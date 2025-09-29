Aktietilbagekøbsprogram - uge 39

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter

Dato        29. september 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 39

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 341.400 1.418,09 484.134.425
22. september 20255.4001.443,777.796.358
23. september 20253.5001.472,325.153.120
24. september 20252.9771.465,064.361.484
25. september 20254.0001.455,685.822.720
26. september 20253.5001.472,535.153.855
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 360.777 1.420,33 512.421.962
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt774.9771.306,381.012.410.668

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 774.977 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,05 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage 

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
91473XCSE20250922 9:00:19.179000
101464XCSE20250922 9:13:12.711000
101464XCSE20250922 9:13:12.711000
191463XCSE20250922 9:14:30.102000
101462XCSE20250922 9:17:01.981000
41461XCSE20250922 9:18:20.795000
61461XCSE20250922 9:18:20.795000
101461XCSE20250922 9:18:20.795000
101459XCSE20250922 9:22:22.471000
191459XCSE20250922 9:29:42.793000
201458XCSE20250922 9:35:23.384000
101459XCSE20250922 9:46:30.120000
101459XCSE20250922 9:46:33.238000
101459XCSE20250922 9:46:33.392000
91458XCSE20250922 9:48:01.411000
11458XCSE20250922 9:48:01.411000
101457XCSE20250922 9:49:55.298000
101456XCSE20250922 9:52:08.580000
101456XCSE20250922 9:52:08.580000
201455XCSE20250922 9:52:08.850000
101455XCSE20250922 10:01:24.096000
101456XCSE20250922 10:05:03.997000
101456XCSE20250922 10:08:16.068000
191456XCSE20250922 10:09:01.772000
101455XCSE20250922 10:20:03.188000
101455XCSE20250922 10:20:03.188000
101455XCSE20250922 10:20:03.188000
191454XCSE20250922 10:21:43.215000
191453XCSE20250922 10:21:49.288000
101451XCSE20250922 10:32:26.028000
101450XCSE20250922 10:32:33.346000
101449XCSE20250922 10:33:00.464000
191448XCSE20250922 10:46:44.091000
201450XCSE20250922 10:52:23.756000
11452XCSE20250922 11:04:33.452000
11452XCSE20250922 11:04:33.452000
81452XCSE20250922 11:04:55.873000
91452XCSE20250922 11:04:55.873000
91452XCSE20250922 11:04:55.873000
91452XCSE20250922 11:04:55.873000
301451XCSE20250922 11:05:37.190000
61451XCSE20250922 11:05:37.208000
171451XCSE20250922 11:05:37.208000
231450XCSE20250922 11:05:41.493000
51450XCSE20250922 11:05:41.493000
101450XCSE20250922 11:09:56.326000
191450XCSE20250922 11:22:37.708000
21451XCSE20250922 11:26:49.480000
201449XCSE20250922 11:26:59.025000
91449XCSE20250922 11:26:59.025000
131450XCSE20250922 11:26:59.025000
11448XCSE20250922 11:26:59.049000
11447XCSE20250922 11:36:05.450000
181447XCSE20250922 11:36:05.450000
201446XCSE20250922 11:38:16.376000
351446XCSE20250922 11:38:16.376000
91446XCSE20250922 11:38:16.376000
91446XCSE20250922 11:38:16.376000
91446XCSE20250922 11:38:16.376000
381445XCSE20250922 11:42:49.224000
141445XCSE20250922 11:44:37.150000
141445XCSE20250922 11:48:18.092000
51445XCSE20250922 11:48:18.092000
281443XCSE20250922 11:55:30.085000
281442XCSE20250922 11:55:52.024000
131445XCSE20250922 12:24:28.319000
101444XCSE20250922 12:24:28.340000
151445XCSE20250922 12:27:43.402406
151445XCSE20250922 12:27:43.402424
151445XCSE20250922 12:27:43.421882
2501445XCSE20250922 12:27:51.751836
51445XCSE20250922 12:27:51.751856
1031444XCSE20250922 12:28:02.555562
971444XCSE20250922 12:28:02.555580
111443XCSE20250922 12:38:38.665000
111442XCSE20250922 12:50:33.045000
161442XCSE20250922 12:50:33.045000
51442XCSE20250922 12:50:33.045000
161444XCSE20250922 13:02:10.492000
51444XCSE20250922 13:02:10.492000
591444XCSE20250922 13:02:10.492000
91444XCSE20250922 13:02:10.492000
541445XCSE20250922 13:02:16.104000
