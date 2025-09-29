Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 22. september 2025 – 26. september 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 39 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|26.795.000
|16,59
|444.538.650
|22. september 2025
|170.000
|18,25
|3.102.500
|23. september 2025
|170.000
|18,14
|3.083.800
|24. september 2025
|157.778
|18,09
|2.854.204
|25. september 2025
|170.000
|18,01
|3.061.700
|26. september 2025
|170.000
|18,05
|3.068.500
|I alt uge 39
|837.778
|18,11
|15.170.704
|I alt akkumuleret
|27.632.778
|16,64
|459.709.354
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 31.878.474 stk. egne aktier svarende til 2,19 % af selskabets aktiekapital.
