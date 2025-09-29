Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 39

 | Source: Danske Bank A/S Danske Bank A/S

 


Selskabsmeddelelse nr. 44 2025

Danske Bank

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. + 45 33 44 00 00



29. september 2025



Page 1 of 1





Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 39



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 39 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse12,740,348243.77203,105,740,571
22. september 202562,327268.059416,707,338
23. september 20255,000273.97701,369,885
24. september 20255,000271.30311,356,516
25. september 2025165,000269.807444,518,221
26. september 202523,500272.85776,412,156
I alt akkumuleret i uge 39260,827269.773170,364,116
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet13,001,175244.29373,176,104,687




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.557% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

Vedhæftet fil


Attachments

Danske Bank Template Company announcement DK SBB announcement

Recommended Reading