51444XCSE20250922 13:02:28.445000
31444XCSE20250922 13:03:07.593000
461444XCSE20250922 13:08:18.165000
221443XCSE20250922 13:12:42.245000
241443XCSE20250922 13:12:42.245000
371443XCSE20250922 13:14:52.184000
401442XCSE20250922 13:37:09.193000
101442XCSE20250922 13:37:09.193000
101442XCSE20250922 13:37:09.193000
101442XCSE20250922 13:37:09.193000
91442XCSE20250922 13:37:09.193000
11442XCSE20250922 13:49:47.205000
271442XCSE20250922 13:49:47.205000
371442XCSE20250922 13:50:42.707000
281441XCSE20250922 13:53:46.887000
91441XCSE20250922 13:53:46.887000
91441XCSE20250922 13:53:46.887000
151441XCSE20250922 13:53:52.429000
31442XCSE20250922 13:55:36.662000
351442XCSE20250922 13:55:36.662000
131442XCSE20250922 13:55:36.662000
241442XCSE20250922 13:55:36.662000
411442XCSE20250922 13:55:36.662000
51442XCSE20250922 13:55:36.662000
11442XCSE20250922 13:55:36.662000
121442XCSE20250922 13:56:06.276000
91442XCSE20250922 13:56:06.276000
51442XCSE20250922 13:56:11.619000
501441XCSE20250922 13:56:11.641000
481440XCSE20250922 13:56:44.125000
151438XCSE20250922 13:57:30.925000
601438XCSE20250922 13:57:30.977000
411438XCSE20250922 13:58:56.571000
21442XCSE20250922 14:01:52.038000
71442XCSE20250922 14:01:57.051000
31442XCSE20250922 14:02:26.849000
31442XCSE20250922 14:02:26.873000
421442XCSE20250922 14:02:26.892000
221442XCSE20250922 14:02:46.546000
41442XCSE20250922 14:02:46.546000
21442XCSE20250922 14:03:16.091000
21442XCSE20250922 14:03:16.115000
71442XCSE20250922 14:03:56.055000
21442XCSE20250922 14:04:11.850000
101442XCSE20250922 14:04:13.486000
31443XCSE20250922 14:05:53.851000
231443XCSE20250922 14:05:53.851000
51443XCSE20250922 14:05:53.851000
231443XCSE20250922 14:05:53.851000
41445XCSE20250922 14:31:45.521000
101445XCSE20250922 14:31:45.521000
551444XCSE20250922 14:31:45.543000
221443XCSE20250922 14:32:02.552000
11443XCSE20250922 14:32:02.552000
321443XCSE20250922 14:32:02.567000
11443XCSE20250922 14:32:02.567000
31443XCSE20250922 14:32:02.568000
11443XCSE20250922 14:32:02.568000
21443XCSE20250922 14:32:02.568000
11443XCSE20250922 14:32:02.568000
11443XCSE20250922 14:32:02.568000
141443XCSE20250922 14:32:02.569000
481442XCSE20250922 14:34:27.959000
91442XCSE20250922 14:34:27.966000
51441XCSE20250922 14:37:35.613000
101443XCSE20250922 14:40:32.139000
141443XCSE20250922 14:40:32.139000
111443XCSE20250922 14:40:32.187000
21443XCSE20250922 14:40:32.187000
141443XCSE20250922 14:40:59.580000
91443XCSE20250922 14:42:54.052000
41443XCSE20250922 14:42:54.052000
91443XCSE20250922 14:47:02.325000
21443XCSE20250922 14:47:11.849000
121443XCSE20250922 14:49:54.054000
71443XCSE20250922 14:49:54.092000
11443XCSE20250922 14:49:56.849000
11443XCSE20250922 14:50:56.850000
171443XCSE20250922 14:50:56.851000
11443XCSE20250922 14:50:56.873000
11443XCSE20250922 14:50:56.896000
11443XCSE20250922 14:51:56.849000
151443XCSE20250922 14:52:07.061000
71443XCSE20250922 14:52:07.180000
221444XCSE20250922 14:52:39.770000
171444XCSE20250922 14:52:39.770000
231444XCSE20250922 14:52:39.770000
61444XCSE20250922 14:53:02.846000
41444XCSE20250922 14:53:02.846000
11444XCSE20250922 14:53:33.848000
71444XCSE20250922 14:54:20.057000
21444XCSE20250922 14:55:17.270000
381443XCSE20250922 14:55:17.297000
381442XCSE20250922 14:55:17.319000
281442XCSE20250922 14:59:00.020000
101442XCSE20250922 14:59:00.020000
371442XCSE20250922 14:59:00.037000
281442XCSE20250922 14:59:01.263000
281441XCSE20250922 15:11:53.905000
91441XCSE20250922 15:11:53.905000
101441XCSE20250922 15:11:53.905000
91441XCSE20250922 15:11:53.905000
401440XCSE20250922 15:13:47.084000
51439XCSE20250922 15:13:47.167000
231439XCSE20250922 15:18:17.322000
51439XCSE20250922 15:18:17.322000
91439XCSE20250922 15:18:17.322000
91439XCSE20250922 15:18:17.322000
91439XCSE20250922 15:18:17.322000
471438XCSE20250922 15:21:52.772000
