552.50XLONxeaNiW@MWal
26-09-202510:25:49GBp217553.00XLONxeaNiW@MWOn
26-09-202510:25:49GBp268553.00XLONxeaNiW@MWOp
26-09-202510:07:48GBp203552.50XLONxeaNiW@MGme
26-09-202510:07:48GBp600552.50XLONxeaNiW@MGmg
26-09-202510:07:48GBp468552.50XLONxeaNiW@MGmi
26-09-202509:43:22GBp401552.00XLONxeaNiW@Ntc7
26-09-202509:09:28GBp115551.50XLONxeaNiW@NjwG
26-09-202509:09:28GBp367551.50XLONxeaNiW@NjwI
26-09-202509:07:35GBp433552.00XLONxeaNiW@NhhA
26-09-202509:02:01GBp337552.00XLONxeaNiW@NKDH
26-09-202508:59:48GBp279552.50XLONxeaNiW@NIOp
26-09-202508:59:48GBp51552.50XLONxeaNiW@NIOr
26-09-202508:58:11GBp37553.00XLONxeaNiW@NGzS
26-09-202508:58:01GBp502553.00XLONxeaNiW@NGD5
26-09-202508:56:34GBp526553.00XLONxeaNiW@NHK9
26-09-202508:56:34GBp17553.50XLONxeaNiW@NHKT
26-09-202508:49:51GBp199554.00XLONxeaNiW@NQUY
26-09-202508:49:51GBp660554.00XLONxeaNiW@NQUa
26-09-202508:49:51GBp485554.00XLONxeaNiW@NQUq
26-09-202508:39:21GBp277553.50XLONxeaNiW@N3VM
26-09-202508:30:17GBp744552.50XLONxeaNiW@NAqv
26-09-202508:28:45GBp40552.00XLONxeaNiW@NB$G
26-09-202508:17:11GBp330552.50XLONxeaNiW@GpC7
26-09-202508:16:16GBp391553.00XLONxeaNiW@GmtY
26-09-202508:16:16GBp786553.00XLONxeaNiW@Gmtf
26-09-202508:09:45GBp334553.50XLONxeaNiW@Gzdv
26-09-202508:05:13GBp33553.00XLONxeaNiW@Gugg
26-09-202508:05:13GBp413553.00XLONxeaNiW@Gugi
26-09-202508:05:11GBp745553.50XLONxeaNiW@Gut6
26-09-202508:05:07GBp485554.00XLONxeaNiW@Gup2

