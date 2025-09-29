Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 29. september 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 39
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|341.400
|1.418,09
|484.134.425
|22. september 2025
|5.400
|1.443,77
|7.796.358
|23. september 2025
|3.500
|1.472,32
|5.153.120
|24. september 2025
|2.977
|1.465,06
|4.361.484
|25. september 2025
|4.000
|1.455,68
|5.822.720
|26. september 2025
|3.500
|1.472,53
|5.153.855
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|360.777
|1.420,33
|512.421.962
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|774.977
|1.306,38
|1.012.410.668
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 774.977 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,05 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|9
|1473
|XCSE
|20250922 9:00:19.179000
|10
|1464
|XCSE
|20250922 9:13:12.711000
|10
|1464
|XCSE
|20250922 9:13:12.711000
|19
|1463
|XCSE
|20250922 9:14:30.102000
|10
|1462
|XCSE
|20250922 9:17:01.981000
|4
|1461
|XCSE
|20250922 9:18:20.795000
|6
|1461
|XCSE
|20250922 9:18:20.795000
|10
|1461
|XCSE
|20250922 9:18:20.795000
|10
|1459
|XCSE
|20250922 9:22:22.471000
|19
|1459
|XCSE
|20250922 9:29:42.793000
|20
|1458
|XCSE
|20250922 9:35:23.384000
|10
|1459
|XCSE
|20250922 9:46:30.120000
|10
|1459
|XCSE
|20250922 9:46:33.238000
|10
|1459
|XCSE
|20250922 9:46:33.392000
|9
|1458
|XCSE
|20250922 9:48:01.411000
|1
|1458
|XCSE
|20250922 9:48:01.411000
|10
|1457
|XCSE
|20250922 9:49:55.298000
|10
|1456
|XCSE
|20250922 9:52:08.580000
|10
|1456
|XCSE
|20250922 9:52:08.580000
|20
|1455
|XCSE
|20250922 9:52:08.850000
|10
|1455
|XCSE
|20250922 10:01:24.096000
|10
|1456
|XCSE
|20250922 10:05:03.997000
|10
|1456
|XCSE
|20250922 10:08:16.068000
|19
|1456
|XCSE
|20250922 10:09:01.772000
|10
|1455
|XCSE
|20250922 10:20:03.188000
|10
|1455
|XCSE
|20250922 10:20:03.188000
|10
|1455
|XCSE
|20250922 10:20:03.188000
|19
|1454
|XCSE
|20250922 10:21:43.215000
|19
|1453
|XCSE
|20250922 10:21:49.288000
|10
|1451
|XCSE
|20250922 10:32:26.028000
|10
|1450
|XCSE
|20250922 10:32:33.346000
|10
|1449
|XCSE
|20250922 10:33:00.464000
|19
|1448
|XCSE
|20250922 10:46:44.091000
|20
|1450
|XCSE
|20250922 10:52:23.756000
|1
|1452
|XCSE
|20250922 11:04:33.452000
|1
|1452
|XCSE
|20250922 11:04:33.452000
|8
|1452
|XCSE
|20250922 11:04:55.873000
|9
|1452
|XCSE
|20250922 11:04:55.873000
|9
|1452
|XCSE
|20250922 11:04:55.873000
|9
|1452
|XCSE
|20250922 11:04:55.873000
|30
|1451
|XCSE
|20250922 11:05:37.190000
|6
|1451
|XCSE
|20250922 11:05:37.208000
|17
|1451
|XCSE
|20250922 11:05:37.208000
|23
|1450
|XCSE
|20250922 11:05:41.493000
|5
|1450
|XCSE
|20250922 11:05:41.493000
|10
|1450
|XCSE
|20250922 11:09:56.326000
|19
|1450
|XCSE
|20250922 11:22:37.708000
|2
|1451
|XCSE
|20250922 11:26:49.480000
|20
|1449
|XCSE
|20250922 11:26:59.025000
|9
|1449
|XCSE
|20250922 11:26:59.025000
|13
|1450
|XCSE
|20250922 11:26:59.025000
|1
|1448
|XCSE
|20250922 11:26:59.049000
|1
|1447
|XCSE
|20250922 11:36:05.450000
|18
|1447
|XCSE
|20250922 11:36:05.450000
|20
|1446
|XCSE
|20250922 11:38:16.376000
|35
|1446
|XCSE
|20250922 11:38:16.376000
|9
|1446
|XCSE
|20250922 11:38:16.376000
|9
|1446
|XCSE
|20250922 11:38:16.376000
|9
|1446
|XCSE
|20250922 11:38:16.376000
|38
|1445
|XCSE
|20250922 11:42:49.224000
|14
|1445
|XCSE
|20250922 11:44:37.150000
|14
|1445
|XCSE
|20250922 11:48:18.092000
|5
|1445
|XCSE
|20250922 11:48:18.092000
|28
|1443
|XCSE
|20250922 11:55:30.085000
|28
|1442
|XCSE
|20250922 11:55:52.024000
|13
|1445
|XCSE
|20250922 12:24:28.319000
|10
|1444
|XCSE
|20250922 12:24:28.340000
|15
|1445
|XCSE
|20250922 12:27:43.402406
|15
|1445
|XCSE
|20250922 12:27:43.402424
|15
|1445
|XCSE
|20250922 12:27:43.421882
|250
|1445
|XCSE
|20250922 12:27:51.751836
|5
|1445
|XCSE
|20250922 12:27:51.751856
|103
|1444
|XCSE
|20250922 12:28:02.555562
|97
|1444
|XCSE
|20250922 12:28:02.555580
|11
|1443
|XCSE
|20250922 12:38:38.665000
|11
|1442
|XCSE
|20250922 12:50:33.045000
|16
|1442
|XCSE
|20250922 12:50:33.045000
|5
|1442
|XCSE
|20250922 12:50:33.045000
|16
|1444
|XCSE
|20250922 13:02:10.492000
|5
|1444
|XCSE
|20250922 13:02:10.492000
|59
|1444
|XCSE
|20250922 13:02:10.492000
|9
|1444
|XCSE
|20250922 13:02:10.492000
|54
|1445
|XCSE
|20250922 13:02:16.104000
|5
|1444
|XCSE
|20250922 13:02:28.445000
|3
|1444
|XCSE
|20250922 13:03:07.593000
|46
|1444
|XCSE
|20250922 13:08:18.165000
|22
|1443
|XCSE
|20250922 13:12:42.245000
|24
|1443
|XCSE
|20250922 13:12:42.245000
|37
|1443
|XCSE
|20250922 13:14:52.184000
|40
|1442
|XCSE
|20250922 13:37:09.193000
|10
|1442
|XCSE
|20250922 13:37:09.193000
|10
|1442
|XCSE
|20250922 13:37:09.193000
|10
|1442
|XCSE
|20250922 13:37:09.193000
|9
|1442
|XCSE
|20250922 13:37:09.193000
|1
|1442
|XCSE
|20250922 13:49:47.205000
|27
|1442
|XCSE
|20250922 13:49:47.205000
|37
|1442
|XCSE
|20250922 13:50:42.707000
|28
|1441
|XCSE
|20250922 13:53:46.887000
|9
|1441
|XCSE
|20250922 13:53:46.887000
|9
|1441
|XCSE
|20250922 13:53:46.887000
|15
|1441
|XCSE
|20250922 13:53:52.429000
|3
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|35
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|13
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|24