91438XCSE20250922 15:21:52.772000
491438XCSE20250922 15:23:08.025000
201437XCSE20250922 15:25:44.003000
91437XCSE20250922 15:26:27.317000
41442XCSE20250922 15:29:06.424000
21442XCSE20250922 15:29:06.424000
121442XCSE20250922 15:29:06.424000
121442XCSE20250922 15:29:06.424000
51442XCSE20250922 15:29:06.424000
51444XCSE20250922 15:37:01.953000
251444XCSE20250922 15:37:03.179000
41444XCSE20250922 15:37:03.179000
181445XCSE20250922 15:38:04.552000
101445XCSE20250922 15:38:04.552000
31445XCSE20250922 15:38:04.552000
71445XCSE20250922 15:38:04.552000
391443XCSE20250922 16:01:02.110505
3601443XCSE20250922 16:01:02.110527
41442XCSE20250922 16:05:21.492796
2501442XCSE20250922 16:05:21.495292
181442XCSE20250922 16:05:21.495311
781442XCSE20250922 16:05:21.495317
851442XCSE20250922 16:05:38.681003
191442XCSE20250922 16:08:24.193587
151442XCSE20250922 16:10:00.745985
151443XCSE20250922 16:14:09.550091
3161443XCSE20250922 16:14:09.550128
491442XCSE20250922 16:14:25.498240
2511442XCSE20250922 16:19:28.275998
111440XCSE20250922 16:28:53.054033
871441XCSE20250922 16:32:58.533708
2501441XCSE20250922 16:32:58.533743
1521441XCSE20250922 16:32:58.533759
101455XCSE20250923 9:01:05.215000
101469XCSE20250923 9:07:08.034000
101468XCSE20250923 9:08:01.963000
41479XCSE20250923 9:14:12.013000
131479XCSE20250923 9:15:47.847000
241479XCSE20250923 9:16:17.634000
91478XCSE20250923 9:21:17.438000
101469XCSE20250923 9:31:58.452000
101473XCSE20250923 9:40:31.949000
191472XCSE20250923 9:57:32.614000
101472XCSE20250923 9:57:32.614000
11469XCSE20250923 10:07:01.779000
201470XCSE20250923 10:22:51.097000
191468XCSE20250923 10:22:58.777000
71471XCSE20250923 10:29:29.898000
91471XCSE20250923 10:29:29.925000
191469XCSE20250923 10:30:58.289000
101469XCSE20250923 10:40:30.226000
201469XCSE20250923 10:49:05.126000
3661468XCSE20250923 11:09:23.223569
111467XCSE20250923 11:23:16.087519
1631467XCSE20250923 11:23:16.104064
101467XCSE20250923 11:36:48.480367
41467XCSE20250923 11:36:48.480382
1121467XCSE20250923 11:36:48.480386
91465XCSE20250923 11:59:19.024000
101466XCSE20250923 12:16:12.526000
71465XCSE20250923 12:16:16.573000
281467XCSE20250923 12:18:53.535000
101465XCSE20250923 12:20:14.281000
1411464XCSE20250923 12:20:14.281890
1411464XCSE20250923 12:20:27.708860
21464XCSE20250923 12:20:33.159277
11464XCSE20250923 12:32:29.640000
91464XCSE20250923 12:32:29.640000
91464XCSE20250923 12:32:29.640000
91464XCSE20250923 12:32:29.640000
191465XCSE20250923 12:41:26.852000
11465XCSE20250923 12:41:26.852000
191465XCSE20250923 12:43:00.440000
101466XCSE20250923 12:59:25.074000
171466XCSE20250923 12:59:25.074000
171466XCSE20250923 12:59:25.074000
31466XCSE20250923 13:00:02.020000
351466XCSE20250923 13:00:02.020000
191466XCSE20250923 13:02:48.913000
11469XCSE20250923 13:21:14.472000
151469XCSE20250923 13:21:14.472000
291469XCSE20250923 13:23:24.099000
371469XCSE20250923 13:29:00.433000
381468XCSE20250923 13:29:48.005000
91468XCSE20250923 13:29:48.005000
371468XCSE20250923 13:36:30.240000
281467XCSE20250923 13:36:32.237000
91467XCSE20250923 13:36:32.237000
21468XCSE20250923 13:44:00.162000
31468XCSE20250923 13:44:00.162000
11468XCSE20250923 13:44:00.162000
11468XCSE20250923 13:46:05.188000
21468XCSE20250923 13:46:44.113000
11469XCSE20250923 14:08:55.752000
81469XCSE20250923 14:08:55.752000
61469XCSE20250923 14:08:55.752000
201469XCSE20250923 14:08:55.752000
121469XCSE20250923 14:10:49.540000
251469XCSE20250923 14:10:49.540000
191467XCSE20250923 14:20:32.097000
91467XCSE20250923 14:20:32.097000
91467XCSE20250923 14:20:32.097000
101467XCSE20250923 14:20:32.097000
101468XCSE20250923 14:21:12.259000
241468XCSE20250923 14:21:12.259000
31468XCSE20250923 14:21:12.278000
201468XCSE20250923 14:21:12.278000
191469XCSE20250923 14:35:49.679000
91469XCSE20250923 14:35:49.679000
141469XCSE20250923 14:35:49.699000
291468XCSE20250923 14:36:57.681000
