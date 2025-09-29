|Selskabsmeddelelse nr. 44 2025
Danske Bank
29. september 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 39
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 39 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|12,740,348
|243.7720
|3,105,740,571
|22. september 2025
|62,327
|268.0594
|16,707,338
|23. september 2025
|5,000
|273.9770
|1,369,885
|24. september 2025
|5,000
|271.3031
|1,356,516
|25. september 2025
|165,000
|269.8074
|44,518,221
|26. september 2025
|23,500
|272.8577
|6,412,156
|I alt akkumuleret i uge 39
|260,827
|269.7731
|70,364,116
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|13,001,175
|244.2937
|3,176,104,687
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.557% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations