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|41
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|5
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|1
|1442
|XCSE
|20250922 13:55:36.662000
|12
|1442
|XCSE
|20250922 13:56:06.276000
|9
|1442
|XCSE
|20250922 13:56:06.276000
|5
|1442
|XCSE
|20250922 13:56:11.619000
|50
|1441
|XCSE
|20250922 13:56:11.641000
|48
|1440
|XCSE
|20250922 13:56:44.125000
|15
|1438
|XCSE
|20250922 13:57:30.925000
|60
|1438
|XCSE
|20250922 13:57:30.977000
|41
|1438
|XCSE
|20250922 13:58:56.571000
|2
|1442
|XCSE
|20250922 14:01:52.038000
|7
|1442
|XCSE
|20250922 14:01:57.051000
|3
|1442
|XCSE
|20250922 14:02:26.849000
|3
|1442
|XCSE
|20250922 14:02:26.873000
|42
|1442
|XCSE
|20250922 14:02:26.892000
|22
|1442
|XCSE
|20250922 14:02:46.546000
|4
|1442
|XCSE
|20250922 14:02:46.546000
|2
|1442
|XCSE
|20250922 14:03:16.091000
|2
|1442
|XCSE
|20250922 14:03:16.115000
|7
|1442
|XCSE
|20250922 14:03:56.055000
|2
|1442
|XCSE
|20250922 14:04:11.850000
|10
|1442
|XCSE
|20250922 14:04:13.486000
|3
|1443
|XCSE
|20250922 14:05:53.851000
|23
|1443
|XCSE
|20250922 14:05:53.851000
|5
|1443
|XCSE
|20250922 14:05:53.851000
|23
|1443
|XCSE
|20250922 14:05:53.851000
|4
|1445
|XCSE
|20250922 14:31:45.521000
|10
|1445
|XCSE
|20250922 14:31:45.521000
|55
|1444
|XCSE
|20250922 14:31:45.543000
|22
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.552000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.552000
|32
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.567000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.567000
|3
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.568000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.568000
|2
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.568000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.568000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.568000
|14
|1443
|XCSE
|20250922 14:32:02.569000
|48
|1442
|XCSE
|20250922 14:34:27.959000
|9
|1442
|XCSE
|20250922 14:34:27.966000
|5
|1441
|XCSE
|20250922 14:37:35.613000
|10
|1443
|XCSE
|20250922 14:40:32.139000
|14
|1443
|XCSE
|20250922 14:40:32.139000
|11
|1443
|XCSE
|20250922 14:40:32.187000
|2
|1443
|XCSE
|20250922 14:40:32.187000
|14
|1443
|XCSE
|20250922 14:40:59.580000
|9
|1443
|XCSE
|20250922 14:42:54.052000
|4
|1443
|XCSE
|20250922 14:42:54.052000
|9
|1443
|XCSE
|20250922 14:47:02.325000
|2
|1443
|XCSE
|20250922 14:47:11.849000
|12
|1443
|XCSE
|20250922 14:49:54.054000
|7
|1443
|XCSE
|20250922 14:49:54.092000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:49:56.849000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:50:56.850000
|17
|1443
|XCSE
|20250922 14:50:56.851000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:50:56.873000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:50:56.896000
|1
|1443
|XCSE
|20250922 14:51:56.849000
|15
|1443
|XCSE
|20250922 14:52:07.061000
|7
|1443
|XCSE
|20250922 14:52:07.180000
|22
|1444
|XCSE
|20250922 14:52:39.770000
|17
|1444
|XCSE
|20250922 14:52:39.770000
|23
|1444
|XCSE
|20250922 14:52:39.770000
|6
|1444
|XCSE
|20250922 14:53:02.846000
|4
|1444
|XCSE
|20250922 14:53:02.846000
|1
|1444
|XCSE
|20250922 14:53:33.848000
|7
|1444
|XCSE
|20250922 14:54:20.057000
|2
|1444
|XCSE
|20250922 14:55:17.270000
|38
|1443
|XCSE
|20250922 14:55:17.297000
|38
|1442
|XCSE
|20250922 14:55:17.319000
|28
|1442
|XCSE
|20250922 14:59:00.020000
|10
|1442
|XCSE
|20250922 14:59:00.020000
|37
|1442
|XCSE
|20250922 14:59:00.037000
|28
|1442
|XCSE
|20250922 14:59:01.263000
|28
|1441
|XCSE
|20250922 15:11:53.905000
|9
|1441
|XCSE
|20250922 15:11:53.905000
|10
|1441
|XCSE
|20250922 15:11:53.905000
|9
|1441
|XCSE
|20250922 15:11:53.905000
|40
|1440
|XCSE
|20250922 15:13:47.084000
|5
|1439
|XCSE
|20250922 15:13:47.167000
|23
|1439
|XCSE
|20250922 15:18:17.322000
|5
|1439
|XCSE
|20250922 15:18:17.322000
|9
|1439
|XCSE
|20250922 15:18:17.322000
|9
|1439
|XCSE
|20250922 15:18:17.322000
|9
|1439
|XCSE
|20250922 15:18:17.322000
|47
|1438
|XCSE
|20250922 15:21:52.772000
|9
|1438
|XCSE
|20250922 15:21:52.772000
|49
|1438
|XCSE
|20250922 15:23:08.025000
|20
|1437
|XCSE
|20250922 15:25:44.003000
|9
|1437
|XCSE
|20250922 15:26:27.317000
|4
|1442
|XCSE
|20250922 15:29:06.424000
|2
|1442
|XCSE
|20250922 15:29:06.424000
|12
|1442
|XCSE
|20250922 15:29:06.424000
|12
|1442
|XCSE
|20250922 15:29:06.424000
|5
|1442
|XCSE
|20250922 15:29:06.424000
|5
|1444
|XCSE
|20250922 15:37:01.953000
|25
|1444
|XCSE
|20250922 15:37:03.179000
|4
|1444
|XCSE
|20250922 15:37:03.179000
|18
|1445
|XCSE
|20250922 15:38:04.552000
|10
|1445
|XCSE
|20250922 15:38:04.552000
|3
|1445
|XCSE
|20250922 15:38:04.552000
|7
|1445
|XCSE
|20250922 15:38:04.552000
|39
|1443
|XCSE
|20250922 16:01:02.110505
|360
|1443
|XCSE
|20250922 16:01:02.110527
|4
|1442
|XCSE
|20250922 16:05:21.492796
|250
|1442
|XCSE
|20250922 16:05:21.495292
|18
|1442
|XCSE
|20250922 16:05:21.495311
|78
|1442
|XCSE
|20250922 16:05:21.495317
|85
|1442
|XCSE
|20250922 16:05:38.681003
|19
|1442
|XCSE
|20250922 16:08:24.193587
|15
|1442
|XCSE
|20250922 16:10:00.745985
|15
|1443
|XCSE
|20250922 16:14:09.550091
|316
|1443
|XCSE
|20250922 16:14:09.550128
|49
|1442
|XCSE
|20250922 16:14:25.498240
|251
|1442
|XCSE
|20250922 16:19:28.275998
|11
|1440
|XCSE