251471XCSE20250923 14:38:37.399000
131471XCSE20250923 14:38:37.399000
131471XCSE20250923 14:38:37.401000
231471XCSE20250923 14:42:05.477000
61470XCSE20250923 14:49:35.461000
11473XCSE20250923 15:05:32.007000
171476XCSE20250923 15:10:31.504000
141476XCSE20250923 15:10:31.504000
341476XCSE20250923 15:10:31.504000
181476XCSE20250923 15:10:31.504000
111475XCSE20250923 15:10:31.523000
481475XCSE20250923 15:10:31.533000
51475XCSE20250923 15:10:31.539000
51474XCSE20250923 15:10:31.743000
431474XCSE20250923 15:10:31.743000
391474XCSE20250923 15:10:34.118000
371474XCSE20250923 15:10:34.318000
101473XCSE20250923 15:11:19.880000
91473XCSE20250923 15:11:19.880000
91473XCSE20250923 15:11:19.880000
101471XCSE20250923 15:11:19.917000
191471XCSE20250923 15:16:31.196000
91471XCSE20250923 15:16:31.196000
91471XCSE20250923 15:16:31.196000
371471XCSE20250923 15:16:35.062000
61475XCSE20250923 15:42:26.162000
561479XCSE20250923 15:49:54.148000
551478XCSE20250923 15:52:00.077000
91478XCSE20250923 15:52:00.077000
101478XCSE20250923 15:52:00.077000
551477XCSE20250923 15:52:01.085000
91477XCSE20250923 15:52:01.085000
101477XCSE20250923 15:53:15.299000
91477XCSE20250923 15:53:15.299000
91477XCSE20250923 15:53:15.299000
91477XCSE20250923 15:53:15.299000
91477XCSE20250923 15:53:15.299000
281476XCSE20250923 15:56:10.050000
281476XCSE20250923 15:57:31.797000
191478XCSE20250923 15:57:34.282000
101477XCSE20250923 15:57:35.804000
101477XCSE20250923 15:57:41.881000
101477XCSE20250923 16:00:48.798000
101477XCSE20250923 16:00:48.798000
101477XCSE20250923 16:00:48.798000
201477XCSE20250923 16:01:13.301000
101476XCSE20250923 16:01:46.951000
101476XCSE20250923 16:01:46.951000
471479XCSE20250923 16:15:41.021000
101478XCSE20250923 16:19:35.815000
91478XCSE20250923 16:19:35.815000
91478XCSE20250923 16:19:35.815000
401479XCSE20250923 16:25:22.055000
251480XCSE20250923 16:26:39.761000
361479XCSE20250923 16:26:43.153000
101479XCSE20250923 16:26:43.153000
51482XCSE20250923 16:38:57.149000
61482XCSE20250923 16:38:57.149000
61482XCSE20250923 16:38:57.149000
11483XCSE20250923 16:40:16.064000
11483XCSE20250923 16:40:16.064000
101483XCSE20250923 16:40:16.064000
3181482XCSE20250923 16:52:01.208445
1721482XCSE20250923 16:52:01.489502
451482XCSE20250923 16:52:01.489538
101476XCSE20250923 9:00:11.265001
101475XCSE20250923 9:00:11.265002
201469XCSE20250923 9:00:11.265003
201467XCSE20250923 9:00:11.265004
101466XCSE20250923 9:00:11.265005
201463XCSE20250923 9:00:11.265006
191466XCSE20250923 9:00:11.265007
51466XCSE20250923 9:00:11.265008
101468XCSE20250923 9:00:11.265009
61469XCSE20250923 9:00:11.265010
41469XCSE20250923 9:00:11.265011
51469XCSE20250923 9:00:11.265012
91469XCSE20250923 9:00:11.265013
11469XCSE20250923 9:00:11.265014
101467XCSE20250923 9:00:11.265015
101466XCSE20250923 9:00:11.265016
71467XCSE20250923 9:00:11.265017
71467XCSE20250923 9:00:11.265018
201465XCSE20250923 9:00:11.265019
201464XCSE20250923 9:00:11.265020
101463XCSE20250923 9:00:11.265021
91463XCSE20250923 9:00:11.265022
101463XCSE20250923 9:00:11.265023
201467XCSE20250923 9:00:11.265024
101468XCSE20250923 9:00:11.265025
31470XCSE20250923 9:00:11.265026
41470XCSE20250923 9:00:11.265027
31470XCSE20250923 9:00:11.265028
91470XCSE20250923 9:00:11.265029
31470XCSE20250923 9:00:11.265030
31470XCSE20250923 9:00:11.265031
41470XCSE20250923 9:00:11.265032
101468XCSE20250923 9:00:11.265033
101467XCSE20250923 9:00:11.265034
101467XCSE20250923 9:00:11.265035
101467XCSE20250923 9:00:11.265036
101466XCSE20250923 9:00:11.265037
101464XCSE20250923 9:00:11.265038
91464XCSE20250923 9:00:11.265039
191462XCSE20250923 9:00:11.265040
301460XCSE20250923 9:00:11.265041
101460XCSE20250923 9:00:11.265042
101460XCSE20250923 9:00:11.265043
101460XCSE20250923 9:00:11.265044
101460XCSE20250923 9:00:11.265045
191462XCSE20250923 9:00:11.265046
