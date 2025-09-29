Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 39 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 2.014.429 603,37 1.215.450.587 22. september 2025 28.782 693,76 19.967.705 23. september 2025 3.959 704,19 2.787.881 24. september 2025 3.956 702,67 2.779.749 25. september 2025 8.674 704,13 6.107.591 26. september 2025 1.000 711,20 711.198 Total under programmet 2.060.800 605,50 1.247.804.712

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.060.800 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,35% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

Vedhæftet fil