|20250922 16:28:53.054033
|87
|1441
|XCSE
|20250922 16:32:58.533708
|250
|1441
|XCSE
|20250922 16:32:58.533743
|152
|1441
|XCSE
|20250922 16:32:58.533759
|10
|1455
|XCSE
|20250923 9:01:05.215000
|10
|1469
|XCSE
|20250923 9:07:08.034000
|10
|1468
|XCSE
|20250923 9:08:01.963000
|4
|1479
|XCSE
|20250923 9:14:12.013000
|13
|1479
|XCSE
|20250923 9:15:47.847000
|24
|1479
|XCSE
|20250923 9:16:17.634000
|9
|1478
|XCSE
|20250923 9:21:17.438000
|10
|1469
|XCSE
|20250923 9:31:58.452000
|10
|1473
|XCSE
|20250923 9:40:31.949000
|19
|1472
|XCSE
|20250923 9:57:32.614000
|10
|1472
|XCSE
|20250923 9:57:32.614000
|1
|1469
|XCSE
|20250923 10:07:01.779000
|20
|1470
|XCSE
|20250923 10:22:51.097000
|19
|1468
|XCSE
|20250923 10:22:58.777000
|7
|1471
|XCSE
|20250923 10:29:29.898000
|9
|1471
|XCSE
|20250923 10:29:29.925000
|19
|1469
|XCSE
|20250923 10:30:58.289000
|10
|1469
|XCSE
|20250923 10:40:30.226000
|20
|1469
|XCSE
|20250923 10:49:05.126000
|366
|1468
|XCSE
|20250923 11:09:23.223569
|11
|1467
|XCSE
|20250923 11:23:16.087519
|163
|1467
|XCSE
|20250923 11:23:16.104064
|10
|1467
|XCSE
|20250923 11:36:48.480367
|4
|1467
|XCSE
|20250923 11:36:48.480382
|112
|1467
|XCSE
|20250923 11:36:48.480386
|9
|1465
|XCSE
|20250923 11:59:19.024000
|10
|1466
|XCSE
|20250923 12:16:12.526000
|7
|1465
|XCSE
|20250923 12:16:16.573000
|28
|1467
|XCSE
|20250923 12:18:53.535000
|10
|1465
|XCSE
|20250923 12:20:14.281000
|141
|1464
|XCSE
|20250923 12:20:14.281890
|141
|1464
|XCSE
|20250923 12:20:27.708860
|2
|1464
|XCSE
|20250923 12:20:33.159277
|1
|1464
|XCSE
|20250923 12:32:29.640000
|9
|1464
|XCSE
|20250923 12:32:29.640000
|9
|1464
|XCSE
|20250923 12:32:29.640000
|9
|1464
|XCSE
|20250923 12:32:29.640000
|19
|1465
|XCSE
|20250923 12:41:26.852000
|1
|1465
|XCSE
|20250923 12:41:26.852000
|19
|1465
|XCSE
|20250923 12:43:00.440000
|10
|1466
|XCSE
|20250923 12:59:25.074000
|17
|1466
|XCSE
|20250923 12:59:25.074000
|17
|1466
|XCSE
|20250923 12:59:25.074000
|3
|1466
|XCSE
|20250923 13:00:02.020000
|35
|1466
|XCSE
|20250923 13:00:02.020000
|19
|1466
|XCSE
|20250923 13:02:48.913000
|1
|1469
|XCSE
|20250923 13:21:14.472000
|15
|1469
|XCSE
|20250923 13:21:14.472000
|29
|1469
|XCSE
|20250923 13:23:24.099000
|37
|1469
|XCSE
|20250923 13:29:00.433000
|38
|1468
|XCSE
|20250923 13:29:48.005000
|9
|1468
|XCSE
|20250923 13:29:48.005000
|37
|1468
|XCSE
|20250923 13:36:30.240000
|28
|1467
|XCSE
|20250923 13:36:32.237000
|9
|1467
|XCSE
|20250923 13:36:32.237000
|2
|1468
|XCSE
|20250923 13:44:00.162000
|3
|1468
|XCSE
|20250923 13:44:00.162000
|1
|1468
|XCSE
|20250923 13:44:00.162000
|1
|1468
|XCSE
|20250923 13:46:05.188000
|2
|1468
|XCSE
|20250923 13:46:44.113000
|1
|1469
|XCSE
|20250923 14:08:55.752000
|8
|1469
|XCSE
|20250923 14:08:55.752000
|6
|1469
|XCSE
|20250923 14:08:55.752000
|20
|1469
|XCSE
|20250923 14:08:55.752000
|12
|1469
|XCSE
|20250923 14:10:49.540000
|25
|1469
|XCSE
|20250923 14:10:49.540000
|19
|1467
|XCSE
|20250923 14:20:32.097000
|9
|1467
|XCSE
|20250923 14:20:32.097000
|9
|1467
|XCSE
|20250923 14:20:32.097000
|10
|1467
|XCSE
|20250923 14:20:32.097000
|10
|1468
|XCSE
|20250923 14:21:12.259000
|24
|1468
|XCSE
|20250923 14:21:12.259000
|3
|1468
|XCSE
|20250923 14:21:12.278000
|20
|1468
|XCSE
|20250923 14:21:12.278000
|19
|1469
|XCSE
|20250923 14:35:49.679000
|9
|1469
|XCSE
|20250923 14:35:49.679000
|14
|1469
|XCSE
|20250923 14:35:49.699000
|29
|1468
|XCSE
|20250923 14:36:57.681000
|25
|1471
|XCSE
|20250923 14:38:37.399000
|13
|1471
|XCSE
|20250923 14:38:37.399000
|13
|1471
|XCSE
|20250923 14:38:37.401000
|23
|1471
|XCSE
|20250923 14:42:05.477000
|6
|1470
|XCSE
|20250923 14:49:35.461000
|1
|1473
|XCSE
|20250923 15:05:32.007000
|17
|1476
|XCSE
|20250923 15:10:31.504000
|14
|1476
|XCSE
|20250923 15:10:31.504000
|34
|1476
|XCSE
|20250923 15:10:31.504000
|18
|1476
|XCSE
|20250923 15:10:31.504000
|11
|1475
|XCSE
|20250923 15:10:31.523000
|48
|1475
|XCSE
|20250923 15:10:31.533000
|5
|1475
|XCSE
|20250923 15:10:31.539000
|5
|1474
|XCSE
|20250923 15:10:31.743000
|43
|1474
|XCSE
|20250923 15:10:31.743000
|39
|1474
|XCSE
|20250923 15:10:34.118000
|37
|1474
|XCSE
|20250923 15:10:34.318000
|10
|1473
|XCSE
|20250923 15:11:19.880000
|9
|1473
|XCSE
|20250923 15:11:19.880000
|9
|1473
|XCSE
|20250923 15:11:19.880000
|10
|1471
|XCSE
|20250923 15:11:19.917000
|19
|1471
|XCSE
|20250923 15:16:31.196000
|9
|1471
|XCSE
|20250923 15:16:31.196000
|9
|1471
|XCSE
|20250923 15:16:31.196000
|37
|1471
|XCSE
|20250923 15:16:35.062000
|6
|1475
|XCSE
|20250923 15:42:26.162000
|56
|1479
|XCSE
|20250923 15:49:54.148000
|55
|1478
|XCSE
|20250923 15:52:00.077000
|9
|1478
|XCSE
|20250923 15:52:00.077000
|10
|1478
|XCSE
|20250923 15:52:00.077000
|55
|1477
|XCSE
|20250923 15:52:01.085000
|9
|1477
|XCSE
|20250923 15:52:01.085000
|10
|1477
|XCSE
|20250923 15:53:15.299000
|9
|1477
|XCSE
|20250923 15:53:15.299000
|9
|1477
|XCSE
|20250923 15:53:15.299000
|9
|1477
|XCSE
|20250923 15:53:15.299000
|9
|1477
|XCSE
|20250923 15:53:15.299000
|28
|1476
|XCSE
|20250923 15:56:10.050000
|28
|1476
|XCSE
|20250923 15:57:31.797000
|19
|1478
|XCSE
|20250923 15:57:34.282000
|10
|1477
|XCSE
|20250923 15:57:35.804000
|10
|1477
|XCSE
|20250923 15:57:41.881000
|10
|1477
|XCSE
|20250923 16:00:48.798000
|10
|1477
|XCSE
|20250923 16:00:48.798000
|10
|1477
|XCSE
|20250923 16:00:48.798000
