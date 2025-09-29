Finanskalender 2026 for Nykredit-koncernens selskaber - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen
29. september 2025
Finanskalender 2026 for Nykredit-koncernens selskaber
4. februar
Offentliggørelse af årsrapport 2025 og årsregnskabsmeddelelse for Nykredit Realkredit-koncernen, Totalkredit A/S, Nykredit Bank-koncernen og Spar Nord Bank.
26. marts
Generalforsamling i Totalkredit A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.
26. marts
Generalforsamling i Nykredit Bank A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.
26. marts
Generalforsamling i Spar Nord Bank A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.
26. marts
Generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.
7. maj
Offentliggørelse af delårsrapport for 1. kvartal 2026 for Nykredit Realkredit-koncernen.
12. august
Offentliggørelse af delårsrapport for 1. halvår 2026 for Nykredit Realkredit-koncernen, Totalkredit A/S og Nykredit Bank-koncernen.
4. november
Offentliggørelse af delårsrapport for 1.-3. kvartal 2026 for Nykredit Realkredit-koncernen.
Kontakt:
Presseafdelingen på tlf. +45 31 21 06 39.
Vedhæftet fil