91462XCSE20250923 9:00:11.265047
191462XCSE20250923 9:00:11.265048
21461XCSE20250923 9:00:11.265049
101464XCSE20250923 9:00:11.265050
281462XCSE20250923 9:00:11.265051
91462XCSE20250923 9:00:11.265052
281462XCSE20250923 9:00:11.265053
61462XCSE20250923 9:00:11.265054
281462XCSE20250923 9:00:11.265055
201461XCSE20250923 9:00:11.265056
191464XCSE20250923 9:00:11.265057
191464XCSE20250923 9:00:11.265058
191463XCSE20250923 9:00:11.265059
101463XCSE20250923 9:00:11.265060
51464XCSE20250923 9:00:11.265061
41467XCSE20250923 9:00:11.265062
61467XCSE20250923 9:00:11.265063
101467XCSE20250923 9:00:11.265064
201466XCSE20250923 9:00:11.265065
191466XCSE20250923 9:00:11.265066
201465XCSE20250923 9:00:11.265067
101465XCSE20250923 9:00:11.265068
101464XCSE20250923 9:00:11.265069
191464XCSE20250923 9:00:11.265070
281466XCSE20250923 9:00:11.265071
301466XCSE20250923 9:00:11.265072
211468XCSE20250923 9:00:11.265073
91468XCSE20250923 9:00:11.265074
41468XCSE20250923 9:00:11.265075
101468XCSE20250923 9:00:11.265076
41468XCSE20250923 9:00:11.265077
41468XCSE20250923 9:00:11.265078
41468XCSE20250923 9:00:11.265079
41468XCSE20250923 9:00:11.265080
241468XCSE20250923 9:00:11.265081
51468XCSE20250923 9:00:11.265082
41468XCSE20250923 9:00:11.265083
51468XCSE20250923 9:00:11.265084
71468XCSE20250923 9:00:11.265085
51468XCSE20250923 9:00:11.265086
71468XCSE20250923 9:00:11.265087
51468XCSE20250923 9:00:11.265088
41468XCSE20250923 9:00:11.265089
51468XCSE20250923 9:00:11.265090
41468XCSE20250923 9:00:11.265091
41468XCSE20250923 9:00:11.265092
51468XCSE20250923 9:00:11.265093
41468XCSE20250923 9:00:11.265094
41468XCSE20250923 9:00:11.265095
51468XCSE20250923 9:00:11.265096
51468XCSE20250923 9:00:11.265097
51468XCSE20250923 9:00:11.265098
41468XCSE20250923 9:00:11.265099
41468XCSE20250923 9:00:11.265100
21468XCSE20250923 9:00:11.265101
51468XCSE20250923 9:00:11.265102
51468XCSE20250923 9:00:11.265103
41468XCSE20250923 9:00:11.265104
61468XCSE20250923 9:00:11.265105
281470XCSE20250923 9:00:11.265106
291469XCSE20250923 9:00:11.265107
31470XCSE20250923 9:00:11.265108
21470XCSE20250923 9:00:11.265109
151470XCSE20250923 9:00:11.265110
101470XCSE20250923 9:00:11.265111
101470XCSE20250923 9:00:11.265112
21470XCSE20250923 9:00:11.265113
31470XCSE20250923 9:00:11.265114
21470XCSE20250923 9:00:11.265115
101469XCSE20250923 9:00:11.265116
101468XCSE20250923 9:00:11.265117
91468XCSE20250923 9:00:11.265118
231470XCSE20250923 9:00:11.265119
11470XCSE20250923 9:00:11.265120
101470XCSE20250923 9:00:11.265121
391467XCSE20250923 9:00:11.265122
381467XCSE20250923 9:00:11.265123
291467XCSE20250923 9:00:11.265124
101466XCSE20250923 9:00:11.265125
101466XCSE20250923 9:00:11.265126
101466XCSE20250923 9:00:11.265127
101466XCSE20250923 9:00:11.265128
191465XCSE20250923 9:00:11.265129
91465XCSE20250923 9:00:11.265130
91465XCSE20250923 9:00:11.265131
211464XCSE20250923 9:00:11.265132
61464XCSE20250923 9:00:11.265133
241464XCSE20250923 9:00:11.265134
101464XCSE20250923 9:00:11.265135
91464XCSE20250923 9:00:11.265136
101464XCSE20250923 9:00:11.265137
61464XCSE20250923 9:00:11.265138
471463XCSE20250923 9:00:11.265139
481465XCSE20250923 9:00:11.265140
191464XCSE20250923 9:00:11.265141
101464XCSE20250923 9:00:11.265142
91464XCSE20250923 9:00:11.265143
101464XCSE20250923 9:00:11.265144
41465XCSE20250923 9:00:11.265145
251465XCSE20250923 9:00:11.265146
41465XCSE20250923 9:00:11.265147
301464XCSE20250923 9:00:11.265148
41467XCSE20250923 9:00:11.265149
31467XCSE20250923 9:00:11.265150
51467XCSE20250923 9:00:11.265151
41467XCSE20250923 9:00:11.265152
51467XCSE20250923 9:00:11.265153
51467XCSE20250923 9:00:11.265154
41467XCSE20250923 9:00:11.265155
41467XCSE20250923 9:00:11.265156
51467XCSE20250923 9:00:11.265157
301465XCSE20250923 9:00:11.265158
551468XCSE20250923 9:00:11.265159
461467XCSE20250923 9:00:11.265160