|20
|1477
|XCSE
|20250923 16:01:13.301000
|10
|1476
|XCSE
|20250923 16:01:46.951000
|10
|1476
|XCSE
|20250923 16:01:46.951000
|47
|1479
|XCSE
|20250923 16:15:41.021000
|10
|1478
|XCSE
|20250923 16:19:35.815000
|9
|1478
|XCSE
|20250923 16:19:35.815000
|9
|1478
|XCSE
|20250923 16:19:35.815000
|40
|1479
|XCSE
|20250923 16:25:22.055000
|25
|1480
|XCSE
|20250923 16:26:39.761000
|36
|1479
|XCSE
|20250923 16:26:43.153000
|10
|1479
|XCSE
|20250923 16:26:43.153000
|5
|1482
|XCSE
|20250923 16:38:57.149000
|6
|1482
|XCSE
|20250923 16:38:57.149000
|6
|1482
|XCSE
|20250923 16:38:57.149000
|1
|1483
|XCSE
|20250923 16:40:16.064000
|1
|1483
|XCSE
|20250923 16:40:16.064000
|10
|1483
|XCSE
|20250923 16:40:16.064000
|318
|1482
|XCSE
|20250923 16:52:01.208445
|172
|1482
|XCSE
|20250923 16:52:01.489502
|45
|1482
|XCSE
|20250923 16:52:01.489538
|10
|1476
|XCSE
|20250923 9:00:11.265001
|10
|1475
|XCSE
|20250923 9:00:11.265002
|20
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265003
|20
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265004
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265005
|20
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265006
|19
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265007
|5
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265008
|10
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265009
|6
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265010
|4
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265011
|5
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265012
|9
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265013
|1
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265014
|10
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265015
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265016
|7
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265017
|7
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265018
|20
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265019
|20
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265020
|10
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265021
|9
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265022
|10
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265023
|20
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265024
|10
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265025
|3
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265026
|4
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265027
|3
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265028
|9
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265029
|3
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265030
|3
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265031
|4
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265032
|10
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265033
|10
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265034
|10
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265035
|10
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265036
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265037
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265038
|9
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265039
|19
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265040
|30
|1460
|XCSE
|20250923 9:00:11.265041
|10
|1460
|XCSE
|20250923 9:00:11.265042
|10
|1460
|XCSE
|20250923 9:00:11.265043
|10
|1460
|XCSE
|20250923 9:00:11.265044
|10
|1460
|XCSE
|20250923 9:00:11.265045
|19
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265046
|9
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265047
|19
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265048
|2
|1461
|XCSE
|20250923 9:00:11.265049
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265050
|28
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265051
|9
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265052
|28
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265053
|6
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265054
|28
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265055
|20
|1461
|XCSE
|20250923 9:00:11.265056
|19
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265057
|19
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265058
|19
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265059
|10
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265060
|5
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265061
|4
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265062
|6
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265063
|10
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265064
|20
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265065
|19
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265066
|20
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265067
|10
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265068
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265069
|19
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265070
|28
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265071
|30
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265072
|21
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265073
