Finanskalender 2026 for Nykredit-koncernens selskaber - Nykredit Realkredit A/S

29. september 2025

Finanskalender 2026 for Nykredit-koncernens selskaber



4. februar

Offentliggørelse af årsrapport 2025 og årsregnskabsmeddelelse for Nykredit Realkredit-koncernen, Totalkredit A/S, Nykredit Bank-koncernen og Spar Nord Bank.

26. marts

Generalforsamling i Totalkredit A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

26. marts

Generalforsamling i Nykredit Bank A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

26. marts

Generalforsamling i Spar Nord Bank A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

26. marts

Generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

7. maj

Offentliggørelse af delårsrapport for 1. kvartal 2026 for Nykredit Realkredit-koncernen.

12. august

Offentliggørelse af delårsrapport for 1. halvår 2026 for Nykredit Realkredit-koncernen, Totalkredit A/S og Nykredit Bank-koncernen.

4. november

Offentliggørelse af delårsrapport for 1.-3. kvartal 2026 for Nykredit Realkredit-koncernen.