491465XCSE20250923 9:00:11.265161
381467XCSE20250923 9:00:11.265162
401466XCSE20250923 9:00:11.265163
281465XCSE20250923 9:00:11.265164
91465XCSE20250923 9:00:11.265165
91465XCSE20250923 9:00:11.265166
91465XCSE20250923 9:00:11.265167
91465XCSE20250923 9:00:11.265168
471465XCSE20250923 9:00:11.265169
11465XCSE20250923 9:00:11.265170
91465XCSE20250923 9:00:11.265171
21464XCSE20250923 9:00:11.265172
111464XCSE20250923 9:00:11.265173
261464XCSE20250923 9:00:11.265174
111464XCSE20250923 9:00:11.265175
401463XCSE20250923 9:00:11.265176
281462XCSE20250923 9:00:11.265177
101462XCSE20250923 9:00:11.265178
71461XCSE20250923 9:00:11.265179
121462XCSE20250923 9:00:11.265180
101462XCSE20250923 9:00:11.265181
41462XCSE20250923 9:00:11.265182
61462XCSE20250923 9:00:11.265183
101462XCSE20250923 9:00:11.265184
91462XCSE20250923 9:00:11.265185
11462XCSE20250923 9:00:11.265186
101462XCSE20250923 9:00:11.265187
101462XCSE20250923 9:00:11.265188
101462XCSE20250923 9:00:11.265189
31462XCSE20250923 9:00:11.265190
21462XCSE20250923 9:00:11.265191
51462XCSE20250923 9:00:11.265192
31460XCSE20250923 9:00:11.265193
41462XCSE20250923 9:00:11.265194
531462XCSE20250923 9:00:11.265195
71461XCSE20250923 9:00:11.265196
271464XCSE20250923 9:00:11.265197
81464XCSE20250923 9:00:11.265198
31464XCSE20250923 9:00:11.265199
361464XCSE20250923 9:00:11.265200
271464XCSE20250923 9:00:11.265201
71464XCSE20250923 9:00:11.265202
181464XCSE20250923 9:00:11.265203
31464XCSE20250923 9:00:11.265204
381464XCSE20250923 9:00:11.265205
41464XCSE20250923 9:00:11.265206
181464XCSE20250923 9:00:11.265207
81464XCSE20250923 9:00:11.265208
391464XCSE20250923 9:00:11.265209
301464XCSE20250923 9:00:11.265210
51464XCSE20250923 9:00:11.265211
81464XCSE20250923 9:00:11.265212
411464XCSE20250923 9:00:11.265213
41464XCSE20250923 9:00:11.265214
91464XCSE20250923 9:00:11.265215
381464XCSE20250923 9:00:11.265216
291464XCSE20250923 9:00:11.265217
51465XCSE20250923 9:00:11.265218
101463XCSE20250923 9:00:11.265219
301463XCSE20250923 9:00:11.265220
401463XCSE20250923 9:00:11.265221
61463XCSE20250923 9:00:11.265222
81463XCSE20250923 9:00:11.265223
131463XCSE20250923 9:00:11.265224
31463XCSE20250923 9:00:11.265225
81463XCSE20250923 9:00:11.265226
61463XCSE20250923 9:00:11.265227
21463XCSE20250923 9:00:11.265228
101458XCSE20250925 9:03:43.888000
91458XCSE20250925 9:03:43.888000
201454XCSE20250925 9:12:07.313000
101453XCSE20250925 9:18:19.717000
101455XCSE20250925 9:42:47.951000
101455XCSE20250925 9:42:47.951000
101457XCSE20250925 9:44:39.095000
21455XCSE20250925 9:49:24.862000
21455XCSE20250925 9:54:30.088000
81455XCSE20250925 9:55:56.570000
71455XCSE20250925 9:55:56.570000
201454XCSE20250925 9:59:14.793000
71454XCSE20250925 9:59:14.793000
21453XCSE20250925 10:02:30.096000
181453XCSE20250925 10:02:30.096000
11453XCSE20250925 10:06:14.739000
271453XCSE20250925 10:10:57.534000
41453XCSE20250925 10:16:07.518000
221453XCSE20250925 10:20:53.592000
11453XCSE20250925 10:20:53.592000
81453XCSE20250925 10:28:38.407000
21453XCSE20250925 10:31:22.069000
571455XCSE20250925 10:31:45.849000
41455XCSE20250925 10:31:45.849000
171455XCSE20250925 10:31:45.849000
501455XCSE20250925 10:31:48.608000
201454XCSE20250925 10:31:52.540000
91454XCSE20250925 10:31:52.540000
101453XCSE20250925 10:35:32.098000
101453XCSE20250925 10:35:32.098000
101453XCSE20250925 10:38:50.762000
101452XCSE20250925 10:42:41.238000
581454XCSE20250925 10:57:55.139000
5001454XCSE20250925 10:57:55.139796
121453XCSE20250925 10:58:04.540000
201455XCSE20250925 10:58:54.504000
201456XCSE20250925 11:01:55.985000
201455XCSE20250925 11:02:47.201000
101454XCSE20250925 11:11:34.885000
101454XCSE20250925 11:11:34.885000
41454XCSE20250925 11:11:34.885000
191460XCSE20250925 11:22:22.575000
11459XCSE20250925 11:27:51.501000
191459XCSE20250925 11:29:25.099000
191460XCSE20250925 11:36:54.539000