|9
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265074
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265075
|10
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265076
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265077
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265078
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265079
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265080
|24
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265081
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265082
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265083
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265084
|7
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265085
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265086
|7
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265087
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265088
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265089
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265090
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265091
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265092
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265093
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265094
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265095
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265096
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265097
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265098
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265099
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265100
|2
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265101
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265102
|5
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265103
|4
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265104
|6
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265105
|28
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265106
|29
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265107
|3
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265108
|2
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265109
|15
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265110
|10
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265111
|10
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265112
|2
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265113
|3
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265114
|2
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265115
|10
|1469
|XCSE
|20250923 9:00:11.265116
|10
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265117
|9
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265118
|23
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265119
|1
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265120
|10
|1470
|XCSE
|20250923 9:00:11.265121
|39
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265122
|38
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265123
|29
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265124
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265125
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265126
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265127
|10
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265128
|19
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265129
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265130
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265131
|21
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265132
|6
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265133
|24
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265134
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265135
|9
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265136
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265137
|6
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265138
|47
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265139
|48
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265140
|19
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265141
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265142
|9
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265143
|10
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265144
|4
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265145
|25
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265146
|4
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265147
|30
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265148
|4
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265149
|3
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265150
|5
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265151
|4
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265152
|5
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265153
|5
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265154
|4
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265155
|4
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265156
|5
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265157
|30
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265158
|55
|1468
