Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 22. september 2025 – 26. september 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 39 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 26.795.000 16,59 444.538.650 22. september 2025 170.000 18,25 3.102.500 23. september 2025 170.000 18,14 3.083.800 24. september 2025 157.778 18,09 2.854.204 25. september 2025 170.000 18,01 3.061.700 26. september 2025 170.000 18,05 3.068.500 I alt uge 39 837.778 18,11 15.170.704 I alt akkumuleret 27.632.778 16,64 459.709.354

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 31.878.474 stk. egne aktier svarende til 2,19 % af selskabets aktiekapital.