191460XCSE20250925 11:39:13.599000
201459XCSE20250925 11:41:35.381000
101458XCSE20250925 11:45:08.484000
91458XCSE20250925 11:45:08.484000
101458XCSE20250925 11:45:08.484000
191458XCSE20250925 11:46:29.266000
4821456XCSE20250925 11:46:29.266646
101459XCSE20250925 11:53:19.123000
101458XCSE20250925 11:53:25.098000
101458XCSE20250925 11:53:45.098000
101457XCSE20250925 11:54:47.095000
91457XCSE20250925 11:54:47.095000
101456XCSE20250925 11:59:54.206000
91456XCSE20250925 11:59:54.206000
181456XCSE20250925 11:59:54.206497
191454XCSE20250925 12:05:33.704000
41454XCSE20250925 12:05:33.704000
51454XCSE20250925 12:11:12.199000
91454XCSE20250925 12:11:12.199000
141454XCSE20250925 12:11:12.199000
91454XCSE20250925 12:11:12.199000
91454XCSE20250925 12:11:12.199000
71458XCSE20250925 12:34:07.833000
101458XCSE20250925 12:36:18.833000
101458XCSE20250925 12:38:38.833000
101456XCSE20250925 12:39:04.836000
91456XCSE20250925 12:39:04.836000
21457XCSE20250925 12:44:22.835000
81457XCSE20250925 12:44:22.835000
101457XCSE20250925 12:46:58.833000
2901457XCSE20250925 12:48:28.429950
11457XCSE20250925 12:48:28.429984
91458XCSE20250925 12:55:00.615000
91458XCSE20250925 12:58:26.833000
61456XCSE20250925 12:59:59.099000
31456XCSE20250925 12:59:59.104000
61456XCSE20250925 12:59:59.104000
101456XCSE20250925 13:11:05.887000
91456XCSE20250925 13:11:05.887000
91456XCSE20250925 13:11:05.887000
201455XCSE20250925 13:13:36.105000
101455XCSE20250925 13:13:36.105000
101458XCSE20250925 13:17:51.833000
101458XCSE20250925 13:18:37.654000
101458XCSE20250925 13:20:11.834000
101457XCSE20250925 13:20:38.775000
101457XCSE20250925 13:20:38.775000
31458XCSE20250925 13:25:26.123000
71458XCSE20250925 13:25:26.123000
201457XCSE20250925 13:26:33.446000
191456XCSE20250925 13:32:28.196000
101456XCSE20250925 13:32:28.196000
11455XCSE20250925 13:38:55.547000
91455XCSE20250925 13:39:33.099000
91455XCSE20250925 13:39:33.099000
21454XCSE20250925 13:39:37.678000
201454XCSE20250925 13:44:24.449000
341456XCSE20250925 13:46:22.059000
91456XCSE20250925 13:47:20.526000
11456XCSE20250925 13:47:20.526000
101456XCSE20250925 13:48:35.833000
101456XCSE20250925 13:52:39.833000
191456XCSE20250925 14:00:53.195000
101456XCSE20250925 14:00:53.195000
91456XCSE20250925 14:00:53.195000
101456XCSE20250925 14:00:53.195000
291456XCSE20250925 14:02:47.448000
81456XCSE20250925 14:16:01.778000
141456XCSE20250925 14:16:01.778000
291455XCSE20250925 14:23:50.074000
91455XCSE20250925 14:23:50.074000
101456XCSE20250925 14:32:34.030000
91457XCSE20250925 14:32:34.031000
271457XCSE20250925 14:32:34.031000
51457XCSE20250925 14:32:50.879000
51457XCSE20250925 14:32:50.879000
101455XCSE20250925 14:33:05.114000
131455XCSE20250925 14:34:06.629000
101453XCSE20250925 14:35:48.209000
91453XCSE20250925 14:43:07.269000
31453XCSE20250925 14:43:07.269000
71453XCSE20250925 14:43:29.486000
121453XCSE20250925 14:43:29.486000
101453XCSE20250925 14:45:08.943000
171453XCSE20250925 14:52:04.832000
21453XCSE20250925 14:52:04.832000
101454XCSE20250925 15:00:24.188000
101454XCSE20250925 15:00:24.188000
301456XCSE20250925 15:19:15.960000
61457XCSE20250925 15:19:26.407000
31457XCSE20250925 15:19:26.407000
301457XCSE20250925 15:19:26.407000
251457XCSE20250925 15:19:26.407000
301456XCSE20250925 15:19:26.425000
241457XCSE20250925 15:21:45.034000
121457XCSE20250925 15:23:28.608000
121457XCSE20250925 15:23:31.092000
91457XCSE20250925 15:27:00.037000
301455XCSE20250925 15:27:19.102000
101455XCSE20250925 15:27:19.102000
101455XCSE20250925 15:27:19.102000
581456XCSE20250925 15:42:56.007000
8681456XCSE20250925 15:45:23.376760
321456XCSE20250925 15:45:32.548155
91463XCSE20250926 9:00:03.255000
101461XCSE20250926 9:04:42.699000
201469XCSE20250926 9:15:57.929000
201470XCSE20250926 9:31:39.217000
101470XCSE20250926 9:31:39.217000
281476XCSE20250926 9:43:36.899000
301477XCSE20250926 9:43:45.283000