|XCSE
|20250923 9:00:11.265159
|46
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265160
|49
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265161
|38
|1467
|XCSE
|20250923 9:00:11.265162
|40
|1466
|XCSE
|20250923 9:00:11.265163
|28
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265164
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265165
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265166
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265167
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265168
|47
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265169
|1
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265170
|9
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265171
|2
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265172
|11
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265173
|26
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265174
|11
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265175
|40
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265176
|28
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265177
|10
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265178
|7
|1461
|XCSE
|20250923 9:00:11.265179
|12
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265180
|10
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265181
|4
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265182
|6
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265183
|10
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265184
|9
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265185
|1
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265186
|10
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265187
|10
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265188
|10
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265189
|3
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265190
|2
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265191
|5
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265192
|3
|1460
|XCSE
|20250923 9:00:11.265193
|4
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265194
|53
|1462
|XCSE
|20250923 9:00:11.265195
|7
|1461
|XCSE
|20250923 9:00:11.265196
|27
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265197
|8
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265198
|3
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265199
|36
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265200
|27
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265201
|7
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265202
|18
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265203
|3
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265204
|38
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265205
|4
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265206
|18
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265207
|8
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265208
|39
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265209
|30
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265210
|5
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265211
|8
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265212
|41
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265213
|4
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265214
|9
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265215
|38
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265216
|29
|1464
|XCSE
|20250923 9:00:11.265217
|5
|1465
|XCSE
|20250923 9:00:11.265218
|10
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265219
|30
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265220
|40
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265221
|6
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265222
|8
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265223
|13
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265224
|3
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265225
|8
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265226
|6
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265227
|2
|1463
|XCSE
|20250923 9:00:11.265228
|10
|1458
|XCSE
|20250925 9:03:43.888000
|9
|1458
|XCSE
|20250925 9:03:43.888000
|20
|1454
|XCSE
|20250925 9:12:07.313000
|10
|1453
|XCSE
|20250925 9:18:19.717000
|10
|1455
|XCSE
|20250925 9:42:47.951000
|10
|1455
|XCSE
|20250925 9:42:47.951000
|10
|1457
|XCSE
|20250925 9:44:39.095000
|2
|1455
|XCSE
|20250925 9:49:24.862000
|2
|1455
|XCSE
|20250925 9:54:30.088000
|8
|1455
|XCSE
|20250925 9:55:56.570000
|7
|1455
|XCSE
|20250925 9:55:56.570000
|20
|1454
|XCSE
|20250925 9:59:14.793000
|7
|1454
|XCSE
|20250925 9:59:14.793000
|2
|1453
|XCSE
|20250925 10:02:30.096000
|18
|1453
|XCSE
|20250925 10:02:30.096000
|1
|1453
|XCSE
|20250925 10:06:14.739000
|27
|1453
|XCSE
|20250925 10:10:57.534000
|4
|1453
|XCSE
|20250925 10:16:07.518000
|22
|1453
|XCSE
|20250925 10:20:53.592000
|1
|1453
|XCSE
|20250925 10:20:53.592000
|8
|1453
|XCSE
|20250925 10:28:38.407000
|2
|1453
|XCSE
|20250925 10:31:22.069000
|57
|1455
|XCSE
|20250925 10:31:45.849000
|4
|1455
|XCSE
|20250925 10:31:45.849000
|17
|1455
|XCSE
|20250925 10:31:45.849000
|50
|1455
|XCSE
|20250925 10:31:48.608000
