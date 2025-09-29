Valeo - Fin du programme de rachat d'actions

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fin du programme de rachat d’actions

Le 26 Septembre 2025 — Paris, France – Valeo a sollicité l’assistance d’un prestataire de services d’investissement pour les besoins de la réalisation de certains objectifs de son programme de rachat d’actions tel qu’autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025.

Aux termes du contrat conclu le 17 juin 2025, Valeo a acquis le 24 septembre 2025, 2 584 352 actions au cours moyen de 9,6736 euros.

Ces actions sont intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en œuvre de tout plan d’actions gratuites et de performance, l’attribution d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne entreprise et plus généralement toute allocation d’actions au sein du Groupe.