101477XCSE20250926 9:46:47.908000
131477XCSE20250926 9:47:57.055000
201475XCSE20250926 9:52:03.311000
101475XCSE20250926 9:52:03.311000
281472XCSE20250926 9:52:32.857000
101472XCSE20250926 10:10:31.888000
101472XCSE20250926 10:10:31.888000
201470XCSE20250926 10:11:12.091000
101473XCSE20250926 10:20:22.909000
101471XCSE20250926 10:23:31.908000
201469XCSE20250926 10:24:26.046000
101468XCSE20250926 10:27:29.014000
101467XCSE20250926 10:28:19.076000
101466XCSE20250926 10:30:02.392000
91466XCSE20250926 10:30:02.392000
191465XCSE20250926 10:32:38.226000
101465XCSE20250926 10:32:38.226000
101466XCSE20250926 10:42:48.902000
91466XCSE20250926 10:42:48.902000
201466XCSE20250926 10:46:11.764000
201465XCSE20250926 10:53:50.749000
101465XCSE20250926 10:53:50.749000
91465XCSE20250926 10:53:50.749000
301464XCSE20250926 10:53:57.085000
191463XCSE20250926 11:03:24.560000
91463XCSE20250926 11:03:24.560000
91463XCSE20250926 11:03:24.560000
2881463XCSE20250926 11:03:24.560667
201463XCSE20250926 11:03:30.237000
1121463XCSE20250926 11:03:30.237192
101463XCSE20250926 11:05:17.113000
101463XCSE20250926 11:05:17.113000
191465XCSE20250926 11:06:56.089000
101465XCSE20250926 11:10:03.053000
101469XCSE20250926 11:20:59.416000
101468XCSE20250926 11:25:52.181000
281471XCSE20250926 11:31:54.332000
191470XCSE20250926 11:35:55.653000
91474XCSE20250926 11:57:06.064000
391472XCSE20250926 11:57:06.087000
191471XCSE20250926 12:01:35.235000
51472XCSE20250926 12:03:42.211000
141472XCSE20250926 12:03:42.211000
101472XCSE20250926 12:03:45.710000
101471XCSE20250926 12:05:24.073000
191471XCSE20250926 12:24:00.327000
281472XCSE20250926 12:40:44.922000
71473XCSE20250926 12:40:47.082000
31473XCSE20250926 12:40:47.082000
301470XCSE20250926 12:40:48.742000
301471XCSE20250926 12:44:13.310000
31471XCSE20250926 12:44:13.314000
121471XCSE20250926 12:44:13.314000
191471XCSE20250926 12:44:13.350000
191471XCSE20250926 12:44:14.806000
301471XCSE20250926 12:51:29.336000
281472XCSE20250926 13:15:51.701000
291472XCSE20250926 13:17:00.027000
191472XCSE20250926 13:20:05.094000
191472XCSE20250926 13:20:49.246000
101473XCSE20250926 13:38:25.223000
91473XCSE20250926 13:38:25.223000
91473XCSE20250926 13:38:25.223000
281472XCSE20250926 13:38:44.121000
191473XCSE20250926 13:43:24.096000
281476XCSE20250926 14:13:15.213000
91476XCSE20250926 14:13:15.213000
91476XCSE20250926 14:13:15.213000
51477XCSE20250926 14:13:15.315000
191477XCSE20250926 14:15:08.832000
161478XCSE20250926 14:21:04.680000
21478XCSE20250926 14:21:04.680000
231478XCSE20250926 14:21:04.680000
111478XCSE20250926 14:21:04.680000
101477XCSE20250926 14:34:00.082000
101477XCSE20250926 14:34:00.082000
91477XCSE20250926 14:34:00.082000
251480XCSE20250926 14:49:16.662000
91480XCSE20250926 14:49:16.662000
691480XCSE20250926 14:49:16.662000
731479XCSE20250926 14:50:34.421000
171479XCSE20250926 14:50:34.438000
761478XCSE20250926 14:50:34.857000
71480XCSE20250926 14:56:15.717000
91480XCSE20250926 14:56:15.717000
141479XCSE20250926 14:58:52.865000
301479XCSE20250926 15:12:27.639000
101479XCSE20250926 15:12:27.639000
2971477XCSE20250926 15:29:24.531747
1731475XCSE20250926 15:29:42.128738
1271475XCSE20250926 15:29:42.128757
1851476XCSE20250926 15:36:00.222882
901474XCSE20250926 16:15:38.215572
101474XCSE20250926 16:15:38.215595
771474XCSE20250926 16:15:38.215595
671474XCSE20250926 16:41:00.524086
331474XCSE20250926 16:41:00.524115
331474XCSE20250926 16:41:00.524130
331474XCSE20250926 16:41:00.524133
341474XCSE20250926 16:41:00.539350
851474XCSE20250926 16:41:00.539350
341474XCSE20250926 16:41:00.539709
661474XCSE20250926 16:41:00.539743
851474XCSE20250926 16:41:00.539839
151474XCSE20250926 16:41:00.540120
531474XCSE20250926 16:41:00.541513

Vedhæftet fil


Attachments

DK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - uge 39

Recommended Reading