|20
|1454
|XCSE
|20250925 10:31:52.540000
|9
|1454
|XCSE
|20250925 10:31:52.540000
|10
|1453
|XCSE
|20250925 10:35:32.098000
|10
|1453
|XCSE
|20250925 10:35:32.098000
|10
|1453
|XCSE
|20250925 10:38:50.762000
|10
|1452
|XCSE
|20250925 10:42:41.238000
|58
|1454
|XCSE
|20250925 10:57:55.139000
|500
|1454
|XCSE
|20250925 10:57:55.139796
|12
|1453
|XCSE
|20250925 10:58:04.540000
|20
|1455
|XCSE
|20250925 10:58:54.504000
|20
|1456
|XCSE
|20250925 11:01:55.985000
|20
|1455
|XCSE
|20250925 11:02:47.201000
|10
|1454
|XCSE
|20250925 11:11:34.885000
|10
|1454
|XCSE
|20250925 11:11:34.885000
|4
|1454
|XCSE
|20250925 11:11:34.885000
|19
|1460
|XCSE
|20250925 11:22:22.575000
|1
|1459
|XCSE
|20250925 11:27:51.501000
|19
|1459
|XCSE
|20250925 11:29:25.099000
|19
|1460
|XCSE
|20250925 11:36:54.539000
|19
|1460
|XCSE
|20250925 11:39:13.599000
|20
|1459
|XCSE
|20250925 11:41:35.381000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 11:45:08.484000
|9
|1458
|XCSE
|20250925 11:45:08.484000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 11:45:08.484000
|19
|1458
|XCSE
|20250925 11:46:29.266000
|482
|1456
|XCSE
|20250925 11:46:29.266646
|10
|1459
|XCSE
|20250925 11:53:19.123000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 11:53:25.098000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 11:53:45.098000
|10
|1457
|XCSE
|20250925 11:54:47.095000
|9
|1457
|XCSE
|20250925 11:54:47.095000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 11:59:54.206000
|9
|1456
|XCSE
|20250925 11:59:54.206000
|18
|1456
|XCSE
|20250925 11:59:54.206497
|19
|1454
|XCSE
|20250925 12:05:33.704000
|4
|1454
|XCSE
|20250925 12:05:33.704000
|5
|1454
|XCSE
|20250925 12:11:12.199000
|9
|1454
|XCSE
|20250925 12:11:12.199000
|14
|1454
|XCSE
|20250925 12:11:12.199000
|9
|1454
|XCSE
|20250925 12:11:12.199000
|9
|1454
|XCSE
|20250925 12:11:12.199000
|7
|1458
|XCSE
|20250925 12:34:07.833000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 12:36:18.833000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 12:38:38.833000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 12:39:04.836000
|9
|1456
|XCSE
|20250925 12:39:04.836000
|2
|1457
|XCSE
|20250925 12:44:22.835000
|8
|1457
|XCSE
|20250925 12:44:22.835000
|10
|1457
|XCSE
|20250925 12:46:58.833000
|290
|1457
|XCSE
|20250925 12:48:28.429950
|1
|1457
|XCSE
|20250925 12:48:28.429984
|9
|1458
|XCSE
|20250925 12:55:00.615000
|9
|1458
|XCSE
|20250925 12:58:26.833000
|6
|1456
|XCSE
|20250925 12:59:59.099000
|3
|1456
|XCSE
|20250925 12:59:59.104000
|6
|1456
|XCSE
|20250925 12:59:59.104000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 13:11:05.887000
|9
|1456
|XCSE
|20250925 13:11:05.887000
|9
|1456
|XCSE
|20250925 13:11:05.887000
|20
|1455
|XCSE
|20250925 13:13:36.105000
|10
|1455
|XCSE
|20250925 13:13:36.105000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 13:17:51.833000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 13:18:37.654000
|10
|1458
|XCSE
|20250925 13:20:11.834000
|10
|1457
|XCSE
|20250925 13:20:38.775000
|10
|1457
|XCSE
|20250925 13:20:38.775000
|3
|1458
|XCSE
|20250925 13:25:26.123000
|7
|1458
|XCSE
|20250925 13:25:26.123000
|20
|1457
|XCSE
|20250925 13:26:33.446000
|19
|1456
|XCSE
|20250925 13:32:28.196000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 13:32:28.196000
|1
|1455
|XCSE
|20250925 13:38:55.547000
|9
|1455
|XCSE
|20250925 13:39:33.099000
|9
|1455
|XCSE
|20250925 13:39:33.099000
|2
|1454
|XCSE
|20250925 13:39:37.678000
|20
|1454
|XCSE
|20250925 13:44:24.449000
|34
|1456
|XCSE
|20250925 13:46:22.059000
|9
|1456
|XCSE
|20250925 13:47:20.526000
|1
|1456
|XCSE
|20250925 13:47:20.526000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 13:48:35.833000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 13:52:39.833000
|19
|1456
|XCSE
|20250925 14:00:53.195000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 14:00:53.195000
|9
|1456
|XCSE
|20250925 14:00:53.195000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 14:00:53.195000
|29
|1456
|XCSE
|20250925 14:02:47.448000
|8
|1456
|XCSE
|20250925 14:16:01.778000
|14
|1456
|XCSE
|20250925 14:16:01.778000
|29
|1455
|XCSE
|20250925 14:23:50.074000
|9
|1455
|XCSE
|20250925 14:23:50.074000
|10
|1456
|XCSE
|20250925 14:32:34.030000
|9
|1457
|XCSE
|20250925 14:32:34.031000
|27
|1457
|XCSE
|20250925 14:32:34.031000
|5
|1457
|XCSE
|20250925 14:32:50.879000
|5
|1457
|XCSE
|20250925 14:32:50.879000
|10
|1455
|XCSE
|20250925 14:33:05.114000
|13
|1455
|XCSE
|20250925 14:34:06.629000
|10
|1453
|XCSE
|20250925 14:35:48.209000
|9
|1453
|XCSE
|20250925 14:43:07.269000
|3
|1453
|XCSE
|20250925 14:43:07.269000
|7
|1453
|XCSE
|20250925 14:43:29.486000
|12
|1453
|XCSE
|20250925 14:43:29.486000
|10
|1453
|XCSE
|20250925 14:45:08.943000
|17
|1453
|XCSE
|20250925 14:52:04.832000
|2
|1453
|XCSE
|20250925 14:52:04.832000
|10
|1454
|XCSE
|20250925 15:00:24.188000
|10
|1454
|XCSE
|20250925 15:00:24.188000
|30
|1456
|XCSE
|20250925 15:19:15.960000
|6
|1457
|XCSE
|20250925 15:19:26.407000
|3
|1457
|XCSE
|20250925 15:19:26.407000
|30
|1457
|XCSE
|20250925 15:19:26.407000
|25
|1457
|XCSE
|20250925 15:19:26.407000
|30
|1456
|XCSE
|20250925 15:19:26.425000
|24
|1457
|XCSE
|20250925 15:21:45.034000
|12
|1457
|XCSE
|20250925 15:23:28.608000
|12
|1457
|XCSE
|20250925 15:23:31.092000
