AB Artea bankas planuoja pirmaeilių privilegijuotų (angl. senior preferred) obligacijų siūlymą, esant tinkamoms rinkos sąlygoms

ŠIAME PRANEŠIME PATEIKIAMA INFORMACIJA YRA VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA, KAIP TAI YRA NUMATYTA PIKTNAUDŽIAVIMO RINKA REGLAMENTO (ES) Nr. 596/2014 (MAR) 7 STRAIPSNYJE. ŠIS PRANEŠIMAS NĖRA NEI SIŪLYMAS, NEI KVIETIMAS AR RAGINIMAS PARDUOTI AR PIRKTI BET KOKIUS AKCINĖS BENDROVĖS ARTEA BANKO VERTYBINIUS POPIERIUS.
2025 m. rugsėjo 29 d. AB Artea banko valdyba priėmė sprendimą vykdyti lyginamojo dydžio (angl. benchmark-size) pirmaeilių privilegijuotų obligacijų (angl. Senior Preferred Notes) siūlymą, jei tam bus tinkamos rinkos sąlygos.
AB Artea bankas pasirinko AB Artea banką, Commerzbank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG ir Goldman Sachs Bank Europe SE, kaip bendrai veikiančius organizatorius (angl. Joint Lead Managers), virtualiems susitikimams su investuotojais, kurie prasidės rugsėjo 29 d., rengti. Bus taikomos atitinkamos stabilizavimo taisyklės, įskaitant FCA/ICMA.
Šis pranešimas nėra nei vertybinių popierių ar investicijų siūlymas ar raginimas parduoti, nei pasiūlymas ar raginimas pirkti vertybinius popierius ar investicijas bet kurioje jurisdikcijoje, kur toks pasiūlymas ar raginimas būtų neteisėtas. Nebuvo imtasi jokių veiksmų, kurie leistų siūlyti vertybinius popierius arba turėti ar platinti šį skelbimą bet kurioje jurisdikcijoje, kur tuo tikslu reikia imtis veiksmų. Asmenys, kurie gavo šį pranešimą, privalo informuoti apie tokius apribojimus ir jų patys laikytis.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Investicijų valdymo tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt , +370 610 44447