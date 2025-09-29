Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 22. september 2025 – 26. september 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 39 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse26.795.00016,59444.538.650
22. september 2025170.00018,253.102.500
23. september 2025170.00018,143.083.800
24. september 2025157.77818,092.854.204
25. september 2025170.00018,013.061.700
26. september 2025170.00018,053.068.500
I alt uge 39837.77818,1115.170.704
I alt akkumuleret 27.632.77816,64459.709.354

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 31.878.474 stk. egne aktier svarende til 2,19 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations & ESG        
Mads Thinggaard                 
Mobil nr. 2025 5469                