|9
|1457
|XCSE
|20250925 15:27:00.037000
|30
|1455
|XCSE
|20250925 15:27:19.102000
|10
|1455
|XCSE
|20250925 15:27:19.102000
|10
|1455
|XCSE
|20250925 15:27:19.102000
|58
|1456
|XCSE
|20250925 15:42:56.007000
|868
|1456
|XCSE
|20250925 15:45:23.376760
|32
|1456
|XCSE
|20250925 15:45:32.548155
|9
|1463
|XCSE
|20250926 9:00:03.255000
|10
|1461
|XCSE
|20250926 9:04:42.699000
|20
|1469
|XCSE
|20250926 9:15:57.929000
|20
|1470
|XCSE
|20250926 9:31:39.217000
|10
|1470
|XCSE
|20250926 9:31:39.217000
|28
|1476
|XCSE
|20250926 9:43:36.899000
|30
|1477
|XCSE
|20250926 9:43:45.283000
|10
|1477
|XCSE
|20250926 9:46:47.908000
|13
|1477
|XCSE
|20250926 9:47:57.055000
|20
|1475
|XCSE
|20250926 9:52:03.311000
|10
|1475
|XCSE
|20250926 9:52:03.311000
|28
|1472
|XCSE
|20250926 9:52:32.857000
|10
|1472
|XCSE
|20250926 10:10:31.888000
|10
|1472
|XCSE
|20250926 10:10:31.888000
|20
|1470
|XCSE
|20250926 10:11:12.091000
|10
|1473
|XCSE
|20250926 10:20:22.909000
|10
|1471
|XCSE
|20250926 10:23:31.908000
|20
|1469
|XCSE
|20250926 10:24:26.046000
|10
|1468
|XCSE
|20250926 10:27:29.014000
|10
|1467
|XCSE
|20250926 10:28:19.076000
|10
|1466
|XCSE
|20250926 10:30:02.392000
|9
|1466
|XCSE
|20250926 10:30:02.392000
|19
|1465
|XCSE
|20250926 10:32:38.226000
|10
|1465
|XCSE
|20250926 10:32:38.226000
|10
|1466
|XCSE
|20250926 10:42:48.902000
|9
|1466
|XCSE
|20250926 10:42:48.902000
|20
|1466
|XCSE
|20250926 10:46:11.764000
|20
|1465
|XCSE
|20250926 10:53:50.749000
|10
|1465
|XCSE
|20250926 10:53:50.749000
|9
|1465
|XCSE
|20250926 10:53:50.749000
|30
|1464
|XCSE
|20250926 10:53:57.085000
|19
|1463
|XCSE
|20250926 11:03:24.560000
|9
|1463
|XCSE
|20250926 11:03:24.560000
|9
|1463
|XCSE
|20250926 11:03:24.560000
|288
|1463
|XCSE
|20250926 11:03:24.560667
|20
|1463
|XCSE
|20250926 11:03:30.237000
|112
|1463
|XCSE
|20250926 11:03:30.237192
|10
|1463
|XCSE
|20250926 11:05:17.113000
|10
|1463
|XCSE
|20250926 11:05:17.113000
|19
|1465
|XCSE
|20250926 11:06:56.089000
|10
|1465
|XCSE
|20250926 11:10:03.053000
|10
|1469
|XCSE
|20250926 11:20:59.416000
|10
|1468
|XCSE
|20250926 11:25:52.181000
|28
|1471
|XCSE
|20250926 11:31:54.332000
|19
|1470
|XCSE
|20250926 11:35:55.653000
|9
|1474
|XCSE
|20250926 11:57:06.064000
|39
|1472
|XCSE
|20250926 11:57:06.087000
|19
|1471
|XCSE
|20250926 12:01:35.235000
|5
|1472
|XCSE
|20250926 12:03:42.211000
|14
|1472
|XCSE
|20250926 12:03:42.211000
|10
|1472
|XCSE
|20250926 12:03:45.710000
|10
|1471
|XCSE
|20250926 12:05:24.073000
|19
|1471
|XCSE
|20250926 12:24:00.327000
|28
|1472
|XCSE
|20250926 12:40:44.922000
|7
|1473
|XCSE
|20250926 12:40:47.082000
|3
|1473
|XCSE
|20250926 12:40:47.082000
|30
|1470
|XCSE
|20250926 12:40:48.742000
|30
|1471
|XCSE
|20250926 12:44:13.310000
|3
|1471
|XCSE
|20250926 12:44:13.314000
|12
|1471
|XCSE
|20250926 12:44:13.314000
|19
|1471
|XCSE
|20250926 12:44:13.350000
|19
|1471
|XCSE
|20250926 12:44:14.806000
|30
|1471
|XCSE
|20250926 12:51:29.336000
|28
|1472
|XCSE
|20250926 13:15:51.701000
|29
|1472
|XCSE
|20250926 13:17:00.027000
|19
|1472
|XCSE
|20250926 13:20:05.094000
|19
|1472
|XCSE
|20250926 13:20:49.246000
|10
|1473
|XCSE
|20250926 13:38:25.223000
|9
|1473
|XCSE
|20250926 13:38:25.223000
|9
|1473
|XCSE
|20250926 13:38:25.223000
|28
|1472
|XCSE
|20250926 13:38:44.121000
|19
|1473
|XCSE
|20250926 13:43:24.096000
|28
|1476
|XCSE
|20250926 14:13:15.213000
|9
|1476
|XCSE
|20250926 14:13:15.213000
|9
|1476
|XCSE
|20250926 14:13:15.213000
|5
|1477
|XCSE
|20250926 14:13:15.315000
|19
|1477
|XCSE
|20250926 14:15:08.832000
|16
|1478
|XCSE
|20250926 14:21:04.680000
|2
|1478
|XCSE
|20250926 14:21:04.680000
|23
|1478
|XCSE
|20250926 14:21:04.680000
|11
|1478
|XCSE
|20250926 14:21:04.680000
|10
|1477
|XCSE
|20250926 14:34:00.082000
|10
|1477
|XCSE
|20250926 14:34:00.082000
|9
|1477
|XCSE
|20250926 14:34:00.082000
|25
|1480
|XCSE
|20250926 14:49:16.662000
|9
|1480
|XCSE
|20250926 14:49:16.662000
|69
|1480
|XCSE
|20250926 14:49:16.662000
|73
|1479
|XCSE
|20250926 14:50:34.421000
|17
|1479
|XCSE
|20250926 14:50:34.438000
|76
|1478
|XCSE
|20250926 14:50:34.857000
|7
|1480
|XCSE
|20250926 14:56:15.717000
|9
|1480
|XCSE
|20250926 14:56:15.717000
|14
|1479
|XCSE
|20250926 14:58:52.865000
|30
|1479
|XCSE
|20250926 15:12:27.639000
|10
|1479
|XCSE
|20250926 15:12:27.639000
|297
|1477
|XCSE
|20250926 15:29:24.531747
|173
|1475
|XCSE
|20250926 15:29:42.128738
|127
|1475
|XCSE
|20250926 15:29:42.128757
|185
|1476
|XCSE
|20250926 15:36:00.222882
|90
|1474
|XCSE
|20250926 16:15:38.215572
|10
|1474
|XCSE
|20250926 16:15:38.215595
|77
|1474
|XCSE
|20250926 16:15:38.215595
|67
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.524086
|33
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.524115
|33
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.524130
|33
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.524133
|34
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.539350
|85
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.539350
|34
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.539709
|66
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.539743
|85
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.539839
|15
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.540120
|53
|1474
|XCSE
|20250926 16:41:00.541513
